TP et l’UNICEF renouvellent leur partenariat pour soutenir l’éducation et l’aide humanitaire

PARIS & NEW YORK & GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TP (ex-Teleperformance), leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, et l’UNICEF renouvellent leur partenariat afin de renforcer au cours des trois prochaines années les programmes d’éducation au Brésil, au Ghana, en Inde et aux Philippines, et de soutenir les interventions d’urgence de l’UNICEF lors des crises humanitaires à travers le monde.

Dans le cadre de ce partenariat, TP entend favoriser la création de lieux d’apprentissage plus sûrs et plus inclusifs, équipés en eau potable et en systèmes d’assainissement ainsi que la formation des enseignants et la distribution de fournitures scolaires aux élèves qui en ont besoin.

« Nous exprimons notre profonde gratitude envers TP pour le renouvellement de son engagement à nos côtés. Ce partenariat permettra d’apporter une aide vitale aux enfants victimes de crise humanitaire, tout en soutenant le déploiement de programmes éducatifs de qualité, afin de contribuer à un avenir sûr, résilient et pacifique pour les enfants, leurs familles et leurs communautés » a déclaré Carla Haddad, Directrice de la collecte de fonds privés et des partenariats de l’UNICEF.

Le soutien financier de TP aux actions éducatives et humanitaires de l’UNICEF s’inscrit dans le cadre de son programme « Citizen of the World » (COTW) qui aide les personnes dans le besoin à l’échelle locale et mondiale, et notamment les enfants vulnérables et leurs familles. À travers cette initiative, TP a réalisé 80 millions d’euros de dons au profit des personnes défavorisées et des victimes de catastrophes naturelles depuis 2006.

Daniel Julien, directeur général de TP a commenté : « Notre partenariat avec l’UNICEF témoigne de l’engagement sociétal de notre groupe à améliorer les conditions de vie dans le monde entier. En soutenant l’éducation et le bien-être des enfants, nous souhaitons contribuer à un avenir meilleur pour tous et avoir un impact positif en faveur des générations futures. Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat jusqu’en 2028. »

Une vision commune : investir dans l’avenir des enfants

TP est engagé aux côtés de l’UNICEF depuis 2022 pour défendre les droits des enfants et contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies, en garantissant notamment une éducation de qualité inclusive et équitable et en promouvant des opportunités d’apprentissage permanentes. Durant les trois premières années du partenariat, l’UNICEF a pu apporter une aide éducative à 4,7 millions d’enfants dans le besoin en Inde et aux Philippines, et fournir des soins vitaux ainsi qu’une aide humanitaire à plus de 125 000 enfants et familles vulnérables dans 8 pays, dont l’Ukraine, la Syrie, la Turquie, le Nigéria et le Soudan.

###

À propos du groupe Teleperformance

TP est un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales qui allient le meilleur des technologies de pointe à l’empathie humaine. Elles améliorent la gestion de l’expérience client en la rendant plus simple, plus rapide et plus sûre au service des plus grandes marques du monde et de leurs clients. L’offre complète du groupe s’appuie sur l’intelligence artificielle, s’étend du service client en front office aux fonctions de back-office et inclut des services de conseil opérationnel et de transformation digitale à forte valeur ajoutée. TP propose également une gamme de services spécialisés tels que le recouvrement de créances, l’interprétariat et la localisation, les services aux consulats et la gestion des demandes de visa, ainsi que les services d’externalisation des processus de recrutement. Des équipes d’experts et de conseillers multilingues inspirés et passionnés, réparties dans près de 100 pays, et la parfaite connaissance des marchés locaux permettent au groupe d’œuvrer au service des communautés, des clients et de l’environnement.

Pour plus d’informations sur le groupe : www.tp.com.

À propos de l’UNICEF

L’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (United Nations Children’s Fund), est chargé de défendre les droits des enfants partout dans le monde, en particulier des enfants les plus défavorisés et vivant dans les zones les plus reculées. Dans plus de 190 pays et territoires, nous faisons ce qu’il faut pour aider les enfants à survivre, à s’épanouir et à réaliser leur potentiel.

Pour plus d’informations sur l’UNICEF et son travail, consultez le site Internet www.unicef.org

Suivez l’UNICEF sur X (Twitter), Facebook, Instagram et YouTube

L’UNICEF ne cautionne aucune entreprise, marque, produit ou service.