Une solution audacieuse pour atténuer le stress financier : les comptes d’épargne d’urgence alimentés par la paie

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--La perte de productivité liée au stress financier engendre, pour l’économie canadienne, un manque à gagner frôlant les 70 milliards de dollars par année. Des chercheurs du Laboratoire canadien sur le bien-être financier de l’Université Western proposent une idée audacieuse qui pourrait inverser cette tendance.

Le livre blanc, publié aujourd’hui, est intitulé Renforcer la résilience financière grâce aux comptes d’épargne d’urgence offerts par l’employeur et a été rédigé par le Laboratoire canadien sur le bien-être financier, en partenariat avec l’Institut national de la paie et Gestion de patrimoine CI. Il établit une feuille de route illustrant dans quelle mesure les comptes d’épargne d’urgence (CEA), alimentés par la paie, peuvent transformer la fragilité financière en résilience pour des millions de travailleurs canadiens.

Depuis des années, les Canadiens subissent un stress financier grandissant, ayant l’impression de s’enfoncer toujours davantage. Bien que les salaires aient progressé, les coûts liés aux dépenses, à l’endettement et aux frais d’intérêts ont augmenté encore plus rapidement. Selon des données récentes de l’Institut national de la paie, plus d’un quart des Canadiens vivent d’un chèque de paie à l’autre et seraient incapables de faire face à un retard de paie d’une semaine. Malheureusement, ce stress financier ne s’arrête pas au moment de se pointer au travail.

« La fragilité financière s’infiltre dans tous les aspects de la vie de ceux et celles qui peinent à joindre les deux bouts, explique Chuck Grace, cofondateur et président du comité consultatif du Laboratoire canadien sur le bien-être financier. Notre étude démontre toutefois que les travailleurs qui disposent d’une épargne, même modeste, sont beaucoup moins susceptibles de s’endetter davantage ou de recourir à des solutions coûteuses de dernier recours, tels que les cartes de crédit à taux élevé ou les retraits de REER. Malheureusement, la littératie financière et les rappels de l’importance d’épargner n’aident pas les Canadiens à mieux maîtriser leurs finances », ajoute-t-il. « Il leur faut une solution concrète, et je crois que nous l’avons trouvée. »

Le stress financier : un problème coûteux en milieu de travail

Lorsque les employés font face à des difficultés financières, leur rendement au travail peut en pâtir. D’après une autre étude menée par l’Institut national de la paie, plus de la moitié d’entre eux (51 %) admettent penser à leurs finances personnelles pendant leurs heures de travail, et 6 % y consacrent plus de 90 minutes par jour. Cette distraction se traduit par une perte de productivité annuelle de 69,5 milliards de dollars, soit plus du double des 26,9 milliards de dollars enregistrés il y a seulement quatre ans.

« Pendant trop longtemps, les difficultés financières des ménages canadiens ont été perçues comme un problème purement personnel, souligne Peter Tzanetakis, président et chef de la direction de l’Institut national de la paie. La réalité, c’est que le stress financier accompagne les employés au travail. Et il coûte de plus en plus cher aux entreprises et des milliards de dollars en perte de productivité, en absentéisme et en roulement de personnel. Les employeurs doivent désormais adopter des solutions qui traitent les causes fondamentales du stress de leurs employés, sans quoi ils continueront d’en subir les conséquences. Les CEA alimentés par la paie offrent une solution concrète et évolutive pour renforcer à la fois le bien-être financier des employés et les résultats des employeurs. »

Le modèle des CEA : transformer le stress en point fort

Les comptes d’épargne d’urgence visent à servir de « fonds de secours » pour les employés. Le livre blanc propose d’intégrer ces programmes d’épargne directement aux systèmes de paie existants, qui desservent déjà 85 % des travailleurs canadiens. Cette approche permettra aux employés de verser automatiquement une petite part de leur paie sur un compte d’épargne dédié, à chaque période de paie, tout en conservant le plein contrôle de leurs fonds : ils pourront effectuer des retraits au besoin, sans pénalité, et se retirer du programme à tout moment. Les employeurs peuvent, s’ils le souhaitent, verser des contributions de contrepartie, offrir des incitatifs financiers ou intégrer les CEA à leurs plateformes existantes de ressources humaines et d’avantages sociaux afin d’encourager la participation. Ces contributions automatiques permettront aux travailleurs de se constituer progressivement un filet de sécurité financier sans avoir à prendre de mesures ou de décisions supplémentaires.

Pour que ce système puisse être appliqué efficacement à l’échelle de l’économie, le livre blanc recommande de mettre à jour les lois et règlements pour permettre l’adhésion automatique aux programmes d’épargne d’urgence offerts par l’employeur, à l’instar de ce qui se fait aujourd’hui pour certaines cotisations aux régimes de retraite collectifs. Un tel changement permettrait de lever les freins comportementaux courants qui empêchent de nombreux Canadiens de mettre de l’argent de côté de leur propre gré.

