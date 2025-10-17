ProAmpac adquiere las operaciones de transformación de bolsas de International Paper

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, líder internacional en embalajes adaptables y ciencia de los materiales, ha comprado la división de fabricación de bolsas de International Paper («IP»), líder internacional en embalajes sostenibles. Esta adquisición amplía las capacidades de fabricación de ProAmpac, lo que refuerza la iniciativa Fiberization of Packaging® de la empresa y mejora su capacidad para ofrecer soluciones de embalaje personalizadas para los mercados de alimentación, tiendas de conveniencia y restaurantes de comida rápida.

«La demanda internacional de envases de papel fiables y reciclables sigue creciendo rápidamente debido a las expectativas en constante evolución de los consumidores y a las tendencias del mercado que redefinen el reciclaje», afirmó Greg Tucker, fundador, vicepresidente y director ejecutivo de ProAmpac. «La adquisición por parte de ProAmpac de la división de bolsas de IP refuerza nuestras iniciativas de Fiberization of Packaging y nos ayuda a prestar un mejor servicio a los clientes, ya que extiende nuestra experiencia en ciencia de los materiales a la costa oeste de Estados Unidos con funciones y recursos adicionales», continuó Tucker.

