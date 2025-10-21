アプティブ、ADASの未来を支えるGen 8レーダーを発表

スイス・シャフハウゼン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 安全で環境に優しいコネクテッドな未来の実現に注力するグローバル・テクノロジー企業であるアプティブPLC（NYSE: APTV）は、将来の先進運転支援システム（ADAS）の進化する要求に応えるべく設計された、これまでで最も先進的なレーダー・テクノロジーを発表しました。アプティブ独自のアンテナとシリコン設計を搭載したGen 8レーダーは、AIおよび機械学習によるADAS機能をサポートするために必要な、クラス最高の性能と高解像度センシングを実現します。

アプティブのGenレーダーは、複雑な都市環境におけるハンズフリー運転の新たな可能性を解き放ち、高度な知覚能力を高いコスト効率で実現します。前方レーダーとコーナー・レーダーのユニットはいずれも、車両が周囲を感知・解釈する方法において大きな飛躍を遂げ、最も過酷な実環境条件下でも信頼性の高い性能を発揮します。

アプティブのGen 8レーダーを駆動する同じコアIPが、新たに発表されたAptiv PULSEセンサーにも採用されています。これはレーダーとカメラのデータを統合し、車両全体の周囲認識を強化するコンパクトで汎用性の高いソリューションです。PULSEは超短距離テクノロジーとサラウンドビュー・カメラを統合することで、最大4つの超音波センサーに取って代わり、検出精度を向上させると同時に、自動車メーカーのシステムの複雑性とコストを削減します。その精度と適応性により、ドローンや産業用ロボットを含む複数の短距離センシング用途にも最適です。

「アプティブは20年以上前に量産車向けレーダー・テクノロジーを先駆けて開発し、今日再び業界をリードしています」と、アプティブのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ソフトウェア・先進安全・ユーザーエクスペリエンス担当プレジデントであるジャベド・カーンは述べています。「Gen 8レーダーは、インテリジェントなソフトウェア定義車両への道程における大きな前進を示すものです。これにより全天候型信頼性、4D知覚、深い環境認識を実現し、世界の自動車メーカーが安全かつ高いコスト効率で、自動化レベルの向上に対応することが可能になります」

知覚ポートフォリオの拡大

25年以上にわたるレーダー・テクノロジーの専門知識を基盤に、アプティブのGen 8レーダーはソフトウェアとハードウェアの独自の知的財産（IP）を統合し、厳しい気象条件や照明環境下でも、幅広い運転ソリューション向けに性能の大幅な向上を実現しています。

Gen 8レーダーは視野角を大幅に拡大したことで、都市部の道路や駐車場構造物のような複雑で障害物の多い環境においても、ナビゲーション・オン・オートパイロット（NOA）などの新たな運転シナリオを実現します。

Gen 8レーダーの主な特徴：

前方レーダー： 300メートル超の長距離検出と超高精細4D角度分解能を実現したことで、オーバー・ドライバブルおよびアンダー・ドライバブルの静止物体の識別精度が向上します。この次世代システムは前世代比で、性能は30%向上、垂直視野角は2倍に拡大しています。

300メートル超の長距離検出と超高精細4D角度分解能を実現したことで、オーバー・ドライバブルおよびアンダー・ドライバブルの静止物体の識別精度が向上します。この次世代システムは前世代比で、性能は30%向上、垂直視野角は2倍に拡大しています。 デュアルモード・コーナー・レーダー：垂直視野角（FOV）の解像度向上により、前世代の業界最高水準の検出距離性能をさらに強化し、前方自動緊急ブレーキ（AEB）、自動駐車、障害物回避などの近距離・低速シナリオでの性能を向上させます。前世代比で水平識別能力が25％向上し、最先端のセンシング・テクノロジーにより垂直識別も可能になりました。

実世界で性能を発揮できる設計

アプティブのGen 8レーダーは、ADASテクノロジーにおける新たな基準を確立し、検出能力、精度、適応性の向上を実現します。実世界の運転性能を考慮して設計されており、以下のような高性能で安全かつ拡張性の高いソリューションを提供します。

検出数の飛躍的向上： 本システムは従来世代と比較して物体検出性能が向上し、さらに多くの物体が識別可能となり、より豊富なセンサー・フィードバックが実現します。

本システムは従来世代と比較して物体検出性能が向上し、さらに多くの物体が識別可能となり、より豊富なセンサー・フィードバックが実現します。 チャンネル数の増加： Gen 8レーダーの基本構成は、前世代比でチャンネル数が倍増し、検出能力と物体分類感度を向上させつつ、設計変更を最小限に抑えながら優れたレーダー性能を柔軟に提供します。

Gen 8レーダーの基本構成は、前世代比でチャンネル数が倍増し、検出能力と物体分類感度を向上させつつ、設計変更を最小限に抑えながら優れたレーダー性能を柔軟に提供します。 オーバー・ドライバブルおよびアンダー・ドライバブルの静止物体： 優れた4D角度分解能により、レーダーのみでオーバー・ドライバブルおよびアンダー・ドライバブルの静止物体の分類を可能にし、先進的なクルーズ・コントロール機能向けのレーダー専用ターゲット検出をサポートします。

優れた4D角度分解能により、レーダーのみでオーバー・ドライバブルおよびアンダー・ドライバブルの静止物体の分類を可能にし、先進的なクルーズ・コントロール機能向けのレーダー専用ターゲット検出をサポートします。 ターゲット検出・追跡における優れた精度： 高ダイナミック・レンジや低信号対雑音比（SNR）環境下でも、高度な識別能力と低誤検出率により、従来検出できなかったターゲットの検出・追跡を実現します。

高ダイナミック・レンジや低信号対雑音比（SNR）環境下でも、高度な識別能力と低誤検出率により、従来検出できなかったターゲットの検出・追跡を実現します。 視野全体での検出性能向上を実現する広角配列： 業界トップクラスのチャンネル数により、垂直・水平視野全域で卓越した測定性能を発揮し、より広域で精密な物体検出をサポートします。

業界トップクラスのチャンネル数により、垂直・水平視野全域で卓越した測定性能を発揮し、より広域で精密な物体検出をサポートします。 リアルタイム運転可能空間推定： 高速走行時における空き車線・障害物・路上落下物を正確にマッピングし、状況認識能力と運転安全性の大幅向上を実現します。

高速走行時における空き車線・障害物・路上落下物を正確にマッピングし、状況認識能力と運転安全性の大幅向上を実現します。 AI駆動システムの支援：機械学習モデルへ継続的かつ高品質なセンサー・データを提供し、あらゆる運転条件・シナリオにおいてより高性能で適応性の高い意思決定を実現します。

これらのソリューションは全体として、ソフトウェア定義の未来を形作るアプティブの取り組みを浮き彫りにし、AIや機械学習、センサー・フュージョンを活用し、自動車分野を超えた産業横断的な適用を可能にするスケーラブルで効率的なテクノロジーを実現します。

詳細はアプティブのメディア・サイトをご覧ください。

アプティブについて

アプティブは、安全で環境に優しいコネクテッド・ソリューションを開発することで、持続可能性の高い未来を実現するグローバル・テクノロジー企業です。詳細はaptiv.com.をご覧ください。

