NetApp y The 49ers Foundation lanzan una alianza de educación en ciencia de datos

SANTA CLARA, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, y The 49ers Foundation, la fundación más grande de un equipo en la NFL, anunciaron hoy una alianza plurianual para ofrecer educación en ciencia de datos a estudiantes secundarios del área de la Bahía de San Francisco. La serie de lecciones de análisis de datos 49ers EDU busca inspirar y equipar a las próximas generaciones de líderes tecnológicos con los conocimientos esenciales en ciencia de datos y presentar a los estudiantes oportunidades profesionales en el ámbito tecnológico.

Esta alianza permitirá que NetApp y The 49ers Foundation utilizan el ámbito exclusivo del Levi’s® Stadium para ofrecer experiencias educativas inmersivas. La colaboración forma parte del programa educativo en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) de 49ers EDU y continúa la rica historia de educar a más de medio millón de estudiantes en el área de la Bahía de San Francisco y más allá a través de una programación digital y presencial. Los educadores de 49ers EDU estarán a cargo de todas las clases que forman parte de la serie de lecciones de análisis de datos, mientras que voluntarios de NetApp ayudarán a los estudiantes en la exploración de carreras profesionales en el sector de tecnología.

“NetApp asume el compromiso de ampliar el acceso a educación en datos e inteligencia artificial”, afirmó George Kurian, director ejecutivo de NetApp. “A través de nuestra alianza con The 49ers Foundation, estamos ofreciendo a los estudiantes una experiencia real y la incorporación de los conocimientos que necesitan para tener éxito en un mundo modelado por los datos y la IA. Al brindar estas oportunidades prácticas en análisis de datos a los estudiantes, esperamos inspirar a la próxima generación de líderes tecnológicos”.

La serie de lecciones de análisis de datos enseñará a los estudiantes qué es el almacenamiento de datos, la integración con la nube, la seguridad de datos y la optimización del rendimiento, todos aspectos cruciales para gestionar datos en escenarios reales, incluidas las operaciones cotidianas del estadio.

“Tras celebrar diez años de 49ers EDU a principios de 2025, estamos muy contentos de aliarnos con NetApp para integrar la ciencia de datos en la programación de 49ers EDU con sus tecnologías más eficaces y recientes”, indicó Justin Prettyman, vicepresidente de filantropía y director ejecutivo de The 49ers Foundation. “El compromiso que ha asumido NetApp de brindar un servicio para las generaciones por venir hace que sea una importante incorporación a nuestra familia de The 49ers Foundation, que está en permanente crecimiento. No vemos la hora de iniciar esta colaboración con NetApp para educar a los futuros líderes e innovadores tecnológicos del mundo”.

“Al estar en el corazón de Silicon Valley, tenemos una profunda conexión con la tecnología y sentimos la responsabilidad de educar a las generaciones por venir sobre la interconexión entre los deportes y la tecnología”, explicó Costa Kladianos, vicepresidente ejecutivo de tecnología de los San Francisco 49ers. “NetApp nos permite recolectar, almacenar, analizar y utilizar enormes cantidades de datos para, en última instancia, poder ofrecer una experiencia de clase mundial a los fanáticos, algo por lo que Levi’s® Stadium es reconocido. No vemos la hora de aprovechar esta alianza para educar a los jóvenes del área de la Bahía de San Francisco”.

Además, en NetApp INSIGHT 2025, The 49ers Foundation recibirá un premio NetApp Customer Social Impact Award por su liderazgo en educación en ciencia de datos a través del programa 49ers EDU.

Para obtener más información sobre la alianza entre NetApp y The 49ers Foundation, visite 49ers.com/EDU.

Recursos adicionales

Acerca de The 49ers Foundation

Durante más de 30 años, The 49ers Foundation usó el fútbol americano como plataforma para educar y empoderar a los jóvenes de área de la Bahía de San Francisco a través de estrategias colectivas e innovadoras orientadas a la comunidad. Desde galardonados programas educativos en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) y programas de fútbol americano para jóvenes con reconocimiento nacional, hasta importantes alianzas comunitarias con organizaciones sin fines de lucro líderes, The 49ers Foundation se dedica de manera incansable a inspirar la confianza y la colaboración que los jóvenes necesitan para aprovechar al máximo sus posibilidades. Desde 1991, The 49ers Foundation ha invertido más de 70 millones de dólares en las comunidades históricamente postergadas del área de la Bahía de San Francisco, para honrar su compromiso de ser fiel a las próximas generaciones. Visite 49ers.com/foundation.

Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, NetApp ha ayudado a que las organizaciones más importantes del mundo naveguen el cambio, desde el surgimiento del almacenamiento empresarial hasta la era inteligente definida por los datos y la inteligencia artificial. En la actualidad, NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que ayuda a los clientes a convertir datos en un catalizador de innovación, resiliencia y crecimiento.

En el corazón de esa infraestructura está la plataforma de datos de NetApp, los cimientos unificados, de nivel empresarial e inteligentes que conectan, protegen y activan datos en cada nube, carga de trabajo y entorno. Diseñada con base en la potencia demostrada de NetApp ONTAP, nuestro software y sistema operativo de gestión de datos líder, y potenciado por la automatización a través de AI Data Engine y AFX, ofrece observabilidad, resiliencia e inteligencia a escala.

Desagregada por diseño, la plataforma de datos de NetApp separa almacenamiento, servicios y control para que las empresas puedan modernizarse más rápido, escalar de manera eficiente e innovar sin limitaciones tecnológicas. Como la única plataforma de almacenamiento empresarial integrada en las nubes más grandes del mundo, ofrece a las organizaciones la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar con un rendimiento, una gobernanza y una protección uniformes.

Con NetApp, los datos siempre están listos. Listos para defenderse contra amenazas, para ser insumo de la IA y para impulsar el próximo avance tecnológico. Por ese motivo, las empresas con mayor pensamiento de avanzada del mundo confían en NetApp para convertir la inteligencia en una ventaja.

Más información en www.netapp.com, o síganos en X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas mencionadas en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.