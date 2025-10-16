NIQ-GfK si aggiudica contratti di misurazione radio e TV in Sudafrica

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), società leader di raccolta dei dati sui comportamenti dei consumatori, è orgogliosa di annunciare che il Broadcast Research Council del Sudafrica (BRC) ha nominato GfK, un'azienda di NIQ, come fornitore di misurazioni complete dei dati audience radiofonica e televisiva a livello nazionale. Questo traguardo segna un punto di svolta per il settore di media, marketing e pubblicità in Sudafrica, offrendo dati sull'audience affidabili, innovativi e concreti.

Al termine di un processo di selezione rigoroso e competitivo, il BRC ha assegnato il contratto di Radio Audience Measurement System (RAMS) a GfK nel giugno 2025.

