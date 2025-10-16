Valorem Reply, Microsoft et ITF apportent l’analyse IA en temps réel à la Billie Jean King Cup by Gainbridge™

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Valorem Reply, la société du groupe Reply spécialisée dans les technologies Microsoft et les solutions cloud natives basées sur l’IA, a développé en collaboration avec Microsoft et la Fédération internationale de tennis (ITF), Match Insights, une application d’analyse en temps réel, basée sur l’intelligence artificielle. Cette solution fournit des analyses en temps réel basées sur l’intelligence artificielle pour la Billie Jean King Cup by Gainbridge (Coupe Billie Jean King par Gainbridge), le plus grand tournoi international de tennis féminin par équipes au monde.

En tant que l’un des rares tournois d’élite à autoriser le coaching sur le court, la Coupe Billie Jean King exige des décisions tactiques instantanées et précises. Dans cet environnement, même les plus infimes variations dans le temps de réponse au service ou dans le placement de la balle peuvent modifier l’issue d’un match.

Pour répondre à cette attente, Valorem Reply, Microsoft et l’ITF ont conçu Match Insights, une application cloud native basée sur les services Microsoft Azure Data & AI. Cette plateforme capture et traite en temps réel les données provenant de caméras haute vitesse et de systèmes installés sur les courts, afin de fournir des informations à faible latence que les entraîneurs et les joueuses peuvent exploiter immédiatement. Azure Databricks, Data Lake et SQL Database constituent le socle de la transformation, du stockage et de l’accès aux données, tandis que l’intégration de Microsoft Copilot via Azure AI Foundry permet une interaction en langage naturel avec des données de match complexes. La sécurité, la gestion des identités et l’observabilité sont assurées par Azure Active Directory et Azure Monitor, tandis que des pipelines CI/CD prennent en charge les mises à jour continues tout au long du tournoi.

« Cette solution est cruciale dans un jeu où l’on cherche à obtenir un accès quasi instantané aux données », a déclaré Jamie Capel-Davies, responsable scientifique et technique à l’ITF. « Notre collaboration avec Valorem Reply et Microsoft nous permet de fournir aux entraîneurs et aux joueuses des informations susceptibles de changer véritablement le cours d’un match. »

Déployée sur les appareils Microsoft Surface, Match Insights allie mobilité et fiabilité, permettant aux équipes d’accéder à des informations en direct non seulement sur le court, mais aussi depuis les vestiaires ou à distance. Outre l’analyse en temps réel, cette solution facilite la préparation d’avant-match grâce à la reconnaissance des tendances et au repérage des talents, et permet des analyses d’après-match grâce à des ensembles de données enrichis par l’IA qui éclairent l’entraînement et la stratégie à long terme. Les entraîneurs disposent de tableaux de bord intuitifs couvrant des domaines clés, tels que les services, les retours de service, les points gagnants et la couverture du court, sans les délais habituellement associés à la production de rapports d’après-match.

Cette innovation a déjà démontré la puissance de son impact. Les entraîneurs sont désormais en mesure d’ajuster leurs stratégies de match en temps réel, tandis que les analystes peuvent identifier plus efficacement les schémas des échanges et des points marqués, et que les joueuses disposent d’informations exploitables qui dépassent le cadre des matchs individuels.

Pour en savoir plus sur le projet, cliquez ici.

La Fédération internationale de tennis

La Fédération internationale de tennis (International Tennis Federation, ITF) est l’instance dirigeante mondiale du tennis. Elle est chargée de superviser les règles du jeu, d’organiser les tournois internationaux et de promouvoir le développement de la discipline à l’échelle mondiale. Fondée en 1913, l’ITF gère des événements majeurs tels que la Coupe Billie Jean King, la Coupe Davis, ainsi que les tournois de tennis olympiques et paralympiques. Avec pour mission de développer et de préserver le tennis à travers le monde, l’ITF collabore avec plus de 210 associations nationales afin de soutenir les parcours des joueurs, et de promouvoir l’arbitrage, l’intégrité et l’innovation à tous les niveaux du jeu. itftennis.com

À propos de la Billie Jean King Cup by Gainbridge™

La Billie Jean King Cup by Gainbridge est la coupe du monde de tennis féminin. Anciennement appelée Fed Cup, il s’agit du plus grand tournoi international de tennis féminin par équipes au monde, avec un record de 146 nations participantes en 2025. billiejeankingcup.com

À propos de Billie Jean King Cup Limited

Créé par la Fédération internationale de tennis et TWG Global, Billie Jean King Cup Limited est un partenariat qui vise à apporter des innovations et des investissements transformateurs à la Coupe Billie Jean King, la coupe du monde féminine de tennis. Sa mission principale est de développer le tournoi annuel féminin par équipes le plus populaire au monde, et d’utiliser cette plateforme pour créer des changements positifs en réunissant l’expertise et l’expérience d’intervenants issus du monde du tennis, des affaires et du divertissement.

Valorem Reply

Société du groupe Reply, Valorem Reply est un Partenaire stratégique Microsoft Cloud Solutions spécialisé dans la transformation des entreprises en organisations intelligentes, et dans l’accompagnement des associations à but non lucratif grâce à des solutions cloud natives basées sur l’IA, orientées résultats métier et conçues autour des utilisateurs. Grâce à nos équipes d’experts, à notre engagement en faveur du bien commun et à la puissance des technologies Microsoft, nous transformons de manière sécurisée et rapide la manière dont nos clients mènent leurs activités. valoremreply.com