Le livre blanc présente un modèle de CEA à deux tranches, visant à aider les Canadiens à faire face à différents degrés d’urgence financière :

un fonds d’urgence de départ équivalant à environ 2 500 $ ou à un demi-mois de revenu, assez pour couvrir les imprévus financiers les plus courants, telle qu’une réparation automobile. Deuxième tranche : une réserve plus importante, équivalente à au moins quatre mois de revenu, pour faire face à des perturbations prolongées ou à des événements de vie majeurs telle qu’une perte temporaire de revenu.

Ces tranches permettront aux employés de renforcer progressivement leur résilience, jusqu’à atteindre une sécurité financière durable au fil du temps. Elles permettront aussi aux employeurs de tirer parti d’une main-d’œuvre en meilleure santé, plus productive et plus stable.

« Tout comme l’adhésion automatique a révolutionné l’épargne-retraite au moyen des REER et des régimes de pensions, l’application de la même conception comportementale à l’épargne à court terme pourrait changer la donne, affirme Chris Enright, vice-président exécutif et coprésident de la Financière CI – Gestion de patrimoine, Canada. Les CEA sont simples, accessibles et rentables à mettre en œuvre pour les employeurs, et leur effet pourrait être véritablement transformateur ».

Un appel à l’action

Ce livre blanc, le premier du genre au Canada, allie preuves empiriques et principes de finance comportementale pour présenter un modèle concret à l’intention des décideurs politiques, des professionnels de la paie et des employeurs, question de lutter contre le stress financier et d’améliorer la productivité au travail.

« Les coûts résultant du stress financier ne sont pas théoriques. Ils sont bien réels et continuent d’augmenter, conclut M. Tzanetakis. Soutenir l’épargne d’urgence et le bien-être financier des employés représente un investissement stratégique. Les CEA offrent un rendement mesurable aux organisations qui placent la résilience financière de leurs employés au cœur de leurs priorités ».

Le livre blanc, Renforcer la résilience financière grâce à des régimes d’épargne d’urgence offerts par l’employeur, peut être téléchargé à l’adresse suivante : https://financialwellnesslab.ca/wp-content/uploads/papers/FWL-Emergency-Savings-Accounts-August-2025-fr.pdf

À propos du Laboratoire canadien sur le bien-être financier

Le Laboratoire canadien sur le bien-être financier, basé à l’Université Western s’emploie à élaborer des solutions d’analyse de données financières et quantitatives visant à permettre aux ménages canadiens d’accroître leur résilience financière. La résilience et le bien-être financiers sont des sujets complexes, étudiés dans de nombreuses disciplines. Jusqu’à présent, la recherche dans ce domaine a été freinée par le manque d’accès à des données de qualité, souvent propriétaires ou orientées par des intérêts particuliers. Le Laboratoire remédie à ce problème en s’appuyant sur un très large éventail de données détaillées précédemment compilées, ainsi qu’en compilant de telles données en temps réel. S’appuyant sur une analyse avancée et l’apprentissage automatique, nos chercheurs analysent ces données pour mettre au jour de nouveaux modèles et de nouvelles perspectives encore inexplorés, puis adoptent une approche multidimensionnelle pour arriver à des conclusions menant à des solutions durables.

À propos de l’Institut national de la paie

L’Institut national de la paie fait la promotion du service de paie au Canada comme élément indispensable à la santé des entreprises au Canada, notamment en établissant LA norme professionnelle d’excellence et en transmettant son expertise essentielle. Nous fournissons les connaissances et les ressources dont plus de 45 000 professionnels de la paie ont besoin pour développer leur potentiel, dont 1,4 million d’employeurs dépendent pour le paiement annuel de 1,35 billion de dollars en salaires et en avantages, et dont les administrations publiques dépendent pour recevoir 469 milliards de dollars en retenues obligatoires qui servent chaque année à financer des programmes essentiels. Les accréditations accordées par l’Institut, les seules de ce type pour le service de paie au Canada, sont reconnues comme la référence en matière d’expertise et de professionnalisme.

À propos de Gestion de patrimoine CI

Gestion de patrimoine CI est la division canadienne de gestion de patrimoine de la Financière CI. Elle comprend des firmes telles que Gestion de patrimoine CI Assante, Aligned Capital Partners Inc., Gestion privée de patrimoine CI, Northwood Family Office, Coriel Capital Inc., Investissement Direct CI, CI Direct Trading et Services d’Investissements CI Inc. Gestion de patrimoine CI offre une gamme innovante et complète de services de gestion de patrimoine aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux institutions. Elle conseille et administre environ 144,2 milliards de dollars en actifs clients (au 30 juin 2025).