Der Chelsea Football Club und FPT bauen ihre Partnerschaft aus und verleihen ihr den Principal-Status

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Der Chelsea Football Club und FPT haben heute die Erweiterung ihrer bestehenden Partnerschaft angekündigt. Damit wird der erfolgreichste Anbieter von Technologielösungen im asiatisch-pazifischen Raum zum Principal Partner für die Saison 2025/26 ernannt.

Als Principal Partner wird FPT auf den Ärmeln der Trikots der Herren-, Damen- und Akademiemannschaften des FC Chelsea zu sehen sein.

Der marktführende Anbieter für digitale Technologielösungen FPT und der FC Chelsea haben sich Anfang dieses Jahres im Rahmen einer neuen und innovativen Kooperation erstmals zusammengetan, um die digitalen Kompetenzen des Vereins zu transformieren, die Fanbindung zu stärken und die Fans aus aller Welt näher an den Verein heranzubringen.

Dafür haben der Chelsea FC und FPT in mehreren Technologie-Workshops auf dem Innovationscampus von FPT in Vietnam eine Transformations-Roadmap identifiziert und erstellt, die digitale Plattformen, Kundenbindung, Geschäftsabläufe und neue Technologien umfasst.

Der Fokus liegt dabei auf der Förderung einer leistungsstarken Geschäftstransformation und die Lösungen von FPT werden derzeit im gesamten Club implementiert, um die Effizienz zu steigern, die Operationen zu skalieren und die Qualität in nahezu allen Bereichen der Clubarbeit zu verbessern.

Es ist großartig, nach sechs Monaten der Zusammenarbeit und nachdem FPT das Potenzial des FC Chelsea als Business-to-Business-Plattform erkannt hat, die bisherigen Fortschritte und die sich bietenden Chancen zu feiern, indem FPT zum Principal Partner erklärt wird.

Todd Kline, President of Commercial beim Chelsea Football Club, erklärte:

„Wir haben unsere Reise mit FPT mit einer kühnen Vision begonnen: Wir wollten ihre Spitzentechnologie und innovativen Dienstleistungen nutzen, um die Transformation auf und neben dem Spielfeld zu beschleunigen. Wir haben gemeinsam bereits enorme Erfolge erzielt und freuen uns auf das nächste Kapitel, in dem die globale Plattform von Chelsea die einzigartigen Fähigkeiten, die Expertise und den Spirit von FPT aus Vietnam zu Unternehmen auf der ganzen Welt tragen wird.“

„KI transformiert ganze Branchen, und der Fußball ist da keine Ausnahme. FPT ist stolz darauf, mit seinem globalen Pool an jungen, dynamischen Digital-Talenten dem FC Chelsea eine KI-basierte Transformation der nächsten Generation voranzutreiben, die Innovationen beschleunigt und die Leistung, das Fanerlebnis und die Wirkung in der Community verbessert“, so Pham Minh Tuan, Executive VP, FPT Corporation und FPT Software CEO. „Diese Partnerschaft spiegelt außerdem unser anhaltendes Engagement für herausragende Leistungen wider, sowohl als vertrauenswürdiger digitaler Partner in der Innovationslandschaft Großbritanniens als auch für globale Unternehmen.“

„Wir freuen uns sehr, mit einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt zusammenarbeiten zu dürfen und dabei die international herausragenden Talente von FPT einzusetzen“, erklärte Mark Scrivens, CEO von FPT in Großbritannien. „Unsere Teams bringen eine tief verwurzelte vietnamesische Ingenieurskultur mit, die auf Innovation, Agilität und dem unermüdlichen Bestreben basiert, Erwartungen zu übertreffen.“

Über den Chelsea Football Club

Der Chelsea Football Club gehört zu den besten Fußballclubs der Welt. Seine Herrenmannschaft gewann den FIFA Club World Cup 2021, als sie aufgrund der Pandemie bei der im Jahr 2022 ausgetragene Partie gegen die brasilianische Mannschaft Palmeiras in Abu Dhabi siegreich war. Dieser Erfolg folgte auf den zweiten Triumph in der UEFA Champions League im Jahr 2021, als Chelsea in Porto einen Sieg gegen Manchester City feiern konnte.

Der 1905 gegründete Chelsea Football Club ist der zentralste Fußballverein Londons und residiert im legendären Stadion Stamford Bridge mit einer Kapazität von 40.000 Plätzen. Der Verein, der auch „The Blues“ genannt wird, holte 2012 erstmals die Champions League und gewann fünfmal die Premier League, achtmal den FA Cup, fünfmal den Football League Cup, zweimal die UEFA Europa League, zweimal den UEFA-Pokal der Pokalsieger, zweimal den UEFA-Superpokal sowie einmal die Football League Championship im Jahr 1955.

Mit den Siegen in der Champions League und im Super Cup 2021 wurde Chelsea der erste Verein, der vier große UEFA-Vereinswettbewerbe zweimal gewann, nachdem er bereits in beiden Wettbewerben sowie in der Europa League und im Pokal der Pokalsieger erfolgreich gewesen war.

Auch die Frauenmannschaft von Chelsea feierte zahlreiche Erfolge und gewann 2024 zum fünften Mal in Folge und zum siebten Mal insgesamt die FA Women's Super League. Den Women‘s FA Cup entschied sie fünfmal für sich. Das Frauenteam gewann außerdem dreimal den FA Women's League Cup und erreichte im Jahr 2021 das Finale der UEFA Women's Champions League.

Der FC Chelsea hat nicht nur einige der bekanntesten Spieler der Welt unter Vertrag, der Club investiert auch in seine Zukunft und errichtet in Cobham, Surrey, ein hochmodernes Akademie- und Trainingszentrum. Seit der Eröffnung der Akademie im Jahr 2008 hat der Club sieben FA Youth Cups, zwei aufeinanderfolgende UEFA Youth League-Titel 2015 und 2016 sowie die nationalen Meisterschaften der U23 und U18 Premier League gewonnen – zuletzt in den Saisons 2019/20 und 2017/18.

Die Chelsea Foundation betreut eine der umfangreichsten gemeinnützigen Initiativen im Sportbereich und trägt dazu bei, den Alltag von Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt zu verbessern.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam, der in drei Kernbereichen tätig ist: Technologie, Telekommunikation und Bildung. Im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten hat FPT kontinuierlich wirkungsvolle Lösungen für Millionen von Menschen und Zehntausende von Organisationen weltweit bereitgestellt. FPT möchte die Position Vietnams auf der globalen Technologielandkarte stärken und bietet erstklassige KI-gestützte Lösungen für globale Unternehmen an. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf drei entscheidende Transformationen: digitale Transformation, Intelligence-Transformation und grüne Transformation. 2024 erzielte FPT einen Gesamtumsatz von 2,47 Milliarden US-Dollar und beschäftigte über 54.000 Mitarbeiter in seinen Kerngeschäftsbereichen. Weitere Informationen zu den globalen IT-Dienstleistungen von FPT erhalten Sie unter: https://fptsoftware.com

