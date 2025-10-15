GigaDevice et Navitas dévoilent leur Digital Power Joint Lab afin d'accélérer le déploiement de solutions de gestion de l'alimentation à haut rendement

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, un important fabricant de semi-conducteurs spécialisé dans les mémoires Flash, les microcontrôleurs 32 bits (MCU), les capteurs et les produits analogiques, a annoncé le lancement officiel du Digital Power Joint Lab en collaboration avec Navitas Semiconductor (NASDAQ : NVTS). En combinant l’expertise de GigaDevice en matière de microcontrôleurs GD32 avec les atouts de Navitas dans les technologies GaN à haute fréquence, grande vitesse et haut degré d’intégration, ainsi que sa technologie GeneSiC™ reposant sur l’approche « trench-assisted planar », cette collaboration est destinée à offrir des solutions de puissance numérique intelligentes et à haut rendement pour des marchés émergents tels que les centres de données d’IA, les onduleurs photovoltaïques, les systèmes de stockage d’énergie, les infrastructures de recharge et les véhicules électriques.

Avant son lancement officiel, le laboratoire a franchi plusieurs étapes technologiques importantes, notamment avec des solutions d'alimentation électrique pour serveurs de 4,5 kW et 12 kW et un micro-onduleur photovoltaïque monophasé de 500 W, répondant ainsi à la demande du secteur en matière de conception électrique haute densité et haute efficacité et démontrant la force d'innovation combinée des deux entreprises.

La solution de micro-onduleur photovoltaïque monophasé de 500 W, propulsée par le microcontrôleur GD32G553 de GigaDevice et les circuits intégrés de puissance bidirectionnels GaNFast™ de Navitas, adopte une architecture monophasée un pour un, offrant un rendement élevé, de faibles pertes, une grande intégration et une optimisation des coûts. Grâce à une stratégie de modulation hybride avancée et à des techniques de commutation douce, elle atteint un rendement maximal supérieur à 97,5 %, un rendement CEC de plus de 97 % et une efficacité MPPT dépassant 99,9 %. L’architecture à un seul étage convertit directement le courant continu (CC) en courant alternatif (CA), supprimant l’étage intermédiaire CC-CC, ce qui améliore la densité de puissance tout en réduisant les composants et les pertes du système. L’intégration magnétique et les circuits intégrés de puissance bidirectionnels GaNFast™ réduisent encore la taille du système et le coût de la nomenclature (BOM).

propulsée par le microcontrôleur GD32G553 de GigaDevice et les circuits intégrés de puissance bidirectionnels GaNFast™ de Navitas, adopte une architecture monophasée un pour un, offrant un rendement élevé, de faibles pertes, une grande intégration et une optimisation des coûts. Grâce à une stratégie de modulation hybride avancée et à des techniques de commutation douce, elle atteint un rendement maximal supérieur à 97,5 %, un rendement CEC de plus de 97 % et une efficacité MPPT dépassant 99,9 %. L’architecture à un seul étage convertit directement le courant continu (CC) en courant alternatif (CA), supprimant l’étage intermédiaire CC-CC, ce qui améliore la densité de puissance tout en réduisant les composants et les pertes du système. L’intégration magnétique et les circuits intégrés de puissance bidirectionnels GaNFast™ réduisent encore la taille du système et le coût de la nomenclature (BOM). Les solutions d’alimentation pour serveurs d’IA de 4,5 kW et 12 kW, développées avec le microcontrôleur GD32G553 de GigaDevice, les circuits intégrés GaNSafe™ de Navitas et les MOSFET SiC de troisième génération, visent les serveurs d’IA, les serveurs conventionnels et les centres de données hyperscale. Le modèle de 12 kW, conforme aux normes OCP, ORv3 et CRPS, présente une conception compacte et optimisée qui dépasse le seuil d’efficacité « Ruby » de la certification 80 PLUS®, atteignant un rendement maximal de 97,8 %.

Avec la création du Digital Power Joint Lab, GigaDevice et Navitas vont renforcer leur collaboration afin d'accélérer l'innovation dans le domaine des systèmes d'alimentation numérique de nouvelle génération. Le laboratoire se focalisera sur le développement de conceptions de référence complètes au niveau système et de solutions spécifiques à certaines applications afin de favoriser la mise en place de systèmes d'alimentation plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces sur le plan énergétique dans les centres de données, les énergies renouvelables et la mobilité électrique. Ce partenariat marque une étape importante vers la définition de l'avenir de l'électronique de puissance numérique grâce à l'intégration technologique, à l'innovation et à la durabilité.

À propos de GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc. est l'un des principaux fournisseurs internationaux de semi-conducteurs sans usine. Fondée en avril 2005, la société n'a cessé de se développer à l'international et a établi son siège mondial à Singapour en 2025. Aujourd'hui, GigaDevice possède des succursales dans de nombreux pays et régions, offrant ainsi une assistance localisée à portée de main de ses clients. Engagée dans la création d'un écosystème complet avec des gammes de produits majeures (mémoire flash, microcontrôleurs, capteurs et composants analogiques) comme moteur principal, GigaDevice est en mesure de fournir une large gamme de solutions et de services dans les domaines de l'industrie, de l'automobile, de l'informatique, de l'électronique grand public, de l'IoT, des appareils mobiles, des réseaux et des communications. GigaDevice a obtenu la certification ISO26262:2018 relative à la sécurité fonctionnelle automobile ASIL D, la certification IEC 61508 relative à la sécurité fonctionnelle des produits, ainsi que les certifications ISO9001, ISO14001, ISO45001 et Duns. Dans le cadre de sa quête constante visant à élargir son offre technologique à ses clients, GigaDevice a également conclu des alliances stratégiques avec des fonderies, des usines d'assemblage et des centres d'essai de premier plan afin de rationaliser la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pour plus de détails, veuillez consulter le site suivant : www.gigadevice.com

*GigaDevice, GD32 et leurs logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de GigaDevice Semiconductor Inc. Les autres noms et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.