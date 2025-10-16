Beyon Cyber und Haven unterzeichnen Absichtserklärung zur Einführung fortschrittlicher KI-gestützter SOC-Funktionen im Vereinigten Königreich und weltweit

MANAMA, Bahrain; LONDON, LUXEMBURG & WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Beyon Cyber, Teil der Beyon Group und das am schnellsten wachsende Unternehmen für Cybersicherheit im Nahen Osten, hat über seine in Großbritannien ansässige Tochtergesellschaft ITC Secure eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Haven Cyber Technologies unterzeichnet, einem globalen Anbieter von Cybersicherheitsdiensten und Microsoft Solutions Partner.

Beyon Cyber und Haven werden gemäß der Absichtserklärung eine strategische Partnerschaft eingehen, um die Cybersicherheit durch die Einführung fortschrittlicher KI-gesteuerter Security Operations Center (AI SOCs) im Vereinigten Königreich und weltweit zu revolutionieren.

Haven wird im Zuge dieser Zusammenarbeit Orryx AI, die hochmoderne AI SOC-Plattform von Beyon Cyber, in seine Geschäftsabläufe integrieren und die Leistungsfähigkeit intelligenter Automatisierung und agentenbasierter KI-Workflows für eine verbesserte Erkennung, Untersuchung, Suche, Analyse und Reaktion auf Bedrohungen nutzen.

Diese Partnerschaft wird es beiden Unternehmen ermöglichen, ihren Kunden weltweit schnellere, intelligentere und umfassendere Abwehrdienste anzubieten und damit neue Maßstäbe in Bezug auf Cybersicherheit und operative Exzellenz der nächsten Generation zu setzen.

Orryx AI bietet proaktive, autonome Schutzmaßnahmen, die weit über die Möglichkeiten herkömmlicher, ausschließlich von Menschen gesteuerter SOCs hinausgehen, da sie das Rauschen durchdringen, die Ermüdung der Analysten verringern und die Genauigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und Kosteneffizienz im Kampf gegen immer häufiger von KI gesteuerte Bedrohungen verbessern. Das Besondere an Orryx im Vergleich zu anderen AI SOCs ist der Einsatz spezieller Sicherheitsdaten, kuratierter Intelligence-Feeds und integrierter SOC-Workflows, sodass Kunden umfassende, intelligente und adaptive Schutzfunktionen erhalten.

Dr. Khalid Al Khalifa, CEO von Beyon Cyber, erklärte:

„Die Partnerschaft mit Haven versetzt uns in die Lage, Orryx AI zu einem wirklich globalen MSSP-Ökosystem zu machen und seine Funktionen auf Hunderte von Unternehmen weltweit auszuweiten. Wir freuen uns über die großartige Chance, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen sich schützen. Durch Automatisierung, Intelligenz und Geschwindigkeit können sie den zunehmend KI-gestützten Bedrohungen immer einen Schritt voraus sein. Außerdem ist diese Partnerschaft ein Beispiel dafür, wie regionale Innovationen neue globale Standards in der KI-gestützten Cybersicherheit setzen können.“

Arno Robbertse, CEO von Haven, fügte hinzu:

„Durch die Integration von Orryx AI in unser SOC neben Microsoft Copilot werden wir die KI-Fähigkeiten unseres SOC verbessern. Wir können unseren Kunden so schnell und frühzeitig Warnmeldungen übermitteln und gleichzeitig die Kosten senken. Damit legen wir die Messlatte für Erkennung, Triage und Reaktion in allen Branchen, die wir bedienen, höher.“

Unternehmen müssen immer ausgefeilter Angriffe und steigende Compliance-Anforderungen bewältigen. Vor diesem Hintergrund setzt diese Lösung neue Maßstäbe für Managed Security, da sie KI-gestützte Ausfallsicherheit, höhere betriebliche Effizienz und kontinuierlichen Schutz vor sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen bietet.

Über Beyon Cyber

Beyon Cyber, Teil der Beyon Group, ist ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der das größte private CSOC (Cybersecurity Operations Centre) in Bahrain betreibt und seinen Kunden dank eines exklusiven Netzwerks globaler Partnerschaften einfache, kostengünstige und erstklassige Sicherheitsdienstleistungen bietet. Beyon Cyber verfügt über ein umfassendes Portfolio an sofort einsatzbereiten Komplettlösungen, fortschrittlichen End-to-End-Cybersicherheitslösungen sowie Managed Services und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen in Bahrain und der gesamten Region.

Über Haven Cyber Technologies

Haven Cyber Technologies ist ein globaler Anbieter von Cybersicherheitsdiensten und -produkten, der fortschrittliche SOCs sowie Managed Detection und Response Services anbietet. Haven betreut über 300 Blue-Chip-Unternehmen rund um den Globus und ist ein Microsoft Solutions Provider mit Qualifikationen in den Bereichen Sicherheit, Modern Work und Infrastruktur. Haven liefert als vertrauenswürdiger Partner in stark regulierten Branchen robuste, intelligente und skalierbare Sicherheitslösungen für moderne digitale Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.