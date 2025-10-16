-

HistoSonics anuncia una ronda de financiación del crecimiento de $ 250 millones con sobredemanda

Con el apoyo de Peter Thiel, K5 Global, Jeff Bezos y Wellington Management, entre otros, HistoSonics está en condiciones de expandirse a nivel mundial a través de nuevas aplicaciones clínicas

Video of HistoSonics Edison Histotripsy System Video credit: HistoSonics

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, Inc., desarrollador del sistema de histotricia Edison® y de la novedosa plataforma de terapia de histotricia, hoy anunció el cierre exitoso de una ronda de financiación de $ 250 millones, con un exceso de demanda. La ronda fue liderada por su nuevo grupo de propietarios y también incluyó otros inversores como Thiel Bio y Founders Fund, entre otros. La financiación apoyará la actual expansión comercial del sistema Edison de HistoSonics a nuevos mercados globales, acelerará las nuevas indicaciones clínicas en el cuerpo y fortalecerá la capacidad operativa para la siguiente etapa de crecimiento.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación
Josh King
Vicepresidente de Marketing
joshua.king@histosonics.com
608.332.8124

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

Industry:

HistoSonics, Inc.

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)FrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contacto para los medios de comunicación
Josh King
Vicepresidente de Marketing
joshua.king@histosonics.com
608.332.8124

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

More News From HistoSonics, Inc.

Resumen: Un consorcio de inversores de primer orden adquiere HistoSonics por 2250 millones de dólares

MINNEÁPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, desarrollador del sistema de histotricia Edison® y de la novedosa plataforma de terapia de histotricia, ha anunciado hoy la adquisición de una participación mayoritaria liderada por la dirección de un sindicato de inversores privados y públicos reconocidos en todo el mundo, incluyendo K5 Global, Bezos Expeditions, Wellington Management y otros inversores nuevos y existentes. La transacción otorga a HistoSonics un valor aproximado de 2250 millones de dó...

Resumen: HistoSonics extiende la cobertura de su seguro para el tratamiento no invasivo de tumores hepáticos a 7 millones de miembros de Blue Cross Blue Shield Highmark

MINNEÁPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, creador del sistema de histotricia Edison®, ha anunciado hoy que Highmark Blue Cross Blue Shield ha aprobado cuatro nuevas directivas médicas para el uso de la histotricia en el tratamiento de tumores hepáticos. La decisión amplía la cobertura del seguro en los planes comerciales de Highmark de cuatro estados, incluyendo Nueva York, Delaware, Pensilvania y Virginia Occidental y facilita el acceso a la terapia no invasiva de HistoSonics a aproximadament...

Resumen: HistoSonics y la Universidad de Cambridge presentan el primer sistema de histotricia Edison™ de Europa gracias a una donación de la Li Ka Shing Foundation

MINNEÁPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, fabricante del sistema de histotricia Edison® y de novedosas plataformas de terapia de histotricia, ha anunciado hoy que el hospital Addenbrookes de la Cambridge University Hospital Foundation and Trust será el primer centro del Reino Unido y del continente europeo en ofrecer histotricia tanto a pacientes del NHS como a pacientes del sistema privado. Esto ha sido posible gracias a una generosa donación de la Li Ka Shing Foundation (LKSF), así como al a...
Back to Newsroom