NIQ-GfK贏得南非廣播與電視測量合約

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的消費者情報公司NIQ (NYSE: NIQ)驕傲地宣布，南非廣播研究委員會(BRC)已指定NIQ旗下子公司GfK為南非全國提供廣播與電視受眾的全方位測量服務。這一里程碑事件代表南非媒體、行銷和廣告業邁入新紀元，將為產業提供可靠、創新且具備可操作性的受眾資料，賦能產業發展。

經過嚴格的競爭性遴選流程，BRC已於2025年6月率先與GfK簽署廣播受眾測量系統(RAMS)合約。首輪廣播資料蒐集工作已啟動，初步洞察將於2026年第一季發表。此外，GfK還將設計並部署南非全新的「全視訊測量」(Total Video Measurement)服務，使該國電視收視率計量標準與觀眾目前的內容消費習慣保持一致。

BRC執行長Gary Whitaker評論道：「我們欣然與GfK及NIQ合作，開啟南非受眾測量的新篇章。此次遴選流程嚴謹且競爭激烈，GfK的方案憑藉其對方法嚴謹性的承諾和成熟的全球專業能力而脫穎而出。這一合作將為產業提供兼具可靠性與前瞻性的資料，為行銷、媒體和廣告領域的策略決策提供支援。」

GfK媒體測量副總裁Lee Risk補充說道：「GfK很榮幸能與BRC及南非廣播與電視產業合作，針對南非獨特的市場動態量身打造全面且具備前瞻性的媒體測量解決方案。此次合作體現了雙方在媒體測量和洞察創新方面的共同願景，我們有信心透過這一強大的合作關係推動產業發展。」

南非媒體市場格局充滿活力，受眾透過多平台取得內容的趨勢日益明顯。GfK的Radio360方案融合傳統與數位方法，包括廣播日誌的混合招募模式及串流媒體資料整合。全新的電視收視率計量系統將提供關於廣播與聯網電視使用情況的每日洞察，未來階段還將納入點播與串流媒體資料，實現全螢幕受眾視圖的統一呈現。借助該系統，廣播公司可證明自身涵蓋範圍，代理機構能清晰制定規劃，廣告主則可追蹤投資報酬率。

此前，BRC已宣布GfK被指定為其廣播與電視測量服務的首選供應商。GfK的媒體測量團隊在全球超過25個國家經營業務，提供尖端的受眾測量解決方案，從多個資料來源捕捉媒體消費行為，為客戶呈現受眾行為的「全貌」(Full View™)。

關於NIQ

NIQ是一家首屈一指的消費者情報公司，致力於提供對消費者購買行為最全面的洞察，並揭示新的成長途徑。我們的業務遍及全球90多個國家，涵蓋約85%的世界人口，涉及全球超過7.2兆美元的消費者支出。憑藉透過尖端平台和先進分析工具提供的整體零售解讀和最全面的消費者洞察，NIQ傳遞市場全貌(Full View™)。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.niq.com 。

前瞻性陳述免責聲明

本新聞稿可能包含有關預期消費者行為、市場趨勢和產業發展的前瞻性陳述。這些陳述反映了根據現有資料、歷史模式和各種假設得出的目前預期和預測。諸如「預期」、「預計」、「預估」、「相信」、「預測」等字詞和類似表達旨在辨識此類前瞻性陳述。這些陳述並非未來結果的保證，且受固有不確定性的影響，包括消費者偏好變化、經濟狀況、技術進步和競爭動態等。實際結果可能與這些陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。儘管我們努力依據可靠資料和合理方法得出見解，但除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映未來事件或情況。

NIQ-GENERAL

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。