Aptiv dévoile ses radars Gen 8 pour soutenir l'avenir de l'ADAS

SCHAFFHAUSEN, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE : APTV), une société technologique mondiale axée sur un avenir plus sûr, plus vert et plus connecté, annonce aujourd’hui sa technologie radar la plus avancée à ce jour, conçue pour répondre aux demandes en constante évolution des futurs systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS). Propulsés par l’antenne propriétaire et la conception en silicium d’Aptiv, les radars Gen 8 offrent les performances de pointe et la détection haute résolution nécessaires pour soutenir les capacités ADAS axées sur l’IA et l’apprentissage automatique.

Les radars Gen 8 d’Aptiv ouvrent de nouvelles possibilités de conduite mains libres dans des environnements urbains complexes, offrant une perception avancée avec un meilleur rapport coût-efficacité. Les unités radar avant et d'angle représentent un bond en avant significatif dans la façon dont les véhicules perçoivent et interprètent leur environnement, offrant des performances fiables même dans les conditions réelles les plus difficiles.

La même adresse IP centrale qui alimente les radars Gen 8 d’Aptiv pilote également le capteur Aptiv PULSE récemment lancé, une solution compacte et polyvalente qui combine les données radar et caméra pour améliorer la perception autour de l’ensemble du véhicule. En intégrant la technologie ultra courte portée à une caméra panoramique, PULSE peut remplacer jusqu'à quatre capteurs à ultrasons, améliorant ainsi la précision de détection tout en réduisant la complexité et le coût du système pour les constructeurs automobiles. Sa précision et son adaptabilité le rendent également idéal pour de multiples applications de détection à courte portée, y compris les drones et la robotique industrielle.

« Aptiv a été le pionnier de la technologie radar dans les véhicules de série il y a plus de deux décennies et, aujourd’hui, nous donnons une nouvelle fois le ton », déclare Javed Khan, vice-président exécutif et président des logiciels, de la sécurité avancée et de l'expérience utilisateur, Aptiv. « Nos radars Gen 8 marquent une avancée majeure sur la voie de véhicules intelligents définis par logiciel, offrant une fiabilité par tous les temps, une perception 4D et une connaissance approfondie de l’environnement qui permettent aux constructeurs automobiles mondiaux d’évoluer en toute sécurité et de manière rentable vers des niveaux d’automatisation plus élevés. »

Extension du portefeuille de perception

Forts de plus de 25 ans d’expertise en matière de technologie radar, les radars Gen 8 d’Aptiv combinent une propriété intellectuelle (PI) logicielle et matérielle exclusive, apportant des améliorations significatives des performances pour un éventail plus large de solutions de conduite dans des conditions météorologiques et d’éclairage difficiles.

Les radars Gen 8 permettent de nouveaux scénarios de conduite, tels que la navigation sur pilote automatique (NOA), même dans des environnements complexes et encombrés tels que les rues urbaines et les structures de stationnement, grâce à son champ de vision considérablement élargi.

Les principales caractéristiques des radars Gen 8 comprennent :

Radar avant : fournit une détection à longue portée au-delà de 300 mètres avec une résolution angulaire 4D ultra précise, permettant une classification améliorée des objets statiques sur- et sous-conduisibles. Ce système de nouvelle génération offre un gain de performance de 30% et double le champ de vision vertical par rapport à son prédécesseur.

fournit une détection à longue portée au-delà de 300 mètres avec une résolution angulaire 4D ultra précise, permettant une classification améliorée des objets statiques sur- et sous-conduisibles. Ce système de nouvelle génération offre un gain de performance de 30% et double le champ de vision vertical par rapport à son prédécesseur. Radar d'angle bimode : améliore les performances de la gamme de pointe de la génération précédente en augmentant la résolution du champ de vision (FOV) vertical, offrant une capacité améliorée dans des scénarios à courte portée et à faible vitesse tels que le freinage d’urgence automatique frontal (AEB), le stationnement automatisé et l’évitement d’objets. Par rapport à la génération précédente, la discrimination horizontale s'est améliorée de 25% et la discrimination verticale est désormais possible grâce à une technologie de détection de pointe.

