HistoSonics anuncia una ronda de financiación del crecimiento de $ 250 millones con sobredemanda
Con el apoyo de Peter Thiel, K5 Global, Jeff Bezos y Wellington Management, entre otros, HistoSonics está en condiciones de expandirse a nivel mundial a través de nuevas aplicaciones clínicas
MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, Inc., desarrollador del sistema de histotricia Edison® y de la novedosa plataforma de terapia de histotricia, hoy anunció el cierre exitoso de una ronda de financiación de $ 250 millones, con un exceso de demanda. La ronda fue liderada por su nuevo grupo de propietarios y también incluyó otros inversores como Thiel Bio y Founders Fund, entre otros. La financiación apoyará la actual expansión comercial del sistema Edison de HistoSonics a nuevos mercados globales, acelerará las nuevas indicaciones clínicas en el cuerpo y fortalecerá la capacidad operativa para la siguiente etapa de crecimiento.
