NIQ-GfK ganha contratos de medição de rádio e TV na África do Sul

Sistema abrangente de medição de audiência estabelece novo padrão para a indústria de mídia, marketing e publicidade da África do Sul.

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--A NIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, tem o orgulho de anunciar que o Conselho de Pesquisa de Radiodifusão da África do Sul (BRC) nomeou a GfK, uma empresa da NIQ, para fornecer medição abrangente de audiências de rádio e televisão em todo o país. Este marco representa uma nova era para a mídia, o marketing e a publicidade sul-africanos, capacitando o setor com dados de audiência robustos, inovadores e acionáveis.

Após um processo de seleção rigoroso e competitivo, o BRC concedeu pela primeira vez o contrato do Sistema de Medição de Audiência de Rádio (RAMS) à GfK em junho de 2025. A primeira rodada de coleta de dados de rádio já está em andamento e as primeiras conclusões serão divulgadas no primeiro trimestre de 2026. Além disso, a GfK também projetará e implantará o novo serviço de Medição Total de Vídeo da África do Sul, alinhando a moeda televisiva do país com a forma como o público consome conteúdo atualmente.

Gary Whitaker, CEO da BRC, comentou: “Estamos satisfeitos em firmar parceria com a GfK e a NIQ para o próximo capítulo da medição de audiência na África do Sul. O processo de seleção foi criterioso e competitivo, e as propostas da GfK se destacaram pelo compromisso com o rigor metodológico e pela comprovada experiência global. Essa parceria fornecerá ao setor dados confiáveis e preparados para o futuro, apoiando a tomada de decisões estratégicas em todo o cenário de marketing, mídia e publicidade.”

Lee Risk, vice-presidente de Medição de Mídia da GfK, acrescentou: “A GfK tem orgulho de firmar parceria com a BRC e com as indústrias de rádio e TV da África do Sul para oferecer soluções de medição de mídia abrangentes e preparadas para o futuro, adaptadas às dinâmicas únicas do país. Essa colaboração reflete uma visão compartilhada de inovação em medição e insights de mídia, e temos confiança na força dessa parceria para elevar o setor.”

O cenário midiático sul-africano é dinâmico, com o público acessando cada vez mais conteúdo em múltiplas plataformas. A abordagem Radio360 da GfK combina metodologias tradicionais e digitais, incluindo recrutamento híbrido para diários de rádio e integração de dados de streaming. A nova moeda de TV fornecerá insights diários sobre o uso de TV aberta e conectada, com fases futuras incorporando dados sob demanda e de streaming para uma visualização unificada em todas as telas. As emissoras podem comprovar seu alcance, as agências podem planejar com clareza e os anunciantes podem monitorar seu ROI.

Este anúncio segue a notícia da BRC de que a GfK foi nomeada sua fornecedora preferencial para medição de rádio e televisão. A equipe de Medição de Mídia da GfK opera em mais de 25 países ao redor do mundo, fornecendo soluções de ponta em medição de audiência que capturam o consumo de mídia de diversas fontes de dados para fornecer uma Full View™ do comportamento do público.

