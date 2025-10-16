Valorem Reply, Microsoft en ITF brengen realtime AI-analyse naar de Billie Jean King Cup by Gainbridge

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Valorem Reply, het bedrijf van de Reply Group dat gespecialiseerd is in Microsoft-technologieën en AI-gestuurde, cloud-native oplossingen, heeft in samenwerking met Microsoft en de Internationale Tennisfederatie (ITF) Match Insights ontwikkeld, een AI-gestuurde realtime analysetoepassing. De oplossing brengt realtime AI-analyse naar de Billie Jean King Cup by Gainbridge, 's werelds belangrijkste internationale tenniscompetitie voor damesteams.

Als een van de weinige elitetoernooien die coaching op de baan toestaat, stelt de Billie Jean King Cup unieke eisen aan directe, nauwkeurige tactische beslissingen. In deze omgeving kunnen zelfs de kleinste variaties in serviceresponstijd of balplaatsing de uitslag van een wedstrijd beïnvloeden.

Valorem Reply, Microsoft en de ITF hebben om dit aan te pakken Match Insights ontworpen als een cloud-native applicatie, gebouwd op Microsoft Azure Data & AI-services. Het platform verzamelt en verwerkt live data van hogesnelheidscamera's en systemen op veldniveau om inzichten met lage latentie te leveren op basis waarvan coaches en spelers direct actie kunnen ondernemen. Azure Databricks, Data Lake en SQL Database vormen de ruggengraat voor datatransformatie, -opslag en -toegang, terwijl Microsoft Copilot-integratie via Azure AI Foundry natuurlijke taalinteractie met complexe wedstrijddata mogelijk maakt. Beveiliging, identiteitsbeheer en observatie worden beheerd via Azure Active Directory en Azure Monitor, met CI/CD-pijplijnen die continue updates gedurende het toernooi ondersteunen.

"Deze oplossing is essentieel in een wedstrijd waarin je bijna realtime toegang tot de data wilt," aldus Jamie Capel-Davies, hoofd Science & Technical bij de ITF. "Door samen te werken met Valorem Reply en Microsoft konden we coaches en spelers voorzien van informatie die het verloop van een wedstrijd daadwerkelijk kan veranderen."

Geïmplementeerd op Microsoft Surface-apparaten, Match Insights combineert mobiliteit en betrouwbaarheid, waardoor teams niet alleen op het veld, maar ook in de kleedkamer of elders toegang hebben tot live-inzichten. Naast realtime-analyses maakt de oplossing de voorbereiding vóór de wedstrijd mogelijk door middel van scouting en trendherkenning, en ondersteunt de oplossing analyse na de wedstrijd met AI-verrijkte datasets die invulling geven aan de training en strategie op de lange termijn. Coachs profiteren van intuïtieve dashboards die belangrijke gebieden zoals services, returns, raakpunten en velddekking bestrijken, zonder de vertragingen van traditionele rapportage na de wedstrijd.

De innovatie heeft al een aanzienlijke impact aangetoond. Coaches kunnen nu wedstrijdstrategieën in realtime aanpassen, analisten kunnen rally- en scorepatronen effectiever identificeren en spelers krijgen bruikbare inzichten die verder gaan dan individuele wedstrijden.

Klik hier voor meer informatie over het project.

Internationale Tennisfederatie

De Internationale Tennisfederatie (ITF) is de wereldwijde overkoepelende organisatie van tennis, verantwoordelijk voor het toezicht op de spelregels, het organiseren van internationale wedstrijden en het bevorderen van de wereldwijde ontwikkeling van de sport. De ITF, opgericht in 1913, organiseert belangrijke evenementen zoals de Billie Jean King Cup, de Davis Cup en de Olympische en Paralympische tennistoernooien. Met als missie om tennis wereldwijd te laten groeien en in stand te houden, werkt de ITF samen met meer dan 210 nationale tennisbonden om spelerstrajecten, arbitrage, integriteit en innovatie op alle niveaus van de sport te ondersteunen. itftennis.com

Over de Billie Jean King Cup by Gainbridge™

De Billie Jean King Cup by Gainbridge is de World Cup of Tennis voor vrouwen. Voorheen bekend als de Fed Cup, is het de grootste jaarlijkse internationale teamcompetitie in de vrouwensport, met een recordaantal van 146 deelnemende landen in 2025. billiejeankingcup.com

Over Billie Jean King Cup Limited

Billie Jean King Cup Limited is een partnerschap tussen de International Tennis Federation en TWG Global, opgericht om transformatieve investeringen en innovatie te leveren aan de Billie Jean King Cup, de World Cup of Tennis voor vrouwen. Door expertise en ervaring uit de tennis-, zaken- en entertainmentindustrie te bundelen, is de kernmissie om 's werelds populairste jaarlijkse teamcompetitie voor vrouwen te laten groeien en te benutten als platform voor positieve verandering.

Valorem Reply

Valorem Reply, onderdeel van de Reply Group, is een geprioriteerde Microsoft Cloud Solutions Partner die zich richt op het transformeren van bedrijven tot intelligente ondernemingen en non-profitorganisaties helpt meer te bereiken met AI-ondersteunde, cloud-native oplossingen, een focus op strategische bedrijfsresultaten en gebruikersgericht design. Met onze teams van topprofessionals, onze passie voor het doen van het goede en de kracht van Microsoft-technologieën transformeren we veilig en snel de manier waarop onze klanten zakendoen. valoremreply.com

