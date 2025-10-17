-

ProAmpac neemt de zakkenconversieactiviteiten van International Paper over

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, een wereldleider op het gebied van flexibele verpakkingen en materiaalwetenschappen, heeft de zakkenconversieactiviteiten van International Paper (“IP”), een wereldleider op het gebied van duurzame verpakkingen, overgenomen. De overname breidt de conversiemogelijkheden van ProAmpac uit, waardoor de Fiberization of Packaging® -strategie van het bedrijf verder wordt bevorderd. en het vermogen om op maat gemaakte zakkenoplossingen te leveren voor de supermarkt-, gemakswinkel- en fastfoodrestaurantmarkten wordt versterkt.

"De wereldwijde vraag naar betrouwbare, recyclebare papieren verpakkingen blijft snel stijgen, terwijl de verwachtingen van consumenten en markttrends zich ontwikkelen en recyclebaarheid opnieuw definiëren“, aldus Greg Tucker, oprichter, vicevoorzitter en CEO van ProAmpac. ”De overname van de zakkenverwerking van IP door ProAmpac ondersteunt onze "Fiberization of Packaging"-initiatieven. Door onze expertise op het gebied van materiaalkunde uit te breiden naar de westkust van de VS met extra capaciteiten en redundantie, kunnen wij onze klanten beter van dienst te zijn," vervolgt Tucker.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact:
Whitney Miles
ProAmpac
(617) 721-7040
Whitney.Miles@ProAmpac.com

