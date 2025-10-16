HistoSonics anuncia una ronda de financiación del crecimiento de $ 250 millones con sobredemanda

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, Inc., desarrollador del sistema de histotricia Edison® y de la novedosa plataforma de terapia de histotricia, hoy anunció el cierre exitoso de una ronda de financiación de $ 250 millones, con un exceso de demanda. La ronda fue liderada por su nuevo grupo de propietarios y también incluyó otros inversores como Thiel Bio y Founders Fund, entre otros. La financiación apoyará la actual expansión comercial del sistema Edison de HistoSonics a nuevos mercados globales, acelerará las nuevas indicaciones clínicas en el cuerpo y fortalecerá la capacidad operativa para la siguiente etapa de crecimiento.

