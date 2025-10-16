NIQ-GfK remporte des contrats de mesure d'audience radio et télévision en Afrique du Sud

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE : NIQ), une société majeure dans le domaine des études de consommation, est fière d'annoncer que le Broadcast Research Council of South Africa (BRC) a chargé GfK, une société du groupe NIQ, de fournir des mesures complètes de l'audience radio et télévision à l'échelle nationale. Cette étape importante marque le début d'une nouvelle ère pour les médias, le marketing et la publicité en Afrique du Sud, en fournissant au secteur des données d'audience fiables, innovantes et exploitables.

À l'issue d'un processus de sélection rigoureux et concurrentiel, le BRC a attribué pour la première fois le contrat RAMS (Radio Audience Measurement System) à GfK en juin 2025. La première phase de collecte des données radio est déjà en cours et les premiers résultats seront publiés au premier trimestre 2026. En outre, GfK concevra et déploiera également le nouveau service sud-africain Total Video Measurement, qui alignera la monnaie télévisuelle du pays sur la manière dont les audiences consomment aujourd'hui les contenus.

Gary Whitaker, PDG du BRC, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à GfK et NIQ pour écrire le prochain chapitre de la mesure d'audience en Afrique du Sud. Le processus de sélection a été rigoureux et concurrentiel, et les propositions de GfK se sont distinguées par leur engagement en faveur d'une méthodologie rigoureuse et d'une expertise mondiale éprouvée. Ce partenariat fournira au secteur des données à la fois fiables et pérennes, qui faciliteront la prise de décisions stratégiques dans les domaines du marketing, des médias et de la publicité. »

Lee Risk, vice-président chargé de la mesure des médias chez GfK, a ajouté : « GfK est fier de s'associer au BRC et aux industries sud-africaines de la radio et de la télévision pour fournir des solutions complètes et tournées vers l'avenir en matière de mesure des médias, adaptées à la dynamique unique de l'Afrique du Sud. Cette collaboration reflète une vision commune de l'innovation dans le domaine de la mesure des médias et des analyses, et nous sommes convaincus que la force de ce partenariat permettra de faire progresser l'industrie. »

Le paysage médiatique sud-africain est dynamique, les audiences accédant de plus en plus à des contenus sur plusieurs plateformes. L'approche Radio360 de GfK combine des méthodologies traditionnelles et numériques, notamment le recrutement hybride pour les journaux radio et l'intégration des données de streaming. La nouvelle devise télévisuelle fournira des informations quotidiennes sur l'utilisation de la télévision hertzienne et connectée. Les phases futures intégreront les données à la demande et en streaming pour offrir une vue unifiée sur tous les écrans. Les diffuseurs pourront prouver leur portée, les agences pourront planifier avec clarté et les annonceurs pourront suivre leur retour sur investissement.

Cette annonce fait suite à la nouvelle annoncée par BRC selon laquelle GfK avait été désigné comme fournisseur privilégié pour la mesure d'audience radio et télévision. L'équipe Media Measurement de GfK est présente dans plus de 25 pays à l'international et fournit des solutions de mesure d'audience de pointe qui capturent la consommation médiatique à partir de multiples sources de données afin d'offrir une vision complète (Full View™) du comportement des audiences.

