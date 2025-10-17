Beyon Cyber et Haven signent un protocole d'accord pour lancer des capacités SOC avancées basées sur l'IA au Royaume-Uni et dans le monde entier

MANAMA, Bahreïn ; LONDRES, LUXEMBOURG ET WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Beyon Cyber, filiale du groupe Beyon et entreprise de cybersécurité connaissant la plus forte croissance au Moyen-Orient, a signé un protocole d'accord avec Haven Cyber Technologies, fournisseur international de services de cybersécurité et partenaire Microsoft Solutions, par l'intermédiaire de sa filiale britannique ITC Secure.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, Beyon Cyber et Haven formeront un partenariat stratégique pour révolutionner les opérations de cybersécurité grâce au lancement de centres d'opérations de sécurité avancés basés sur l'IA (AI SOC) au Royaume-Uni et dans le monde entier.

Dans le cadre de cette collaboration, Haven intégrera la plateforme SOC IA de pointe de Beyon Cyber, Orryx AI, à ses opérations ; exploitant la puissance de l'automatisation intelligente et des flux de travail IA agentique pour améliorer la détection des menaces, les enquêtes, la recherche, le renseignement et la réponse.

Ce partenariat permettra aux deux organisations de fournir des services de défense plus rapides, plus intelligents et plus complets à leurs clients internationaux, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de résilience et d'excellence opérationnelle dans le domaine de la cybersécurité de nouvelle génération.

Orryx AI offre une défense proactive et autonome qui surpasse les SOC traditionnels exclusivement humains ; elle coupe court au bruit, atténue la fatigue des analystes et améliore la précision, la vitesse de réponse et la rentabilité face à des menaces de plus en plus axées sur l'IA. Ce qui distingue Orryx des autres SOC IA, c'est son utilisation de données de sécurité spécialisées, de flux d'informations sélectionnés et de flux de travail SOC intégrés, qui permettent aux clients de bénéficier de capacités de défense complètes, intelligentes et adaptatives.

Dr. Khalid Al Khalifa, PDG de Beyon Cyber, a affirmé :

« Notre partenariat avec Haven nous permet d'intégrer Orryx AI dans un écosystème MSSP véritablement international, étendant ainsi ses capacités à des centaines d'organisations à travers le monde. Nous sommes enthousiasmés par l'immense opportunité qui s'offre à nous de transformer la manière dont les organisations se protègent, en utilisant l'automatisation, l'intelligence et la rapidité pour garder une longueur d'avance sur les menaces de plus en plus alimentées par l'IA. Ce partenariat montre également comment l'innovation régionale peut établir de nouvelles normes internationales en matière de cybersécurité basée sur l'IA. »

Arno Robbertse, PDG de Haven, a déclaré :

« L'intégration d'Orryx AI à notre SOC aux côtés de Microsoft Copilot renforcera les capacités d'IA de notre SOC. Cela nous permettra d'offrir à nos clients rapidité et alerte précoce tout en réduisant les coûts, et d'élever le niveau en matière de détection, de triage et de réponse dans tous les secteurs où nous sommes présents. »

Comme les entreprises sont confrontées à des attaques de plus en plus sophistiquées et à des exigences de conformité croissantes, ce déploiement établit une nouvelle référence en matière de sécurité gérée en garantissant une résilience basée sur l'IA, une meilleure efficacité opérationnelle et une protection constante contre les menaces en constant évolution.

À propos de Beyon Cyber

Beyon Cyber, membre du groupe Beyon, est un fournisseur de cybersécurité qui exploite le plus grand centre d’opérations de cybersécurité (CSOC) du secteur privé à Bahreïn. L’entreprise s’appuie sur un réseau exclusif de partenariats internationaux pour offrir à ses clients des services de sécurité simples, économiques et de calibre international. Beyon Cyber propose un portefeuille complet de solutions clés en main prêtes à être déployées, de solutions de cybersécurité avancées de bout en bout, ainsi que des services d’infogérance et de conseil destinés aux organisations de Bahreïn et de la région.

À propos de Haven Cyber Technologies

Haven Cyber Technologies est un fournisseur mondial de services et de produits de cybersécurité, offrant des services avancés de centre des opérations de sécurité (SOC) ainsi que des services infogérés de détection et de réponse (MDR). Haven accompagne plus de 300 grandes entreprises à travers le monde et est un fournisseur de solutions Microsoft détenant des certifications dans les domaines de la sécurité, du travail moderne et des infrastructures. Partenaire de confiance dans les secteurs extrêmement réglementés, Haven offre à ses clients des solutions de sécurité résilientes, intelligentes et évolutives, adaptées aux entreprises numériques d’aujourd’hui.

