„Warmer Together”: marka Moncler podkreśla siłę ciepła i miłości, a pomagają jej w tym legendarni przyjaciele Al Pacino i Robert De Niro

MEDIOLAN--(BUSINESS WIRE)--Po ponad siedemdziesięciu latach niesamowitego rozwoju i innowacyjności marka Moncler stanowi dziś synonim ciepła, łączności z przyrodą oraz całorocznej wydajności bez uszczerbku dla znakomitego stylu. Idea Moncler zrodziła się wprawdzie w 1952 r. w Alpach, aby zapewnić miłośnikom wspinaczek i osobom wykonującym pracę w górach wyposażenie chroniące przed skrajnie niskimi temperaturami, jednak marka nigdy nie postrzegała ciepła jako czegoś, co odczuwamy jedynie od zewnątrz.

Aby wyrazić to zasadnicze przekonanie, Moncler prezentuje dziś nowe globalne hasło, Warmer Together (Razem cieplej) stanowiące motto kampanii, w której po raz pierwszy wezmą udział Al Pacino i Robert De Niro.

Warmer Together to więcej niż tylko słowa – to fundament, na którym opiera się idea Moncler. Od samego początku twórcy marki wyrażali przekonanie, że prawdziwe ciepło to nie tylko wierzchnie okrycie, ale również to, co kryje się w naszych sercach. Ciepło okazujemy na wiele sposobów: będąc partnerem, na którego można liczyć, dbając o siebie nawzajem, zachowując bliskość nawet w najchłodniejszych warunkach. Moncler jest wyrazem nie tylko ochrony przed żywiołami, ale również relacji i więzi nawiązywanych w ich ramach. Idea Warmer Together jest odzwierciedlona w każdym szwie jako dyskretna obietnica większej bliskości i budowania trwałych więzi, przypominając, że ciepło to o wiele więcej niż tylko fizyczna izolacja. Prawdziwemu ciepłu daleko do samotności – staje się prawdziwe, gdy dzielimy je z innymi.

„Marka Moncler od kilkudziesięciu lat jest kojarzona z zimą i puchowymi kurtkami, jednak dla mnie zawsze liczyło się coś więcej: miłość i poczucie wspólnej więzi.

Wartości te ukształtowały całą naszą 70-letnią działalność. Istotnym aspektem każdego produktu i każdej kampanii zawsze był element emocji i więzi międzyludzkich.

Historia przyjaźni, która połączyła Ala Pacino i Roberta De Niro, stanowi ucieleśnienie wszystkiego, co prawdziwie reprezentuje sobą Moncler: serdeczności, ciepła i przekonania, że wszyscy stajemy się lepsi, gdy jesteśmy razem, otoczeni wspólnym ciepłem” – Remo Ruffini, prezes i dyrektor generalny Moncler.

Zdjęcia do kampanii wykonał w Nowym Jorku światowej sławy fotograf-portrecista, Platon. Historię przyjaźni Ala Pacino i Roberta De Niro obrazuje seria niezwykłych czarno-białych kadrów i kilku krótkich filmików zorientowanych wokół pięciu motywów: przyjaźń, szacunek, więź, zaufanie i ciepło; do tego kampanię dopełnia szereg zakulisowych scen oraz motyw przewodni – urzekająca panorama miasta. Więzi łączącej obu przyjaciół nie sposób nie zauważyć. Gdy są razem i zaczynają rozmawiać, bijąca od nich energia zdaje się jeszcze bardziej uwydatniać ich obecność.

– Ciepło odczuwamy nie tylko od zewnątrz. Tak naprawdę znacznie bardziej czujemy je od środka – mówi Robert De Niro w zwiastunie zaprezentowanym w przededniu premiery, przedstawiając zasadniczą ideę kampanii Warmer Together.

– Przyjaźń to najlepsze, co może nam się w życiu przydarzyć. Przyjaciele to osoby, z którymi dzielimy wszystko. To naturalne zaufanie. I zrozumienie, czym naprawdę jest życie – dodaje Al Pacino.

Marka Moncler miała ogromną przyjemność nawiązać więź z tymi dwoma wspaniałymi przyjaciółmi – a zarazem prawdziwymi ikonami kina – i z ich pomocą wyrazić swoje odwieczne przekonanie co do siły ludzkiego ciepła. Od dnia dzisiejszego Moncler wprowadza zamysł kampanii Warmer Together we wszystkich aspektach swojej działalności: w segmencie odzieży outdoorowej, w komunikatach prasowych, w ramach publikacji w internecie oraz w mediach społecznościowych; kolejna seria filmów i zakulisowych scen ukaże się już za kilka dni.

W uzupełnieniu kampanii Warmer Together Tobe Nwigwe, artysta i ambasador marki Moncler, razem z żoną Fat nagrał nową interpretację klasycznego utworu Billa Withersa Lean on Me. Tekst piosenki będącej ponadczasowym hymnem przyjaźni, wsparcia i solidarności w trudnych czasach doskonale odzwierciedla przekaz kampanii podkreślającej wyjątkową siłę koleżeństwa. Towarzyszący jej teledysk nawiązuje do kinowej estetyki kampanii i również rozgrywa się na tle nowojorskich ulic.

Ciepło odczuwamy nie tylko od zewnątrz.

Tak naprawdę znacznie bardziej czujemy je od środka.

Ciepło dają nam spacery i pogaduchy.

Dają je krótkie pogawędki. Oraz głębokie, troskliwe rozmowy.

Ciepło to znacznie więcej niż tylko kwestia pogody,

ciepło to przede wszystkim wspólna więź,

której nie straszne żadne przeciwności losu.

Warmer Together

Manifest kampanii „Warmer Together”

Cieplej w kurtkach Maya 70 i Bretagne od Moncler

Jako wyraz ponadczasowego ciepła Robert De Niro ma na sobie kurtkę Maya 70, którą z dumą prezentuje w kampanii Warmer Together. Kurtka ta stanowi nowoczesną interpretację oryginalnej kultowej kurtki puchowej, która należy do najpopularniejszych fasonów stale obecnych w ofercie marki. Maya niezmiennie stanowi ponadczasowy element garderoby, będący wiernym ucieleśnieniem górskiego DNA marki Moncler, dlatego model ten kochają zarówno wieloletni miłośnicy marki, jak i klienci, którzy sięgają po jej propozycje po raz pierwszy. Kurtka jest wykonana z charakterystycznego, niezwykle lekkiego nylonu z recyklingu (longue saison) i wyróżnia się ze względu na wszytą na lewym rękawie kieszeń z wyeksponowanym logo marki oraz odpinany kaptur.

Jako wyraz nieustannej ewolucji marki przy zachowaniu wierności swoim korzeniom, w tym sezonie prezentuje ona nową odsłonę kurtki Bretagne. Zaprojektowana na nowo na sezon jesień/zima 2025 krótka puchowa kurtka z kapturem oferuje niesamowity poziom ochrony przed żywiołami bez uszczerbku dla komfortu i swobody ruchów. Kurtka Bretagne, która powstała z myślą o zapewnieniu ciepła przy zachowaniu lekkości w ramach otulającego ciało kroju, sprawdza się w każdej scenerii, w tym również w mieście.

