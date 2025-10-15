‘Warmer Together’: Moncler viert warmte en liefde met de legendarische vrienden Al Pacino en Robert De Niro

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--In een tijdspanne van meer dan zeven buitengewone decennia evolutie en innovatie is Moncler synoniem geworden van warmte, het omhelzen van de elementen en prestaties en stijl het jaar rond. Het merk is weliswaar in 1952 in de Alpen ontstaan met een missie om bergbeklimmers en arbeiders in de bergen tegen de extreme kou te beschermen, maar voor Moncler was warmte nooit iets wat zich aan de buitenkant afspeelt.

Om van deze essentie te getuigen, onthult Moncler vandaag de nieuwe globale statement, Warmer Together, die Al Pacino en Robert De Niro samenbrengt voor de allereerste campagne die zij samen zullen delen.

Warmer Together overstijgt woorden. Het is de hartslag van het doel dat Moncler zich stelt. Van het prille begin wist het merk dat echte warmte nooit alleen maar de jas is die we dragen: het komt van binnenin. Het is de warmte van komen opdagen, om elkaar geven, dicht bij elkaar blijven, zelfs op de koudste plaatsen. Moncler betekent meer dan enkel bescherming tegen de natuurelementen; het staat gelijk met verbonden zijn. Warmer Together is in elke steek verweven, een stille belofte om mensen dichter bij elkaar te brengen, om banden te smeden en ons eraan te herinneren dat warmte verder gaat dan goed ingeduffeld zijn. Echte warmte is nooit op zichzelf staand, het is echt wanneer het wordt gedeeld.

“Decennialang werd Moncler met winter en donsjacks geassocieerd, maar ik had altijd het gevoel dat Moncler om iets veel dieper gaat: liefde en een gevoel van samenhorigheid.

Deze waarden gaven vorm aan alles wat we meer dan 70 jaar al hebben gedaan. In elk product en elke campagne loopt een rode draad van emotie en menselijke verbondenheid.

Via het verhaal van hun vriendschap belichamen Al Pacino en Robert De Niro alles waar Moncler echt voor staat: genegenheid, warmte en de overtuiging dat we allemaal beter en warmer samenzijn,” verklaart Remo Ruffini, voorzitter en CEO van Moncler

Het verhaal van Al Pacino en Robert De Niro, vastgelegd in New York door de wereldberoemde portretfotograaf Platon, ontvouwt zich in opmerkelijke zwart-witbeelden en een aantal kortfilms ingedeeld in vijf thema's — Vriendschap, Respect, Verbondenheid, Vertrouwen, Warmte — compleet met momenten van achter de schermen en de skyline van de stad als terugkerend motief. Hun wederzijdse band als vrienden is overduidelijk. Terwijl ze samen zitten te praten, versterkt de energie van elke man de aanwezigheid van de andere.

“Warmte was nooit iets wat zich aan de buitenkant afspeelt. Het is altijd al iets wat vanbinnen plaatsvindt,” aldus Robert De Niro in een teaser uitgebracht in de aanloop van de lancering om het Warmer Together-manifest te delen.

“Vriendshap is het mooiste wat er bestaat. Vrienden, mensen met wie je dezelfde wereld deelt. Er is enkel een aangeboren vertrouwen. En het begrip wat het leven is,” aldus Al Pacino

Moncler is trots om met deze twee geweldige vrienden, en twee grootheden van de filmwereld, in zee te gaan om haar standvastige geloof in menselijke warmte te delen. Vanaf vandaag brengt Moncler Warmer Together wereldwijd tot leven in outdoor, pers, het internet en sociale media, gevolgd door een tweede golf films en momenten achter de schermen in de dagen nadien.

Ter begeleiding van Warmer Together heeft de artiest en ambassadeur van Moncler Tobe Nwigwe, samen met zijn vrouw Fat, een nieuwe vertolking opgenomen van Bill Withers’ klassieke track Lean on Me. De lyrics van dit lied, een tijdloze hymne van vriendschap, steun en solidariteit in moeilijke tijden. vormen een echo van de boodschap van troost van de campagne, troost die in elkaars gezelschap wordt gevonden. De begeleidende filmopname weerspiegelt de cinematografische geest van de campagne en New York als achtergrond.

Warmte was nooit iets wat zich aan de buitenkant afspeelt.

Het is altijd al iets wat vanbinnen plaatsvindt.

Warmte onstaat uit de weg die samen wordt afgelegd en de gesprekken.

Van een stoel dichterbij trekken en een praatje te slaan. Gesprekken waarin men toont dat men om elkaar geeft.

Meer dan het weer,

gaat warmte om het samenzijn, en zal dat ook altijd zijn,

wat er ook aan de hand is.

Warmer Together

Manifest Warmer Together-campagne

Warmer in de Maya 70 en Bretagne jassen van Moncler

In een belichaming van tijdloze warmte draagt Robert De Niro de Maya 70 jas in de Warmer Together-campagne, een moderne herwerking van de oorspronkelijke quiltjas van helden en een van de meest emblematische en standvastige ontwerpen van het merk. Gedragen sinds tientallen jaren of pas ontdekt, blijft Maya een tijdloos item in de kleerkast, diep geworteld in het berg-DNA van Moncler. De typerende kenmerken van het ontwerp van deze jas, gemaakt op basis van de longue saison gerecyclede nylon eigen aan het merk, omvatten een opvallende zak met daarop het logo op de linkermouw en een kap die kan worden losgemaakt.

In een illustratie van de constante evolutie van het merk, dat evenwel trouw aan haar roots blijft, werpt het seizoen een schijnwerper op de Bretagne jas. Deze korte donsjack met kap, nieuw voor de herfst/winter 2025, biedt buitengewone bescherming tegen de weerselementen zonder aan comfort of bewegingsvrijheid in te boeten. De Bretagne, ontworpen om warmte te bieden zonder extra gewicht in een omhullend silhouet, is een veelzijdig item, perfect geschikt om buiten in de stad op stap te gaan.

