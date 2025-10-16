-

HistoSonics annuncia un finanziamento per la crescita da 250 milioni di dollari sottoscritto in eccesso

Con il supporto di Peter Thiel, K5 Global, Jeff Bezos e Wellington Management, tra gli altri, HistoSonics è posizionata per ampliare le operazioni a livello globale in nuove applicazioni cliniche

Video of HistoSonics Edison Histotripsy System Video credit: HistoSonics

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, Inc., azienda sviluppatrice del Edison® Histotripsy System e di una nuova piattaforma terapeutica per l'istotripsia, oggi ha annunciato la chiusura di un finanziamento da 250 milioni di dollari sottoscritto in eccesso condotto dal suo nuovo gruppo proprietario e che ha incluso gli altri investitori Thiel Bio e Founders Fund, tra gli altri. Il finanziamento contribuirà a sostenere l'espansione commerciale continua dell'Edison System di HistoSonics in nuovi mercati globali, accelerare nuove indicazioni cliniche in tutto l'organismo e rafforzare la capacità operativa per la prossima fase di crescita.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media
Josh King
Vicepresidente del Marketing
joshua.king@histosonics.com
608.332.8124

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

Industry:

HistoSonics, Inc.

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)FrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatti per i media
Josh King
Vicepresidente del Marketing
joshua.king@histosonics.com
608.332.8124

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

More News From HistoSonics, Inc.

Riassunto: HistoSonics annuncia l’acquisizione da 2,25 miliardi di dollari da parte di un consorzio di investitori di altissimo livello

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, l’impresa che ha creato il sistema di istotripsia Edison® e l’innovativa piattaforma per la terapia con questa tecnica, oggi ha annunciato l’acquisizione della partecipazione di maggioranza guidata dal management da parte di un consorzio di investitori pubblici e privati rinomati globalmente – K5 Global, Bezos Expeditions e Wellington Management nonché altri investitori preesistenti e nuovi. L’operazione assegna a HistoSonics un valore di circa 2,25 mi...

Riassunto: HistoSonics amplia la copertura assicurativa per il trattamento del tumore al fegato non invasivo a 7 milioni di assicurati di Highmark Blue Cross Blue Shield

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, il produttore dell'Edison® Histotripsy System, ha annunciato oggi che Highmark Blue ha intrapreso quattro nuove decisioni positive sulle polizze mediche per l'utilizzo dell'istotripsia nel trattamento dei tumori epatici. La decisione amplia la copertura nei piani commerciali di Highmark in quattro stati, tra cui New York, Delaware, Pennsylvania e West Virginia, ampliando l'accesso alla terapia non invasiva di HistoSonics per quasi 7 milioni di assicura...

Riassunto: HistoSonics e Cambridge University presentano il primo Edison™ Histotripsy System reso possibile dalla Li Ka Shing Foundation Gift in Europa

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, il produttore dell'Edison® Histotripsy System e di nuove piattaforme terapeutiche per l'istotripsia, ha annunciato oggi che l'Addenbrookes Hospital della Cambridge University Hospital Foundation and Trust sarà la prima struttura ospedaliera nel Regno Unito e in Europa a offrire l'istotripsia a pazienti sia nel sistema sanitario nazionale britannico (NHS) che privati. L'iniziativa è stata resa possibile grazie a una generosa donazione da parte della Li...
Back to Newsroom