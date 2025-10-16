-

NIQ-GfK si aggiudica contratti di misurazione radio e TV in Sudafrica

Il sistema completo di misurazione dell'audience fissa un nuovo standard per il settore sudafricano di media, marketing e pubblicità.

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), società leader di raccolta dei dati sui comportamenti dei consumatori, è orgogliosa di annunciare che il Broadcast Research Council del Sudafrica (BRC) ha nominato GfK, un'azienda di NIQ, come fornitore di misurazioni complete dei dati audience radiofonica e televisiva a livello nazionale. Questo traguardo segna un punto di svolta per il settore di media, marketing e pubblicità in Sudafrica, offrendo dati sull'audience affidabili, innovativi e concreti.

Al termine di un processo di selezione rigoroso e competitivo, il BRC ha assegnato il contratto di Radio Audience Measurement System (RAMS) a GfK nel giugno 2025.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media: media.relations@niq.com

Industry:

NIQ Global Intelligence plc

NYSE:NIQ
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media: media.relations@niq.com

More News From NIQ Global Intelligence plc

Riassunto: Previsioni NIQ riguardanti i consumatori nel 2026: i brand audaci conquistano i consumatori prudenti

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ) oggi ha pubblicato Consumer Outlook: Guide to 2026 (Previsioni riguardanti i consumatori: Guida al 2026). Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido....

Riassunto: NIQ lancia la data clean room globale su Snowflake per potenziare l'arricchimento e la misurazione dell'efficacia dei messaggi pubblicitari

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ, azienda leader nella consumer intelligence, oggi ha annunciato il lancio della sua data clean room su Snowflake, progettata per consentire sia l'arricchimento dei dati che la misurazione dei risultati per gli esperti di marketing di tutto il mondo. Questo segna la prima data clean room di NIQ dedicata al supporto di questi casi d'uso critici per i professionisti del marketing, i titolari di media, le reti di media nel settore retail e le piattaforme di tecnologia...

Riassunto: State of Beauty 2025 di NIQ: la cosmesi abbatte le barriere con una crescita del 10%, un aumento digitale e un cambiamento del benessere

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) oggi ha pubblicato il rapporto State of Beauty 2025, che rivela un settore della bellezza non solo florido, ma anche in evoluzione. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido....
Back to Newsroom