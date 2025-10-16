Beyon Cyber y Haven firman un memorando de entendimiento para lanzar funcionalidades avanzadas de SOC con tecnología de IA en el Reino Unido y en todo el mundo

MANAMA, Baréin; LONDRES, LUXEMBURGO Y WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Beyon Cyber, parte del Grupo Beyon y la empresa de ciberseguridad de más rápido crecimiento de Oriente Medio, ha firmado un memorando de entendimiento (MDE) con Haven Cyber Technologies, un proveedor internacional de servicios de ciberseguridad y socio de soluciones de Microsoft, a través de su departamento británico ITC Secure.

En virtud del memorando de entendimiento, Beyon Cyber y Haven formarán una alianza estratégica para revolucionar las operaciones de ciberseguridad mediante la puesta en marcha de centros de operaciones de seguridad avanzados con tecnología de IA (AI SOC) en el Reino Unido y en todo el mundo.

Como parte de esta colaboración, Haven integrará la plataforma SOC de IA de vanguardia de Beyon Cyber, Orryx AI, en sus operaciones, aprovechando el potencial de la automatización inteligente y los flujos de trabajo de IA agéntica para mejorar la detección, investigación, búsqueda, inteligencia y respuesta ante amenazas.

