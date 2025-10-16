Valorem Reply, Microsoft y la ITF llevan el análisis de IA en tiempo real a la Billie Jean King Cup de Gainbridge

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Valorem Reply, la empresa del Grupo Reply que se especializa en tecnologías Microsoft y soluciones nativas en la nube basadas en IA, junto con Microsoft y la Federación Internacional de Tenis (ITF), desarrolló Match Insights, una aplicación de análisis en tiempo real que está basada en la IA. La solución aporta análisis de inteligencia artificial en tiempo real a la Billie Jean King Cup by Gainbridge, la principal competencia internacional de tenis femenino por equipos del mundo.

Como uno de los pocos torneos de élite que permite el entrenamiento en la cancha, la Billie Jean King Cup plantea exigencias únicas en cuanto a la toma de decisiones tácticas instantáneas y precisas. En este entorno, incluso las variaciones más pequeñas en el tiempo de respuesta al servicio o en la colocación de la pelota pueden alterar el resultado de un partido.

Para abordar esta cuestión, Valorem Reply, Microsoft y la ITF diseñaron Match Insights una aplicación nativa en la nube que se basa en los servicios de datos e inteligencia artificial de Microsoft Azure. La plataforma captura y procesa datos en tiempo real procedentes de cámaras de alta velocidad y sistemas a nivel de la cancha para ofrecer información con baja latencia que los entrenadores y los jugadores pueden utilizar de forma inmediata. Azure Databricks, Data Lake y SQL Database sirven como columna vertebral para la transformación, el almacenamiento y el acceso a los datos, mientras que la integración de Microsoft Copilot a través de Azure AI Foundry permite la interacción en lenguaje natural con datos de coincidencias complejos. La seguridad, la gestión de identidades y la observabilidad se gestionan a través de Azure Active Directory y Azure Monitor, con canalizaciones CI/CD que admiten actualizaciones continuas durante todo el torneo.

"Esta solución es fundamental en un juego en el que se busca obtener acceso casi en tiempo real a los datos", manifestó Jamie Capel-Davies, jefe de Ciencia y Tecnología de la ITF. "Trabajar con Valorem Reply y Microsoft nos permitió ofrecerle tanto a los entrenadores como a los jugadores información que realmente puede cambiar el rumbo de un partido".

Implementado en dispositivos Microsoft Surface, Match Insights combina movilidad y fiabilidad, lo que permite a los equipos acceder a información en directo no solo desde la cancha, sino también desde el vestuario o fuera de las instalaciones. Además del análisis en tiempo real, la solución facilita la preparación previa al partido mediante el scouting y el reconocimiento de tendencias, y respalda el análisis posterior al partido con conjuntos de datos enriquecidos con IA que sirven de base para el entrenamiento y la estrategia a largo plazo. Los entrenadores se benefician de paneles intuitivos que cubren áreas clave como los saques, los retornos, los puntos de ataque y la cobertura de la cancha, sin los retrasos de los informes tradicionales que hay después del partido.

La innovación ya demostró tener un impacto significativo. Los entrenadores ahora pueden ajustar las estrategias de juego en tiempo real, los analistas pueden identificar los patrones de peloteo y puntuación de una manera más eficaz, y los jugadores obtienen información útil que va más allá de los partidos individuales.

Federación Internacional de Tenis

La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) es el organismo rector mundial del tenis, responsable de supervisar las reglas del juego, organizar competiciones internacionales y promover el desarrollo global de este deporte. Fundada en 1913, la ITF gestiona eventos clave como la Billie Jean King Cup, la Copa Davis y los torneos de tenis olímpicos y paralímpicos. Con la misión de hacer crecer y mantener el tenis en todo el mundo, la ITF colabora con más de 210 asociaciones nacionales para apoyar la trayectoria de los jugadores, el arbitraje, la integridad y la innovación en todos los niveles del juego. itftennis.com

Acerca de Billie Jean King Cup by Gainbridge™

La Billie Jean King Cup by Gainbridge es la Copa del Mundo femenina de tenis. Anteriormente conocida como Fed Cup, es la mayor competencia internacional anual por equipos en el deporte femenino, con un récord de 146 países que se inscribieron en 2025. billiejeankingcup.com

Acerca de Billie Jean King Cup Limited

Billie Jean King Cup Limited es una asociación entre la Federación Internacional de Tenis y TWG Global que fue creada para aportar inversiones transformadoras e innovación a la Billie Jean King Cup, la Copa del Mundo femenina de tenis. Aunando la experiencia y los conocimientos de los sectores del tenis, los negocios y el entretenimiento, su misión principal es hacer crecer y aprovechar la competencia anual por equipos más popular del mundo para mujeres como plataforma para un cambio positivo.

Valorem Reply

Valorem Reply, parte del grupo Reply, es un socio prioritario de Microsoft Cloud Solutions que se centra en transformar negocios en empresas inteligentes y ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a lograr más con soluciones nativas en la nube habilitadas por IA, un enfoque estratégico en los resultados empresariales y un diseño orientado al usuario. A través de nuestros equipos de profesionales de élite, nuestra pasión por hacer el bien y el poder de las tecnologías de Microsoft, transformamos de forma segura y rápida la forma en que nuestros clientes hacen negocios. valoremreply.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.