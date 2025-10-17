BLS International获印度外交部授予三年期合同，负责在中国设立并运营印度签证申请中心

印度新德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- BLS International Services Limited是一家深受各国政府和外交机构信赖的全球技术赋能服务合作伙伴。近日，公司获印度政府外交部（MEA）授予一项重要合同，负责在中国设立并运营印度签证申请中心（IVAC）。该合同为期三年，自2025年10月14日起正式生效。

根据协议条款，BLS International将负责在北京、上海和广州设立并管理印度签证申请中心（IVAC），为申请者提供高效、安全、便捷的签证服务。新的签证中心将配备完善的基础设施、先进的技术支持以及多语种服务团队，致力于为申请人打造顺畅无忧的办理体验。

BLS International Services Ltd联席董事总经理Shikhar Aggarwal表示： “我们非常荣幸获得印度政府外交部授予的这一重要合同，并期待为申请者提供卓越的服务。对BLS International而言，这是一个具有里程碑意义的重要时刻。我们相信，这些印度签证申请中心将在提供安全可靠、以用户为核心的签证服务方面发挥关键作用。衷心感谢印度外交部对BLS International一如既往的信任与支持。”

这项合同进一步巩固了BLS International作为各国政府可信赖合作伙伴的领先地位，彰显了其在推动数字化转型与提升公共服务质量方面的不懈承诺。BLS International业务遍及70多个国家，始终引领全球领事外包服务领域，每年处理数百万份申请，秉持透明、合规与客户满意的核心原则，不断树立行业标杆。

关于BLS International Services Limited：

BLS International Services Ltd.是一家值得信赖的全球技术赋能服务合作伙伴，自2005年成立以来，专注为各国政府及公众提供签证、护照、领事、电子政务、公证认证、生物识别、电子签证及零售服务等全方位解决方案。公司凭借卓越的服务与创新实力，荣登《Business Today》评选的“印度最具价值公司”榜单，被《福布斯亚洲》评为“十亿美元以下最佳公司”，并入选《财富印度》“Next 500强企业”。目前，BLS International已与全球46个以上政府机构（包括多国大使馆及领事馆）建立合作，业务网络覆盖70多个国家，设有逾50,000个服务中心，拥有超过60,000名专业人员。公司始终致力于提供安全、高效、以科技驱动的服务，并凭借多项权威认证，展现其对质量、数据安全及可持续发展的坚定承诺。BLS International亦是业内唯一一家上市公司。

更多信息，请访问：www.blsinternational.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。