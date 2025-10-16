-

HistoSonics宣布完成超額認購的2.5億美元成長融資

在Peter Thiel、K5 Global、Jeff Bezos和Wellington Management等公司的支持下，HistoSonics準備在全球範圍內拓展新的臨床應用

HistoSonics Edison組織摧毀術系統影片來源：HistoSonics

明尼亞波里斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Edison®組織摧毀術系統及新型組織摧毀術治療平台的研發企業HistoSonics, Inc.今日宣​​布完成一筆超額認購的2.5億美元融資，由其新股東集團領投，Thiel Bio和Founders Fund等其他投資者跟投。這筆融資將支援HistoSonics的Edison系統持續拓展全球新市場，加速其在全身性新臨床適應症方面的研發，並增強其下一階段成長的營運能力。

此前，由國際科技和生命科學投資者組成的財團以22.5億美元收購了HistoSonics的多數股權，其中包括K5 Global、Bezos Expeditions和Wellington Management。這些投資者皆參與了新一輪融資，以推進HistoSonics作為私人公司的策略重點。

HistoSonics於2023年10月首次獲得FDA De Novo核准，並率先推出一種顛覆性的非侵入性療法，該療法所採用的組織摧毀術利用高強度聚焦超聲波，在即時圖像引導下液化並破壞腫瘤和組織，避免了傳統手術的侵入性或毒性。Edison系統是全球首個也是唯一獲準臨床使用的組織摧毀術平台。

HistoSonics董事長暨執行長Mike Blue表示：「這筆資金是我們新股東團隊共同的重中之重，使我們得以加速推進關鍵專案，旨在擴大我們平台的全球可及性，並將我們的療法拓展至前所未有的新臨床應用領域，惠及最需要治療的病患。」

Thiel Bio的Hannes Holste表示：「治療決策往往需要在生存和痛苦之間做出權衡。HistoSonics向我們展示了，根本性的技術創新可以讓我們擺脫這種浮士德式的交易。除了目前對腹部腫瘤的關注之外，我們有機會重新構想如何以非侵入性方式更早地治療其他疾病，減輕監測帶來的焦慮，並保障生活品質。」

HistoSonics計劃將業務範圍從最初所專注的肝臟腫瘤拓展至腎臟、胰臟及前列腺適應症，目標是將組織摧毀術確立為適用於全身多種臨床應用的治療選項，用於治療良性與惡性病變。

K5 Global的Bryan Baum表示：「組織摧毀術有可能透過引入一種全新的治療模式，重新定義我們治療實體腫瘤和其他疾病的方式。HistoSonics的Edison系統融合了突破性的科學技術、實際的臨床驗證和強大的早期商業吸引力。我們自豪於能夠支援並強化團隊，協助他們加速推動這項變革性技術的普及。」

HistoSonics 公司概覽

HistoSonics是一家私人醫療器材公司，利用組織摧毀術開發非侵入性平台和專有聲束療法。組織摧毀術是一種利用聚焦超音波以機械方式破壞和液化多餘組織和腫瘤的新型作用機制。該公司目前專注於在美國和部分全球市場將其用於肝臟治療的Edison系統商業化，同時將組織摧毀術的應用擴充到腎臟、胰腺、攝護腺等其他器官。HistoSonics在密西根州安娜堡和明尼蘇達州明尼亞波里斯設有辦事處。如欲瞭解有關Edison組織摧毀術系統的更多資訊，請造訪：www.histosonics.com。如欲瞭解病患相關資訊，請造訪：www.myhistotripsy.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

