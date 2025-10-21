APTIV PREZENTUJE RADARY GENERACJI 8 – TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI DLA SYSTEMÓW ADAS

SCHAFFHAUSEN, Szwajcaria--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV), globalna firma technologiczna koncentrująca się na tworzeniu bezpieczniejszej, bardziej ekologicznej i lepiej skomunikowanej przyszłości, ogłosiła dziś wprowadzenie najbardziej zaawansowanej technologii radarowej w swojej historii – zaprojektowanej z myślą o rosnących wymaganiach przyszłych systemów wspomagania kierowcy (ADAS). Dzięki autorskiej konstrukcji anteny i układów scalonych, radary Gen 8 zapewniają najwyższą wydajność i wysoką rozdzielczość niezbędną do obsługi funkcji ADAS opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym.

Radary Gen 8 otwierają nowe możliwości dla jazdy bez użycia rąk w skomplikowanych środowiskach miejskich, oferując zaawansowaną percepcję przy większej efektywności kosztowej. Zarówno przednie, jak i narożne jednostki radarowe stanowią znaczący krok naprzód w sposobie, w jaki pojazdy rozpoznają i interpretują otoczenie – zapewniając niezawodne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach drogowych.

Ta sama technologia, która napędza radary Gen 8, została wykorzystana w nowym czujniku Aptiv PULSE – kompaktowym, wszechstronnym rozwiązaniu łączącym dane z radaru i kamery w celu poprawy percepcji wokół całego pojazdu. Dzięki integracji technologii ultrakrótkiego zasięgu z kamerą panoramiczną, PULSE może zastąpić nawet cztery czujniki ultradźwiękowe, zwiększając dokładność wykrywania i jednocześnie zmniejszając złożoność systemu oraz koszty dla producentów. Jego precyzja i elastyczność sprawiają, że doskonale sprawdza się również w zastosowaniach krótkiego zasięgu, takich jak drony czy roboty przemysłowe.

„Aptiv jako pierwszy wprowadził technologię radarową do pojazdów ponad dwie dekady temu, a dziś ponownie wyznaczamy kierunek rozwoju,” powiedział Javed Khan, Executive Vice President and President of Software, Advanced Safety and User Experience, w Aptiv. „Nasze radary Gen 8 to istotny krok w stronę inteligentnych, opartych na oprogramowaniu pojazdów – oferujących niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych, percepcję 4D i głęboką świadomość otoczenia, które umożliwiają producentom bezpieczne i efektywne skalowanie automatyzacji.”

Rozszerzenie portfolio percepcji

Bazując na ponad 25-letnim doświadczeniu w technologii radarowej, radary Gen 8 łączą zastrzeżone, autorskie rozwiązania programowe i sprzętowe (IP) wprowadzając znaczące ulepszenia wydajności w szerokim zakresie scenariuszy jazdy – nawet w trudnych warunkach pogodowych i oświetleniowych.

Radary Gen 8 umożliwiają nowe scenariusze jazdy – takie jak Nawigacja z Autopilotem (NOA) – nawet w złożonych, zatłoczonych środowiskach miejskich i parkingowych, dzięki znacząco rozszerzonemu polu widzenia.

Kluczowe cechy radarów Gen 8:

Radar przedni: Długozasięgowe wykrywanie powyżej 300 metrów z ultra-precyzyjną rozdzielczością kątową 4D, umożliwiające lepszą klasyfikację obiektów statycznych możliwych i niemożliwych do przejechania. Nowa generacja zapewnia 30% wzrost wydajności i podwaja pionowe pole widzenia względem poprzednika.

Długozasięgowe wykrywanie powyżej 300 metrów z ultra-precyzyjną rozdzielczością kątową 4D, umożliwiające lepszą klasyfikację obiektów statycznych możliwych i niemożliwych do przejechania. Nowa generacja zapewnia 30% wzrost wydajności i podwaja pionowe pole widzenia względem poprzednika. Radar narożny działający w dwóch trybach: Ulepsza wiodącą w branży wydajność zasięgu poprzedniej generacji poprzez zwiększenie rozdzielczości pionowego pola widzenia, zapewniając lepsze możliwości w scenariuszach niskiej prędkości, takich jak automatyczne hamowanie awaryjne (AEB), automatyczne parkowanie i unikanie przeszkód. W porównaniu z poprzednią generacją, rozróżnianie poziome poprawiono o 25%, a rozróżnianie pionowe jest teraz możliwe dzięki najnowszej technologii wykrywania.

