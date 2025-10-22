Il Chelsea Football Club e FPT ampliano e innalzano la collaborazione allo status di 'Principal Partner'

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Il Chelsea Football Club e FPT oggi annunciano l'espansione della rispettiva partnership già in essere; il fornitore di soluzioni di maggior successo dell'Asia-Pacifico diventa così Principal Partner per la stagione 2025/26 .

In qualità di Principal Partner, il logo FPT apparirà sulle maniche delle divise maschili, femminili e della scuola calcio.

FPT, fornitore leader di soluzioni tecnologiche digitali, e il Chelsea FC nei primi mesi dell'anno hanno unito le forze nel quadro di una nuova e rivoluzionaria collaborazione, per trasformare le capacità digitali del club e migliorare il coinvolgimento dei tifosi, avvicinando i fan di tutto il mondo a questa squadra.

