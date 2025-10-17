NetApp et la 49ers Foundation lancent un partenariat pour l’enseignement des sciences des données

SANTA CLARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), l’entreprise spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, et la 49ers Foundation, la plus grande fondation d’équipe de la NFL, ont annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel visant à fournir une formation en science des données aux lycéens de la région de la baie de San Francisco. La 49ers EDU Data Analytics Lessons Series vise à inspirer et à doter la prochaine génération de leaders technologiques des compétences essentielles en science des données, ainsi qu’à présenter aux étudiants les opportunités de carrière dans le domaine de la technologie.

Ce partenariat permettra à NetApp et à la 49ers Foundation d’utiliser le cadre unique du Levi’s® Stadium pour offrir des expériences éducatives immersives. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du programme éducatif 49ers EDU STEAM et s’appuie sur son histoire marquante, qui a permis de former plus d’un demi-million d’élèves dans la région de la baie de San Francisco et au-delà grâce à des programmes numériques et en présentiel. Les enseignants de 49ers EDU dirigeront toutes les leçons de la série de cours sur l’analyse des données, tandis que les bénévoles de NetApp aideront les étudiants à explorer les carrières dans le domaine technologique.

« NetApp s’engage à élargir l’accès à l’éducation en matière de données et d’IA », déclare George Kurian, directeur général de NetApp. « Grâce à notre partenariat avec la 49ers Foundation, nous offrons aux étudiants une expérience concrète et le développement de compétences qui leur permettront de s’épanouir dans un monde façonné par les données et l’IA. En offrant aux élèves des opportunités pratiques dans le domaine de l’analyse de données, nous espérons inspirer la prochaine génération de leaders technologiques. »

La Data Analytics Lessons Series enseignera aux élèves le stockage des données, l’intégration du cloud, la sécurité des données et l’optimisation des performances, autant d’éléments essentiels à la gestion des données dans des scénarios réels, notamment lors des opérations les jours de match au stade.

« Après avoir célébré les dix ans de 49ers EDU plus tôt cette année, nous sommes ravis de nous associer à NetApp pour intégrer la science des données dans les programmes 49ers EDU à l’aide de leurs technologies les plus récentes et les plus performantes », déclare Justin Prettyman, vice-président chargé de la philanthropie, directeur exécutif à la 49ers Foundation. « L’engagement de NetApp à servir la prochaine génération en fait un ajout important à notre famille 49ers Foundation en pleine expansion. Nous sommes impatients de collaborer avec eux pour former les futurs leaders et innovateurs technologiques du monde entier. »

« Étant au cœur de la Silicon Valley, nous avons un lien profond avec la technologie et nous nous sentons responsables d’éduquer la prochaine génération sur les liens étroits qui unissent le sport et la technologie », déclare Costa Kladianos, vice-président exécutif de la technologie 49ers. « NetApp nous permet de collecter, stocker, analyser et utiliser de grandes quantités de données, ce qui nous permet en fin de compte d’offrir l’expérience de classe mondiale pour laquelle le Levi’s® Stadium est réputé. Nous sommes impatients de mettre à profit notre partenariat pour former les jeunes de la région de la baie de San Francisco. »

De plus, lors du NetApp INSIGHT 2025, la 49ers Foundation recevra le NetApp Customer Social Impact Award pour son leadership dans le domaine de l’enseignement des sciences des données à travers le programme 49ers EDU.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre NetApp et la 49ers Foundation, rendez-vous sur 49ers.com/EDU.

À propos de la 49ers Foundation

Depuis plus de 30 ans, la 49ers Foundation utilise le football américain pour éduquer et autonomiser les jeunes de la région de la baie de San Francisco et au-delà grâce à des stratégies collectives et innovantes axées sur la communauté. Des programmes éducatifs STEAM primés et des programmes de football américain pour les jeunes reconnus à l’échelle nationale aux partenariats communautaires influents avec des organisations à but non lucratif de premier plan, la 49ers Foundation se consacre sans relâche à inspirer la confiance et la collaboration dont les jeunes ont besoin pour relever tous les défis. Depuis 1991, la 49ers Foundation a réinvesti plus de 70 millions de dollars dans les communautés historiquement défavorisées de la région de la baie de San Francisco, afin de respecter son engagement envers la prochaine génération. Rendez-vous sur 49ers.com/foundation.

À propos de NetApp

Depuis plus de trois décennies, NetApp aide les plus grandes organisations mondiales à naviguer dans le changement, de l’essor du stockage d’entreprise à l’ère intelligente définie par les données et l’IA. Aujourd’hui, NetApp est l’entreprise d’infrastructure de données intelligente qui aide ses clients à transformer les données en catalyseur d’innovation, de résilience et de croissance.

Au cœur de cette infrastructure se trouve la plateforme de données NetApp, une base unifiée, de niveau entreprise et intelligente qui connecte, protège et active les données dans tous les clouds, toutes les charges de travail et tous les environnements. S’appuyant sur la puissance éprouvée de NetApp ONTAP, notre logiciel de gestion de données et système d’exploitation de pointe, et améliorée par l’automatisation grâce à l’AI Data Engine et à l’AFX, elle offre observabilité, résilience et intelligence à grande échelle.

De conception désagrégée, la plateforme de données NetApp sépare le stockage, les services et le contrôle afin que les entreprises puissent se moderniser plus rapidement, évoluer efficacement et innover sans dépendance. En tant que seule plateforme de stockage d’entreprise intégrée en natif dans les plus grands clouds du monde, elle offre aux organisations la liberté d’exécuter n’importe quelle charge de travail n’importe où avec des performances, une gouvernance et une protection constantes.

Avec NetApp, les données sont toujours prêtes : prêtes à se défendre contre les menaces, prêtes à alimenter l’IA et prêtes à mener la prochaine avancée. C’est pourquoi les entreprises les plus avant-gardistes au monde font confiance à NetApp pour transformer l’intelligence en avantage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com ou suivez-nous sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP, et les marques répertoriées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

