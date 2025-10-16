HistoSonics kondigt overtekende groeifinanciering van $ 250 miljoen aan

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, Inc., de ontwikkelaar van het Edison®-histotripsiesysteem en het nieuwe histotripsietherapieplatform, heeft vandaag de afronding aangekondigd van een overtekende financiering van $ 250 miljoen, geleid door de nieuwe eigenaarsgroep en met onder andere extra investeerders Thiel Bio en Founders Fund. De financiering zal de voortdurende commerciële expansie van het Edison-systeem van HistoSonics naar nieuwe wereldwijde markten ondersteunen, nieuwe klinische indicaties in het hele lichaam versnellen en de operationele capaciteit voor de volgende groeifase versterken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.