Stworzone z myślą o rzeczywistych warunkach drogowych

Radary GEN 8 wyznaczają nowy standard w technologii ADAS, oferując lepsze wykrywanie, precyzję i elastyczność. Zaprojektowane z myślą o rzeczywistych warunkach drogowych, zapewniają inteligentniejsze, bezpieczniejsze i bardziej skalowalne rozwiązania, takie jak:

Znaczący wzrost liczby wykrywanych obiektów: System oferuje poprawę w wykrywaniu obiektów względem poprzednich generacji, umożliwiając identyfikację większej liczby obiektów z bogatszymi danymi sensorycznymi.

System oferuje poprawę w wykrywaniu obiektów względem poprzednich generacji, umożliwiając identyfikację większej liczby obiektów z bogatszymi danymi sensorycznymi. Większa liczba kanałów: Bazowa konfiguracja radarów GEN 8 podwaja liczbę kanałów w porównaniu do poprzedniej generacji, zwiększając czułość wykrywania i klasyfikacji obiektów, a jednocześnie elastycznie zapewniając najwyższą wydajność radarową przy minimalnych zmianach konstrukcyjnych.

Bazowa konfiguracja radarów GEN 8 podwaja liczbę kanałów w porównaniu do poprzedniej generacji, zwiększając czułość wykrywania i klasyfikacji obiektów, a jednocześnie elastycznie zapewniając najwyższą wydajność radarową przy minimalnych zmianach konstrukcyjnych. Klasyfikacja obiektów statycznych możliwych i niemożliwych do przejechania: Zaawansowana, czterowymiarowa rozdzielczość kątowa umożliwia klasyfikację statycznych obiektów wyłącznie na podstawie danych radarowych, wspierając wykrywanie celów bez udziału innych sensorów – na potrzeby zaawansowanych funkcji tempomatu.

Zaawansowana, czterowymiarowa rozdzielczość kątowa umożliwia klasyfikację statycznych obiektów wyłącznie na podstawie danych radarowych, wspierając wykrywanie celów bez udziału innych sensorów – na potrzeby zaawansowanych funkcji tempomatu. Wyższa dokładność wykrywania i śledzenia obiektów: Zaawansowane możliwości rozróżniania i niski poziom błędów – nawet w warunkach dużej dynamiki i niskiego stosunku sygnału do szumu (SNR) – pozwalają na wykrywanie i śledzenie obiektów wcześniej pomijanych.

Zaawansowane możliwości rozróżniania i niski poziom błędów – nawet w warunkach dużej dynamiki i niskiego stosunku sygnału do szumu (SNR) – pozwalają na wykrywanie i śledzenie obiektów wcześniej pomijanych. Szersza macierz dla lepszego wykrywania w całym polu widzenia:

Wiodąca liczba kanałów umożliwia wyjątkową precyzję pomiarów zarówno w pionowym, jak i poziomym polu widzenia, wspierając szersze i dokładniejsze wykrywanie obiektów

Szacowanie przestrzeni przejezdnej w czasie rzeczywistym: Dokładnie mapuje otwarte pasy ruchu, przeszkody i zalegające na drodze obiekty przy prędkościach autostradowych, znacząco zwiększając orientację w otoczeniu i bezpieczeństwo jazdy.

Dokładnie mapuje otwarte pasy ruchu, przeszkody i zalegające na drodze obiekty przy prędkościach autostradowych, znacząco zwiększając orientację w otoczeniu i bezpieczeństwo jazdy. Wsparcie dla systemów opartych na AI: Dostarcza nieprzerwane, wysokiej jakości dane z czujników do modeli uczenia maszynowego, umożliwiając inteligentniejsze i bardziej adaptacyjne podejmowanie decyzji we wszystkich warunkach i scenariuszach drogowych.

Wszystkie te rozwiązania podkreślają zaangażowanie firmy Aptiv w kształtowanie przyszłości definiowanej przez oprogramowanie — wykorzystując sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i fuzję danych z czujników do tworzenia skalowalnych, wydajnych technologii, które mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w motoryzacji, lecz także w innych branżach.

O firmie Aptiv

