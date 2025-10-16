HistoSonics宣布其增长融资超额认购达2.5亿美元

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- HistoSonics, Inc.是Edison®超声波组织碎化系统和新型超声波组织碎化技术治疗平台的开发者。该公司今天宣布新股东团体牵头的融资顺利收官并录得2.5亿美元的超额认购，其他投资者包括Thiel Bio and Founders Fund等。本轮融资将支持HistoSonics的Edison系统继续进军新的全球市场，加速新型全身临床应用，强化运营能力以支持下一阶段的增长。

在本轮融资之前，某国际科技与生命科学投资者联合体刚于近期以22.5亿美元收购了HistoSonics的多数股权，其中包括K5 Global、Bezos Expeditions和Wellington Management等投资者。这些投资者全部参与了本轮融资，明确HistoSonics作为非上市公司推进战略重点的定位。

HistoSonics于2023年10月获得首份FDA De Novo许可，目前正在探索一种革命性的非侵入式治疗方法，使用超声波组织碎化技术，在实时影像的引导下液化和粉碎肿瘤和组织器官，避免了常规程序的侵入性或毒性。Edison系统是全球首个也是唯一获准临床应用的超声波组织碎化技术平台。

“本轮融资得到我们新股东团体的一致重视，有利于我们加速关键项目的实施，旨在将我们的平台向全球推广，让前所未有的新临床应用领域可用上我们的疗法，为最需要的患者服务”，HistoSonics董事长兼首席执行官Mike Blue说。

“治疗决定往往不得不在生存与痛苦之间艰难权衡。HistoSonics证明基础性的技术创新可以让我们摆脱这种饮鸩止渴的困境”，来自Thiel Bio的Hannes Holste说。“除目前我们关注的腹部肿瘤外，我们还可重新想象如何通过非侵入式方法来更早治疗其他疾病，缓解监测的焦虑，维持生命质量。”

HistoSonics计划将关注的重点从初期的肝脏肿瘤扩大到肾脏、胰腺和前列腺适应症，其目标是使超声波组织碎化计划成为全身多种临床应用的治疗选项之一，包括良性和恶性肿瘤。

“超声波组织碎化技术提出了一种全新的治疗范式，有可能重新定义我们治疗实体瘤和其他疾病的方式”，来自K5 Global的Bryan Baum 说。“HistoSonics的Edison系统将颠覆性的科学创新、现实世界的临床验证以及良好的早期商业牵引相结合。我们很荣幸能够提供支持，助力该团队加速这一革命性技术的采用。”

HistoSonics 公司概览

HistoSonics是一家非上市医疗器械公司，开发了一种利用超声波组织碎化技术的非侵入式平台和专有超声波疗法。这种新型作用机制利用聚能超声波来从物理上粉碎和液化不良组织和肿瘤。该公司目前专注于其Edison系统在美国以及精选全球市场治疗肝脏肿瘤的商业化上市，同时将超声波组织碎化技术的应用扩展到其他组织，例如肾脏、胰腺、前列腺等等。HistoSonics在密歇根州安娜堡（Ann Arbor）和明尼苏达州明尼阿波利斯设有办事处。有关Edison超声波组织碎化系统等更多信息，请访问：www.histosonics.com。如需患者相关信息，请访问：www.myhistotripsy.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。