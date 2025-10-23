NIQ新レポート：品質、利便性、衛生面が2026年の家電市場の成長を牽引

シカゴ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ニールセンIQ（NYSE：NIQ）は、「Home Appliances Outlook 2026: What consumers want（2026年家電業界の展望：消費者ニーズ）」レポートを発表しました。同レポートでは2026年の家電業界を形成するマクロ要因、そして成長を促進する可能性が最も高い製品イノベーションを明らかにしています。

NIQは、2024年から2025年にかけて消費者向けテクノロジー・耐久財（T&D）の世界市場が前年比2％の売上成長を記録すると予測しており、その成長において家電製品が大きな位置を占めるとしています。

2025年上半期におけるT&D製品の世界販売は、全体として2024年同期比4.6％増と成長し、大型家電製品（MDA）を除く全ての分野で消費者による商品1点あたりの支出が増加しました。消費者は支出に対して依然として慎重な姿勢を保ちつつも、スマートな利便性、多機能性、エネルギー効率、あるいは健康・衛生面でのメリットを提供する家電製品には支出に意欲的な姿勢を示しています。

家電業界の姿を変革する新たな市場動向

中国ブランドの国際市場での躍進 ： 今年上半期、中国ブランドはプロダクト・イノベーションにより小型家電製品（SDA）の売上において世界市場シェアを40.1％拡大、また価格競争力を背景に大型家電製品（MDA）の売上では23.5％拡大を達成しています。

今年上半期、中国ブランドはプロダクト・イノベーションにより小型家電製品（SDA）の売上において世界市場シェアを40.1％拡大、また価格競争力を背景に大型家電製品（MDA）の売上では23.5％拡大を達成しています。 下取り政策の拡充 ：中国の家電下取り政策が、引き続き売上の促進要因となっています。2024年末の中国の消費者24,000人を対象に実施したNIQ調査によると、71%が補助金を利用して家電製品を買い替えたことが明らかになりました。

：中国の家電下取り政策が、引き続き売上の促進要因となっています。2024年末の中国の消費者24,000人を対象に実施したNIQ調査によると、71%が補助金を利用して家電製品を買い替えたことが明らかになりました。 関税の影響： 2025年6月下旬に、米国への大型家電製品輸入品に対する「鉄鋼相当品」への50％の関税が施行されました。この要因により、米国における海外ブランドへの需要が抑制される可能性が高く、こうしたブランドは収益の損失を補うべく、他の市場へ進出する可能性が考えられます。

2025年6月下旬に、米国への大型家電製品輸入品に対する「鉄鋼相当品」への50％の関税が施行されました。この要因により、米国における海外ブランドへの需要が抑制される可能性が高く、こうしたブランドは収益の損失を補うべく、他の市場へ進出する可能性が考えられます。 X世代の購買力： 向こう5年間で支出が最も多く見込まれるX世代は、耐久性、品質、省エネルギーを重視しており、79%が家庭でのエネルギー節約に重点を置いています。複数の世代にわたるニーズを両立させる役割を担う消費層として、X世代は家電業界にとって最優先となるターゲット層です。

向こう5年間で支出が最も多く見込まれるX世代は、耐久性、品質、省エネルギーを重視しており、79%が家庭でのエネルギー節約に重点を置いています。複数の世代にわたるニーズを両立させる役割を担う消費層として、X世代は家電業界にとって最優先となるターゲット層です。 買い替えサイクル：小型家電製品の買い替えサイクルは平均で5～6年とされています。小型家電分野における近年の技術革新がコモディティー化することで価格帯が下がり、それにより、消費者が既存製品をよりスマートで高級な製品に買い替える動きが強まっています。大型家電製品においては、2028年には買い替え需要が高まると予想されています。

NIQのグローバル・テック・アンド・デュラブルズ担当プレジデントであるジュリアン・ボールドウィンは、「価値主導の消費者行動、世界貿易の変化、デジタル・トランスフォーメーションが交差することで、家電メーカーや小売業者にとって新たな機会とリスクが生まれています。こうした変化の激しい状況の中で成長を実現するには、戦略的な柔軟性が不可欠となるでしょう」と述べています。

同レポートでは、2026年に家電製品の需要を後押しするトレンドについても考察しており、その中には以下が含まれています。

レポートの全文をダウンロードいただき、詳細情報、そして今後1年間のプロダクト・イノベーション、品揃え、マーケティングにおける投資分野に関するブランド向けのガイダンスをご覧ください。

レポートについて：

NIQの「Home Appliances Outlook 2026: What consumers want（2026年家電業界の展望：消費者ニーズ）」レポートは、業界で定評のあるNIQのグローバル調査シリーズ「State of Tech & Durables（テクノロジー・耐久財の現状）」の最新レポートです。同レポートでは、特に家電製品分野における消費者の購買動向を調査し、メーカーや小売業者が2026年に成功を収める上で必要となる主要なイノベーションと市場アプローチに関して明確な予測を示しています。地域別インサイトに関するガイドでは、アジア太平洋地域、東欧および中東・アフリカ地域、ラテン・アメリカ、北米、西欧の各地域における大型・小型家電製品の地域別成長予測を紹介しています。

