NetApp与49人基金会携手推出数据科学教育合作项目

加州圣克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)与美国国家橄榄球联盟(NFL)规模最大的球队基金会——49人基金会(49ers Foundation)今日宣布达成多年期合作伙伴关系，为旧金山湾区的高中生提供数据科学教育。“49人EDU数据分析课程系列”旨在激发下一代科技领导者的潜力，使其具备数据科学领域的核心技能，并向学生介绍科技行业的职业发展机会。

通过此次合作，NetApp与49人基金会将利用李维斯体育场的独特环境，为学生打造沉浸式教育体验。该合作是“49人EDU STEAM教育计划”的一部分，并依托该计划过往的深厚影响力——已通过数字化及线下课程，为湾区及其他地区的超过50万名学生提供教育服务。“数据分析课程系列”的所有课程将由49人EDU的教育工作者主讲，NetApp志愿者则将协助学生探索科技领域的职业发展路径。

NetApp首席执行官George Kurian表示：“NetApp致力于扩大数据与AI教育的普及范围。通过与49人基金会的合作，我们为学生提供真实场景实践和技能培养机会，助力他们在数据与AI驱动的世界中蓬勃发展。我们希望通过为学生提供数据分析实操机会，激发下一代科技领导者的热情。”

“数据分析课程系列”将向学生传授数据存储、云集成、数据安全和性能优化等知识——这些都是现实场景（包括体育场比赛日运营）中管理数据的关键技能。

49人基金会慈善事业副总裁兼执行董事Justin Prettyman表示：“今年早些时候，我们庆祝了‘49人EDU’项目开展10周年。如今，我们很高兴能与NetApp合作，借助其最新、最先进的技术，将数据科学融入‘49人EDU’课程体系。NetApp对培育下一代的投入，使其成为我们不断发展的49人基金会大家庭中极具影响力的新成员。我们十分期待与之携手，为全世界未来的科技领导者和创新者提供教育支持。”

49人队技术执行副总裁Costa Kladianos表示：“我们地处硅谷核心地带，与科技领域有着深厚联系，也深感有责任让下一代了解体育与科技的紧密关联。NetApp助力我们收集、存储、分析并利用海量数据，最终打造出令李维斯体育场闻名于世的世界级球迷体验。我们期待通过此次合作为湾区青少年提供教育支持。”

此外，在2025年NetApp INSIGHT大会上，49人基金会将凭借其通过“49人EDU”项目在数据科学教育领域的引领作用，获颁“NetApp客户社会影响力奖”。

如需了解更多关于NetApp与49人基金会合作伙伴关系的信息，请访问49ers.com/EDU。

关于49人基金会

30多年来，49人基金会借助橄榄球运动，通过集体化、创新性的社区聚焦策略，为湾区及其他地区的青少年提供教育支持与成长赋能。从屡获殊荣的STEAM教育、全国知名的青少年橄榄球项目，到与顶尖非营利组织开展的高影响力社区合作，49人基金会始终致力于激发青少年所需的自信心与协作能力，助力他们突破潜能边界。自1991年以来，49人基金会已向历史上服务匮乏的湾区社区投资超过7000万美元，以支持其对下一代始终如一的承诺。敬请访问49ers.com/foundation。

关于NetApp

三十多年来，从企业级存储的兴起到数据和AI定义的智能时代，NetApp一直帮助全球领先的组织应对各种变革。如今，NetApp已成为智能数据基础设施公司，帮助客户将数据变为创新、韧性和增长的催化剂。

这一基础设施的核心是NetApp数据平台——一个统一的企业级智能基础，用于连接、保护和活用各种云端、负载和环境中的数据。该平台依托我们领先的数据管理软件和操作系统NetApp ONTAP的成熟能力构建，并借助AI数据引擎和AFX的自动化功能加持，实现大规模的可观察性、韧性和智能。

NetApp数据平台采用分解式设计，将存储、服务和控制相互隔离，确保企业可以更快实现现代化，高效地进行扩展，并在创新时避免厂商锁定。作为唯一可原生嵌入到全球大型云端的企业级存储平台，它让各类组织都可灵活地在任何地方运行任何工作负载，并保持统一的性能、治理和保护。

使用NetApp时，数据始终保持就绪，可随时抵御各种威胁、支持AI的需要以及实现下一次的颠覆创新。这正是全球最有远见的企业都信任NetApp，通过它将情报变为优势的原因所在。

