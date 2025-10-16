NIQ-GfK ganha contratos de medição de rádio e TV na África do Sul

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--A NIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, tem o orgulho de anunciar que o Conselho de Pesquisa de Radiodifusão da África do Sul (BRC) nomeou a GfK, uma empresa da NIQ, para fornecer medição abrangente de audiências de rádio e televisão em todo o país. Este marco representa uma nova era para a mídia, o marketing e a publicidade sul-africanos, capacitando o setor com dados de audiência robustos, inovadores e acionáveis.

Após um processo de seleção rigoroso e competitivo, o BRC concedeu pela primeira vez o contrato do Sistema de Medição de Audiência de Rádio (RAMS) à GfK em junho de 2025. A primeira rodada de coleta de dados de rádio já está em andamento e as primeiras conclusões serão divulgadas no primeiro trimestre de 2026. Além disso, a GfK também projetará e implantará o novo serviço de Medição Total de Vídeo da África do Sul, alinhando a moeda televisiva do país com a forma como o público consome conteúdo atualmente.

Gary Whitaker, CEO da BRC, comentou: “Estamos satisfeitos em firmar parceria com a GfK e a NIQ para o próximo capítulo da medição de audiência na África do Sul. O processo de seleção foi criterioso e competitivo, e as propostas da GfK se destacaram pelo compromisso com o rigor metodológico e pela comprovada experiência global. Essa parceria fornecerá ao setor dados confiáveis e preparados para o futuro, apoiando a tomada de decisões estratégicas em todo o cenário de marketing, mídia e publicidade.”

Lee Risk, vice-presidente de Medição de Mídia da GfK, acrescentou: “A GfK tem orgulho de firmar parceria com a BRC e com as indústrias de rádio e TV da África do Sul para oferecer soluções de medição de mídia abrangentes e preparadas para o futuro, adaptadas às dinâmicas únicas do país. Essa colaboração reflete uma visão compartilhada de inovação em medição e insights de mídia, e temos confiança na força dessa parceria para elevar o setor.”

O cenário midiático sul-africano é dinâmico, com o público acessando cada vez mais conteúdo em múltiplas plataformas. A abordagem Radio360 da GfK combina metodologias tradicionais e digitais, incluindo recrutamento híbrido para diários de rádio e integração de dados de streaming. A nova moeda de TV fornecerá insights diários sobre o uso de TV aberta e conectada, com fases futuras incorporando dados sob demanda e de streaming para uma visualização unificada em todas as telas. As emissoras podem comprovar seu alcance, as agências podem planejar com clareza e os anunciantes podem monitorar seu ROI.

Este anúncio segue a notícia da BRC de que a GfK foi nomeada sua fornecedora preferencial para medição de rádio e televisão. A equipe de Medição de Mídia da GfK opera em mais de 25 países ao redor do mundo, fornecendo soluções de ponta em medição de audiência que capturam o consumo de mídia de diversas fontes de dados para fornecer uma Full View™ do comportamento do público.

Sobre a NIQ

A NIQ é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa do comportamento de compra dos consumidores e revelando novas oportunidades de crescimento. Nosso alcance global abrange mais de 90 países, cobrindo aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais de consumo. Com uma visão holística do varejo e os insights de consumo mais abrangentes, entregues com análises avançadas em plataformas de última geração, a NIQ proporciona o Full View™. Para mais informações, acesse www.niq.com.

Aviso sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas sobre comportamentos esperados de consumidores, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Essas declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como "espera", "antecipa", "projeta", "acredita", "prevê" e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar essas declarações prospectivas. Tais declarações não garantem resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências dos consumidores, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossos insights em dados confiáveis e metodologias sólidas, não assumimos qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto quando exigido pela lei aplicável.

