HistoSonics annuncia un finanziamento per la crescita da 250 milioni di dollari sottoscritto in eccesso

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, Inc., azienda sviluppatrice del Edison® Histotripsy System e di una nuova piattaforma terapeutica per l'istotripsia, oggi ha annunciato la chiusura di un finanziamento da 250 milioni di dollari sottoscritto in eccesso condotto dal suo nuovo gruppo proprietario e che ha incluso gli altri investitori Thiel Bio e Founders Fund, tra gli altri. Il finanziamento contribuirà a sostenere l'espansione commerciale continua dell'Edison System di HistoSonics in nuovi mercati globali, accelerare nuove indicazioni cliniche in tutto l'organismo e rafforzare la capacità operativa per la prossima fase di crescita.

