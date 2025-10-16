NIQ-GfK se adjudica contratos de medición de audiencias de radio y televisión en Sudáfrica

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), empresa líder en inteligencia de consumo, se enorgullece de anunciar que el Consejo de Investigación de Radiodifusión (BRC, por sus siglas en inglés) de Sudáfrica ha designado a GfK, una empresa de NIQ, para proporcionar mediciones exhaustivas de las audiencias de radio y televisión en todo el país. Este hito marca una nueva era para los medios de comunicación, el marketing y la publicidad sudafricanos, ya que dota al sector de datos de audiencia sólidos, innovadores y útiles.

Tras un proceso de selección riguroso y muy competitivo, el BRC adjudicó por primera vez el contrato del Sistema de Medición de Audiencias Radiofónicas (RAMS, por sus siglas en inglés) a GfK en junio de 2025. La primera ronda de recopilación de datos radiofónicos ya está en marcha y los primeros resultados se harán públicos en el primer trimestre de 2026. Además, GfK también diseñará y pondrá en marcha el nuevo servicio de medición total de video de Sudáfrica, alineando la divisa televisiva del país con la forma en que las audiencias consumen contenidos hoy en día.

Gary Whitaker, director ejecutivo de BRC, comentó: “Nos complace asociarnos con GfK y NIQ para el próximo capítulo de la medición de audiencias en Sudáfrica. El proceso de selección fue exhaustivo con una gran competencia, y las propuestas de GfK destacaron por su compromiso con el rigor metodológico y su probada experiencia global. Esta asociación proporcionará al sector datos confiables y preparados para el futuro, lo que respaldará la toma de decisiones estratégicas en el ámbito del marketing, los medios de comunicación y la publicidad”.

Lee Risk, vicepresidente de Medición de Medios de GfK, añadió: “GfK se enorgullece de asociarse con el BRC y las industrias de radio y televisión sudafricanas para ofrecer soluciones de medición de medios completas y preparadas para el futuro, adaptadas a la dinámica única de Sudáfrica. Esta colaboración refleja una visión compartida sobre la innovación en la medición y el análisis de los medios, y confiamos en la solidez de esta asociación para elevar el nivel de este sector”.

El panorama de los medios sudafricano es dinámico, con un público que accede cada vez más a contenidos a través de múltiples plataformas. El enfoque Radio360 de GfK combina metodologías tradicionales y digitales, incluyendo el reclutamiento híbrido para diarios radiofónicos y la integración de datos de streaming. La nueva divisa televisiva proporcionará información diaria sobre el uso de la televisión conectada y la televisión convencional, y en fases futuras se incorporarán datos bajo demanda y de streaming para ofrecer una visión unificada de todas las pantallas. Con ello, las emisoras pueden demostrar su alcance, las agencias pueden planificar con claridad y los anunciantes pueden realizar un seguimiento de su ROI.

Este anuncio se produce después de la noticia de BRC de que GfK había sido designado su proveedor preferido para la medición de audiencias de radio y televisión. El equipo de Medición de medios de GfK opera en más de 25 países de todo el mundo y ofrece soluciones de medición de audiencias de vanguardia que recopilan el consumo de medios a partir de múltiples fuentes de datos para ofrecer la Full View™ (visión completa) del comportamiento de la audiencia.

Acerca de NIQ

NIQ es una empresa líder en inteligencia de consumo que ofrece la visión más completa del comportamiento de compra de los consumidores y revela nuevas vías de crecimiento. Nuestro alcance mundial abarca más de 90 países, lo que supone aproximadamente el 85 % de la población mundial y más de USD 7,2 billones en gasto global de los consumidores. Con una visión holística del comercio minorista y la información más completa sobre los consumidores, proporcionada mediante análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece Full View™. Para obtener más información, visite www.niq.com.

Descargo de responsabilidad sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas sobre el comportamiento previsto de los consumidores, las tendencias del mercado y la evolución de diferentes sectores. Estas declaraciones reflejan las expectativas y proyecciones actuales basadas en los datos disponibles, patrones históricos y diversas suposiciones. Términos como "espera", "anticipa", "proyecta", "cree", "pronostica" y expresiones similares se utilizan para identificar dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones no garantizan resultados futuros y están sujetas a incertidumbres inherentes, como cambios en las preferencias de los consumidores, las condiciones económicas, los avances tecnológicos y la dinámica competitiva. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados ​​o implícitos en estas declaraciones. Si bien nos esforzamos por basar nuestras perspectivas en datos fiables y metodologías sólidas, no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias futuras, salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

