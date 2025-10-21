AM Best affirme les notations de crédit de la Compagnie Centrale de Réassurance

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière B+ (Bonne) et la note de crédit émetteur à long terme « bbb- » (Bonne) de la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) (Algérie). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Les notations reflètent la force bilancielle de la CCR, qu’AM Best qualifie de très solide, ainsi que sa forte performance opérationnelle, son profil d’affaires neutre et sa gestion des risques d'entreprise marginale.

La force bilancielle de la CCR repose sur sa capitalisation ajustée aux risques, telle que mesurée par le Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), au niveau le plus solide, soutenue par un effet de levier de souscription relativement faible et une bonne capacité de génération interne de capital. La société bénéficie d’une garantie de l’État, sous la forme d’une facilité de prêt sans intérêt, couvrant les pertes potentielles dans le cadre du régime obligatoire d’indemnisation des catastrophes naturelles en Algérie souscrit par la CCR, déduction faite de la rétrocession. L’évaluation tient compte de l’exposition importante de la CCR aux niveaux élevés de risques économique, politique et financier associés à l’Algérie, où la société est domiciliée, détient plus de 95 % de ses actifs investis et d’où provient la majeure partie de son activité. Un autre facteur atténuant partiellement la notation est la dépendance modérée de la CCR à la rétrocession, utilisée pour protéger la société contre les pics d’expositions, notamment en Algérie. Les risques associés sont gérés par l’utilisation d’un panel de rétrocessionnaires financièrement solides.

La CCR a un historique de fortes performances opérationnelles, avec un rendement moyen pondéré des capitaux propres sur cinq ans (2020-2024) de 14,7 % (selon les calculs d’AM Best). Les résultats opérationnels ont été soutenus par de solides performances techniques, démontrées par un ratio combiné moyen pondéré sur cinq ans (2020-2024) de 79,9 % (selon les calculs d’AM Best), porté par une activité domestique très rentable. Les bénéfices sont complétés par de bons rendements d’investissement, avec un rendement moyen des placements (gains inclus) de 5,4 % sur la période 2020-2024. AM Best s’attend à ce que la rentabilité de souscription demeure robuste à l’avenir, soutenue par une approche de souscription prudente et des conditions favorables sur le marché domestique.

Le profil d’affaires neutre de la CCR reflète sa position dominante sur le marché algérien de la réassurance, avec une part de marché estimée à 66 % en 2024, mesurée par les primes cédées. La société bénéficie de cessions de réassurance obligatoires et détient les parts principales dans la plupart de ses traités de réassurance domestiques. Toutefois, la taille de la CCR demeure limitée selon les normes internationales, et son activité est concentrée sur le marché algérien. En 2024, la CCR a enregistré 50 milliards DA (soit 372 millions USD) de primes brutes émises (PBE), dont 80 % provenaient d’Algérie. La balance des PBE a été représentée par l'activité internationale, dont la part a progressivement augmenté ces dernières années.

