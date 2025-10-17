Beyon Cyber en Haven ondertekenen memorandum van overeenstemming om geavanceerde SOC-mogelijkheden op basis van AI te lanceren in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd

MANAMA, Bahrein & LONDEN & LUXEMBURG & WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Beyon Cyber, onderdeel van de Beyon Group en het snelst groeiende cyberbeveiligingsbedrijf in het Midden-Oosten, heeft een memorandum van overeenstemming (MoU) ondertekend met Haven Cyber Technologies, een wereldwijde leverancier van cyberbeveiligingsdiensten en een Microsoft Solutions Partner, via zijn in het Verenigd Koninkrijk gevestigde dochteronderneming ITC Secure.

In het kader van het memorandum van overeenstemming gaan Beyon Cyber en Haven een strategisch partnerschap aan om een revolutie in de cyberbeveiliging op gang te brengen met de lancering van geavanceerde, door AI aangestuurde Security Operations Centers (AI SOC's) in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd.

Als onderdeel van deze samenwerking integreert Haven het geavanceerde AI SOC-platform van Beyon Cyber en Orryx AI in zijn activiteiten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de kracht van slimme automatisering en agentic AI-workflows om de detectie, het onderzoek, de opsporing, de inlichtingen en de respons op bedreigingen te verbeteren.

