HistoSonics annonce un financement de croissance sursouscrit de 250 millions de dollars

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, Inc., développeur du système Edison® Histotripsy et d'une nouvelle plateforme thérapeutique d'histotripsie, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement sursouscrit de 250 millions de dollars mené par son nouveau groupe d'actionnaires et incluant, entre autres, les investisseurs supplémentaires Thiel Bio et Founders Fund. Ce financement soutiendra l'expansion commerciale continue du système Edison d'HistoSonics sur de nouveaux marchés internationaux, accélérera de nouvelles indications cliniques dans tout le corps et renforcera la capacité opérationnelle pour la prochaine phase de croissance.

Ce financement fait suite à l'acquisition récente d'une participation majoritaire de 2,25 milliards de dollars dans HistoSonics par un consortium d'investisseurs internationaux spécialisés dans les technologies et les sciences de la vie, notamment K5 Global, Bezos Expeditions et Wellington Management, qui ont tous participé au nouveau tour de table permettant à HistoSonics de faire progresser ses priorités stratégiques en tant que société privée.

HistoSonics a obtenu sa première autorisation De Novo de la FDA en octobre 2023 et est à l'avant-garde d'une thérapie non invasive qui change la donne. Celle-ci utilise l'histotripsie, une énergie ultrasonore thérapeutique focalisée, pour liquéfier et détruire les tumeurs et les tissus sous guidage par imagerie en temps réel, sans le caractère invasif ni la toxicité des procédures traditionnelles. Le système Edison est la première et la seule plateforme d'histotripsie autorisée pour un usage clinique à l'échelle mondiale.

« Ce financement, qui était une priorité commune de notre nouveau groupe d'actionnaires, nous permet d'accélérer la mise en œuvre de projets clés destinés à élargir l'accès international à notre plateforme et à faire évoluer notre thérapie vers un nombre sans précédent de nouvelles applications cliniques, au profit des patients qui en ont le plus besoin », a déclaré Mike Blue, Président et président-directeur général d'HistoSonics.

« Les décisions thérapeutiques poussent souvent à faire un compromis entre survie et souffrance. HistoSonics montre qu'une innovation technologique fondamentale peut nous libérer de ces pactes faustiens », a déclaré Hannes Holste, de Thiel Bio. « Au-delà de l'accent mis aujourd'hui sur les tumeurs abdominales, l'opportunité consiste à repenser la manière dont une approche non invasive pourrait permettre de traiter plus tôt d'autres maladies, d'atténuer l'anxiété liée à la surveillance et de préserver la qualité de vie. »

HistoSonics prévoit d'étendre ses activités au-delà de son domaine initial, les tumeurs hépatiques, pour s'intéresser aux indications rénales, pancréatiques et prostatiques, dans le but d'établir l'histotripsie comme option thérapeutique dans un large éventail d'applications cliniques dans tout le corps, pour le traitement des affections bénignes et malignes.

« L'histotripsie a le potentiel de redéfinir la manière dont nous traitons les tumeurs solides et d'autres maladies en introduisant une modalité de soins totalement nouvelle », a déclaré Bryan Baum, de K5 Global. « Le système Edison d'HistoSonics combine une science révolutionnaire, une validation clinique dans le monde réel et une forte traction commerciale précoce. Nous sommes fiers de soutenir et de renforcer l'équipe alors qu'elle accélère l'adoption de cette technologie à visée transformatrice. »

À propos de HistoSonics

HistoSonics est une société privée de dispositifs médicaux qui développe une plateforme non invasive et une thérapie sonique exclusive reposant sur la science de l’histotripsie – un nouveau mécanisme d’action qui utilise des ultrasons focalisés pour détruire et liquéfier mécaniquement les tissus et tumeurs indésirables. L’entreprise se concentre actuellement sur la commercialisation de son système Edison aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux pour le traitement du foie, tout en élargissant les applications de l’histotripsie à d’autres organes comme les reins, le pancréas, la prostate et d’autres encore. HistoSonics possède des bureaux à Ann Arbor (Michigan) et à Minneapolis (Minnesota). Pour en savoir plus sur le système d’histotripsie Edison, veuillez visiter www.histosonics.com. Pour obtenir des informations relatives aux patients, veuillez consulter le site : www.myhistotripsy.com.

