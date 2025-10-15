WARMER TOGETHER アル・パチーノとロバート・デ・ニーロとともに、ぬくもりと愛を讃える

ミラノ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 70年を超える革新の歩みを経て、モンクレールは、ぬくもりや自然との調和、そして機能性とスタイルを展開し続けています。1952年にアルプスで誕生した当初、極寒の環境で働く登山家や山岳労働者を守ることがモンクレールの使命でした。しかし、モンクレールにとってぬくもりとは、決して外側だけのものではありませんでした。

その本質を表現するため、新たなグローバルキャンペーン「Warmer Together」を発表しました。

このキャンペーンでは、Al Pacino（アル・パチーノ）とRobert De Niro（ロバート・デ・ニーロ）が共演しています。

「Warmer Together」は、言葉以上の意味を持ち、モンクレールの存在意義の鼓動そのものです。

ブランド創業当初から、真のぬくもりは着用するジャケットの中だけにあるのではなく、心の内側から生まれるものであることを認識してきました。それは、たとえ寒い場所にいても、お互いを思いやり、寄り添い合い、そばにいるというあたたかさです。モンクレールは単に自然の厳しさから身を守ることを提供するブランドではなく、人と人とのつながりを大切にするブランドです。

「Warmer Together」は、すべてのステッチに込められた静かな約束であり、人々をより近づけ、絆を育み、ぬくもりが物理的なあたたかさを超えるものであることを思い出させてくれます。

本当のぬくもりは孤独ではなく、分かち合うことで初めて実感できるものです。

「長年にわたり、モンクレールは冬やダウンジャケットと結び付けられてきましたが、私は常に、モンクレールがもっと深いもの、つまり愛と一体感に関わるブランドであると感じてきました。これらの価値観は、70年以上にわたる私たちのすべての活動に影響を与えています。すべてのプロダクトやキャンペーンにおいて、感情や人とのつながりの一貫した流れがあります。友情のストーリーを通して、アル・パチーノとロバート・デ・ニーロは、モンクレールが掲げる愛情、ぬくもり、そして共にいることでより豊かに、よりあたたかくなれるという信念を体現しています。」モンクレール会長兼CEOのRemo Ruffini（レモ・ルッフィーニ）

世界的なポートレート・フォトグラファー、Platon（プラトン）によってニューヨークで撮影された二人のストーリーは、印象的なモノクロ写真と、友情、尊敬、つながり、信頼、ぬくもりという5つのテーマに沿ったショートムービーを通じて展開されます。舞台裏や、街のスカイラインがモチーフとして繰り返し登場します。二人の友情の絆は明らかであり、共に座って語り合うと、それぞれの存在感が互いのエネルギーを引き上げます。

「ぬくもりは内側から増していきます。心の中で起こることとつながっているものです。」

これは、キャンペーンのティーザーで、ロバート・デ・ニーロが「Warmer Together」のマニフェストを伝える際に語った言葉です。

「友情は、人生で持てる最も素晴らしいものです。友人とは、同じ世界を共有する人々のことです。そこには生まれつきの信頼があります。そして、人生への理解があります。」アル・パチーノ

モンクレールは、偉大な友人であり映画界のレジェンドの二人とともに、人のぬくもりに対する揺るぎない信念を共有できることを誇りに思っています。本日より、モンクレールは「Warmer Together」を屋外広告、プレス、ウェブ、ソーシャルの各チャネルで世界中に展開します。その後数日間にわたり、第2弾や舞台裏のムービーも公開されます。

「Warmer Together」を彩るため、アーティストでありモンクレールのアンバサダーでもあるTobe Nwigwe（トベ・ンウィーグウェ）は、妻のファットと共にBill Withers（ビル・ウィザーズ）の名曲「Lean on Me」をカバーしました。

困難な時期における友情、サポート、連帯を歌う普遍的なアンセムであるこの曲の歌詞は、仲間と共にいることで得られる安心感というキャンペーンのメッセージを反映しています。

ムービーも、キャンペーンのシネマティックな精神とニューヨークを舞台とした背景を表現しています。

ぬくもりは内側から増していきます。

いつも心の内側から生まれるものです。

ぬくもりは共に歩き、語り合う瞬間から生まれます。

椅子を引き寄せて言葉を交わす。思いやりに満ちた会話。

ぬくもりとは天候以上に、これからも、どんな状況であっても共にいることにあります。

Warmer Together

Warmer Together キャンペーン マニフェスト

Moncler Maya 70 と Bretagne でより暖かく

永遠のぬくもりを体現するロバート・デ・ニーロは、Warmer Together キャンペーンでMoncler Maya 70（モンクレール マヤ 70）を着用しています。これは、ブランドの最もアイコニックで長く愛され続けるデザインのひとつである、ダウンジャケット Mayaを現代的にアレンジしたものです。長年にわたって愛用され、Mayaは時代を超えたワードローブの定番であり、モンクレールの山のDNAに根付いています。

ブランドのシグネチャーであるロングセゾンリサイクルナイロンを使用し、左袖のロゴ入りポケットや取り外し可能なフードを備えています。

メンズ

価格：405,900円（税込）

カラー：ホワイト、ブラック、ネイビー、ベージュ、カーキ

※販売中

ウィメンズ

価格：354,200円（税込）

カラー：ホワイト、ブラック、スカイブルー、ベージュ、バーガンディ

※販売中

ブランドの絶え間ない進化を示しつつ、ルーツへの忠実さも尊重したスタイル、Bretagne（ブルターニュ）ジャケットが登場します。2025年秋冬の新作であるこのショート丈のフード付きダウンジャケットは、快適さや動きやすさを損なうことなく、卓越した防寒性を提供します。軽さを保ちながらも包み込むようなシルエットで温かさを与えるよう設計されたBretagneは、都市でのアウトドアシーンにも完璧にマッチする汎用性の高い一着です。

メンズのみ

価格：458,700円（税込）

カラー；ブラック、ネイビー、ベージュ

※販売中