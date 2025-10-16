Valorem Reply porta l’AI in campo con Microsoft e ITF alla Billie Jean King Cup by Gainbridge

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Valorem Reply, società del gruppo Reply specializzata in tecnologie Microsoft e soluzioni cloud-native basate sull’intelligenza artificiale, in collaborazione con Microsoft e con la International Tennis Federation (ITF), ha sviluppato Match Insights, un’applicazione di AI analytics in tempo reale. La soluzione introduce l’intelligenza artificiale live alla Billie Jean King Cup by Gainbridge, la principale competizione internazionale di tennis a squadre femminile.

In un torneo d’élite come la Billie Jean King Cup, uno dei pochi a consentire il coaching a bordo campo, le decisioni tattiche devono essere rapide e di assoluta precisione. In un contesto così competitivo, anche la minima variazione nei tempi di risposta al servizio o nel posizionamento della palla può influire sull’esito di un incontro.

Per rispondere a questa sfida, Valorem Reply, Microsoft e ITF hanno progettato Match Insights come applicazione cloud-native basata sui servizi Microsoft Azure Data & AI. La piattaforma acquisisce ed elabora in tempo reale dati provenienti da telecamere ad alta velocità e dai sistemi di campo, fornendo analisi immediatamente utilizzabili che consentono ad allenatori e giocatrici di prendere decisioni tattiche durante il match. Le tecnologie Azure Databricks, Data Lake e SQL Database costituiscono l’infrastruttura portante per la trasformazione, l’archiviazione e l’accesso ai dati, mentre l’integrazione con Microsoft Copilot tramite Azure AI Foundry consente di interagire in linguaggio naturale con informazioni di match complesse. La sicurezza, la gestione delle identità e il monitoraggio sono garantiti da Azure Active Directory e Azure Monitor, mentre le pipeline CI/CD assicurano aggiornamenti continui per tutta la durata del torneo.

“Questa soluzione è fondamentale in un contesto in cui è necessario accedere ai dati quasi in tempo reale”, ha dichiarato Jamie Capel-Davies, Head of Science and Technical dell’ITF. “Collaborare con Valorem Reply e Microsoft ci ha permesso di fornire ad allenatori e giocatrici informazioni che possono realmente cambiare il corso di un match.”

Distribuita su dispositivi Microsoft Surface, Match Insights unisce mobilità e affidabilità, offrendo alle squadre accesso a insight non solo a bordo campo, ma anche negli spogliatoi o da remoto. Oltre all’analisi durante i match, la soluzione supporta la preparazione pre-gara attraverso attività di scouting e analisi dei trend, e l’analisi post-partita grazie a dataset arricchiti dall’AI che alimentano la pianificazione strategica e l’allenamento a lungo termine. Gli allenatori dispongono di dashboard intuitive dedicate a elementi chiave come servizi, risposte, punti di impatto e copertura del campo, eliminando i tempi di attesa dei tradizionali report post-match.

L’innovazione ha già dimostrato un impatto significativo: gli allenatori possono ora modificare la strategia in tempo reale, i match analyst identificano con maggiore efficacia le dinamiche di gioco e i pattern di punteggio, e le giocatrici ottengono insight concreti che vanno oltre il singolo incontro.

Per saperne di più sul progetto, clicca qui.

International Tennis Federation

La International Tennis Federation (ITF) è l’organo di governo mondiale del tennis, responsabile della supervisione delle regole del gioco, dell’organizzazione delle competizioni internazionali e della promozione dello sviluppo globale dello sport. Fondata nel 1913, l’ITF gestisce eventi di rilievo come la Billie Jean King Cup, la Davis Cup e i tornei olimpici e paralimpici di tennis. Con la missione di far crescere e sostenere il tennis in tutto il mondo, l’ITF collabora con oltre 210 federazioni nazionali per supportare i percorsi degli atleti, l’arbitraggio, l’integrità e l’innovazione a tutti i livelli di gioco. itftennis.com

Billie Jean King Cup by Gainbridge™

La Billie Jean King Cup by Gainbridge è la Coppa del Mondo di Tennis femminile. In precedenza nota come Fed Cup, è la più grande competizione internazionale annuale a squadre nello sport femminile, con un record di 146 nazioni iscritte nel 2025. billiejeankingcup.com

About Billie Jean King Cup Limited

Billie Jean King Cup Limited è una partnership tra la International Tennis Federation e TWG Global, creata per portare investimenti e innovazione alla Billie Jean King Cup, la Coppa del Mondo di Tennis femminile. Riunendo competenze e know-how provenienti dai settori del tennis, del business e dell’intrattenimento, la sua missione è valorizzare e far crescere la più importante competizione annuale a squadre per donne come piattaforma di cambiamento positivo.

Valorem Reply

Valorem Reply, società del Gruppo Reply, è Microsoft Cloud Solutions Partner specializzata nella trasformazione delle aziende in imprese intelligenti e nel supporto alle organizzazioni non profit per il raggiungimento di risultati migliori grazie a soluzioni cloud native abilitate dall'intelligenza artificiale, all'attenzione a risultati strategici di business e al design user-led. Grazie ai team di professionisti, alla passione per il bene e alla potenza delle tecnologie Microsoft, Valorem Reply trasforma in modo sicuro e rapido il modo in cui i clienti fanno business. valoremreply.com