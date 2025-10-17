NetApp e a 49ers Foundation lançam parceria para promover o ensino de ciência de dados

SANTA CLARA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, e a 49ers Foundation, a maior fundação de um time da NFL, anunciaram hoje uma parceria plurianual para oferecer ensino em ciência de dados a estudantes do ensino médio da área da Baía de São Francisco. A série 49ers EDU Data Analytics Lessons tem como objetivo inspirar e preparar a próxima geração de líderes em tecnologia com habilidades essenciais em ciência de dados, além de apresentar aos alunos oportunidades de carreira no setor de tecnologia.

A parceria permitirá que a NetApp e a 49ers Foundation aproveitem o cenário único do Levi’s® Stadium para oferecer experiências educacionais imersivas. Essa colaboração faz parte do programa educativo 49ers EDU STEAM e se baseia no histórico impactante da fundação, que já ensinou mais de meio milhão de estudantes na região da Baía de São Francisco e além, por meio de programas digitais e presenciais. Os educadores do 49ers EDU conduzirão todas as aulas da série Data Analytics Lessons, enquanto os voluntários da NetApp apoiarão os estudantes na orientação sobre carreiras em tecnologia.

"A NetApp está comprometida em ampliar o acesso à educação em dados e IA", disse George Kurian, CEO da NetApp. "Por meio da nossa parceria com a 49ers Foundation, oferecemos aos estudantes experiências práticas e desenvolvimento de habilidades para prosperar em um mundo moldado por dados e IA. Ao proporcionar oportunidades práticas em análise de dados, esperamos inspirar a próxima geração de líderes em tecnologia".

A série Data Analytics Lessons ensinará aos estudantes sobre armazenamento de dados, integração em nuvem, segurança de dados e otimização de desempenho, competências essenciais para gerenciar dados em situações reais, incluindo operações nos dias de jogo no estádio.

"Após comemorarmos os dez anos do 49ers EDU no início deste ano, estamos muito animados com a parceria com a NetApp para integrar ciência de dados ao programa 49ers EDU, utilizando suas tecnologias mais recentes e avançadas", disse Justin Prettyman, vice-presidente de filantropia e diretor executivo da 49ers Foundation. "O compromisso da NetApp com a próxima geração a torna uma adição valiosa à família da 49ers Foundation. Estamos ansiosos para educar juntos os futuros líderes e inovadores em tecnologia do mundo".

"Estando no coração do Vale do Silício, temos uma conexão profunda com a tecnologia e sentimos a responsabilidade de ensinar à próxima geração como esportes e tecnologia estão interligados", disse Costa Kladianos, vice-presidente executivo de tecnologia do 49ers. "A NetApp nos permite coletar, armazenar, analisar e utilizar enormes volumes de dados, o que nos possibilita oferecer a experiência de fã de nível mundial pela qual o Levi’s® Stadium é conhecido. Estamos ansiosos para usar nossa parceria para ensinar os jovens da região da Baía de São Francisco".

Além disso, no NetApp INSIGHT 2025, a 49ers Foundation receberá a premiação NetApp Customer Social Impact Award por sua liderança na educação em ciência de dados por meio do programa 49ers EDU.

Para saber mais sobre a parceria entre a NetApp e a 49ers Foundation, acesse 49ers.com/EDU.

Sobre a 49ers Foundation

Há mais de 30 anos, a 49ers Foundation utiliza o futebol americano para educar e capacitar jovens da área da Baía de São Francisco e além, por meio de estratégias coletivas e inovadoras voltadas à comunidade. Com programas educativos premiados na área de STEAM e futebol americano juvenil reconhecido nacionalmente, além de parcerias impactantes com organizações sem fins lucrativos, a 49ers Foundation dedica-se a inspirar a confiança e a colaboração necessárias para que os jovens alcancem seu potencial. Desde 1991, a 49ers Foundation investiu mais de US$ 70 milhões em comunidades historicamente carentes da área da Baía de São Francisco, reafirmando seu compromisso com a próxima geração. Acesse 49ers.com/foundation.

Sobre a NetApp

Por mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a lidar com mudanças, desde a ascensão do armazenamento corporativo até a era inteligente marcada por dados e IA. Hoje, a NetApp é a empresa líder em Infraestrutura de Dados Inteligente, auxiliando clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No coração dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp: uma base unificada, inteligente e de nível empresarial que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Baseada na eficácia comprovada do NetApp ONTAP, nosso principal software e sistema operacional de gestão de dados, e potencializada pela automação do AI Data Engine e AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em grande escala.

Com design desagregado, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas se modernizem mais rapidamente, escalem de maneira eficiente e inovem sem amarras. Sendo a única plataforma de armazenamento corporativo nativamente integrada às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho em qualquer lugar, mantendo desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos: prontos para se defender de ameaças, prontos para alimentar a IA e prontos para impulsionar a próxima grande inovação. É por isso que as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem.