Conçu pour la performance dans le monde réel

Les radars Gen 8 d’Aptiv établissent une nouvelle norme en matière de technologie ADAS, offrant une détection, une précision et une adaptabilité accrues. Conçus pour des performances de conduite réelles, ils offrent des solutions plus intelligentes, plus sûres et plus évolutives telles que :

Changement progressif dans le comptage de détection : le système offre une amélioration de la détection d'objets par rapport aux générations précédentes, permettant l'identification d'un plus grand nombre d'objets avec un feedback de capteur plus riche.

le système offre une amélioration de la détection d'objets par rapport aux générations précédentes, permettant l'identification d'un plus grand nombre d'objets avec un feedback de capteur plus riche. Augmentation du nombre de canaux : la configuration de base des radars Gen 8 double le nombre de canaux par rapport à son prédécesseur, améliorant la détection et la sensibilité de classification des objets tout en offrant de manière flexible des performances radar premium avec des modifications de conception minimales.

la configuration de base des radars Gen 8 double le nombre de canaux par rapport à son prédécesseur, améliorant la détection et la sensibilité de classification des objets tout en offrant de manière flexible des performances radar premium avec des modifications de conception minimales. Objets statiques sur- et sous-conduisibles : la résolution angulaire 4D supérieure permet une classification radar uniquement des objets statiques sur- et sous-conduisibles, prenant en charge la détection de cible exclusive au radar pour les fonctionnalités avancées de régulateur de vitesse.

la résolution angulaire 4D supérieure permet une classification radar uniquement des objets statiques sur- et sous-conduisibles, prenant en charge la détection de cible exclusive au radar pour les fonctionnalités avancées de régulateur de vitesse. Précision supérieure pour la détection et le suivi des cibles : des capacités de discrimination avancées et un faible taux d’erreur – même dans les environnements à plage dynamique élevée et à faible rapport signal/bruit (SNR) – permettent de détecter et de suivre les cibles qui n’avaient pas été atteintes auparavant.

des capacités de discrimination avancées et un faible taux d’erreur – même dans les environnements à plage dynamique élevée et à faible rapport signal/bruit (SNR) – permettent de détecter et de suivre les cibles qui n’avaient pas été atteintes auparavant. Réseau plus large pour une détection améliorée dans l'ensemble du champ de vision : un nombre inégalé de canaux permet des performances de mesure exceptionnelles à la fois dans les champs de vision verticaux et horizontaux, prenant en charge une détection d'objets plus large et plus précise.

un nombre inégalé de canaux permet des performances de mesure exceptionnelles à la fois dans les champs de vision verticaux et horizontaux, prenant en charge une détection d'objets plus large et plus précise. Estimation de l'espace de conduite en temps réel : cartographie avec précision les voies ouvertes, les obstacles et les débris routiers à la vitesse des autoroutes, améliorant considérablement la connaissance de la situation et la sécurité routière.

cartographie avec précision les voies ouvertes, les obstacles et les débris routiers à la vitesse des autoroutes, améliorant considérablement la connaissance de la situation et la sécurité routière. Prend en charge les systèmes alimentés par l’IA : fournit des données de capteurs continues et de haute qualité aux modèles d'apprentissage automatique, permettant une prise de décision plus intelligente et plus adaptative dans toutes les conditions et tous les scénarios de conduite.

Ensemble, ces solutions soulignent l’engagement d’Aptiv à façonner un avenir défini par logiciel, en tirant parti de l’IA, de l’apprentissage automatique et de la fusion des capteurs pour fournir des technologies évolutives et efficaces qui peuvent s’étendre au-delà de l’automobile pour soutenir des applications interindustrielles.

Pour plus d’informations, visitez le site pour les medias d'Aptiv.

À propos d'Aptiv

Aptiv est une entreprise technologique mondiale qui développe des solutions plus sûres, plus vertes et plus connectées pour un avenir plus durable. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter aptiv.com.

