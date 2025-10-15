Digitail et CDMV annoncent un partenariat stratégique pour améliorer les activités des cliniques vétérinaires et les soins des patients

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Digitail, le principal logiciel de gestion de vétérinaire fondé sur l’IA de l’industrie, a annoncé la conclusion d’un nouveau partenariat d’intégration et de commercialisation avec CDMV, le principal distributeur et fournisseur de services pour les professionnels de la santé animale au Canada. Dans le cadre de ce partenariat, le système d’exploitation infonuagique de Digitail est relié à CDMV pour automatiser le catalogue de produits et la mise à jour des prix, réduire les tâches administratives, en plus d’améliorer le suivi des plans de traitement des patients.

Grâce à la nouvelle solution intégrant CDMV, les utilisateurs peuvent désormais importer le catalogue de produits et voir les prix à jour en temps réel, directement dans Digitail. Ils n’auront plus à procéder à une saisie manuelle ou à des mises à jour. Cela signifie que les factures correspondent à la réalité et que les marges sont protégées. De plus, les utilisateurs ne perdront plus d’argent en raison des coûts dépassés ou des erreurs. En réunissant les achats, les stocks, les plans de traitement et la facturation au sein d’un même flux de travail, les équipes cliniques économisent beaucoup de temps en ce qui concerne la réalisation de tâches administratives et se concentrent sur ce qui importe : les soins aux patients.

Principaux avantages pour les cliniques

Les prix toujours exacts : Les prix des produits de CDMV sont synchronisés en temps réel dans Digitail, assurant l’exactitude des factures et protégeant les marges. Les cliniques gagnent en confiance en sachant qu’elles procèdent à une facturation exacte et ne perdent pas de revenus.

Les prix des produits de CDMV sont synchronisés en temps réel dans Digitail, assurant l’exactitude des factures et protégeant les marges. Les cliniques gagnent en confiance en sachant qu’elles procèdent à une facturation exacte et ne perdent pas de revenus. Gestion plus intelligente des stocks : Les cliniques peuvent passer directement des commandes auprès de CDMV par l’intermédiaire de Digitail, que ce soit manuellement ou à l’aide de la commande automatisée. Cela aide à maintenir des stocks essentiels tout en réduisant le gaspillage et les dépenses inutiles. Les équipes évitent le stress lié aux ruptures de stock et ont l’assurance de pouvoir fournir des soins uniformes et fiables.

Les cliniques peuvent passer directement des commandes auprès de CDMV par l’intermédiaire de Digitail, que ce soit manuellement ou à l’aide de la commande automatisée. Cela aide à maintenir des stocks essentiels tout en réduisant le gaspillage et les dépenses inutiles. Les équipes évitent le stress lié aux ruptures de stock et ont l’assurance de pouvoir fournir des soins uniformes et fiables. Flux de travail simplifié : Les bons de commande passent de manière fluide du plan de traitement à la facturation et à l’exécution, ce qui réduit les efforts administratifs et les erreurs. En réalisant moins de tâches manuelles, le personnel peut se concentrer davantage sur les patients, solidifiant le lien de confiance avec les clients et augmentant la qualité des soins.

« Les équipes de médecine vétérinaire méritent des outils qui allègent leur lourde charge de travail administratif. En jumelant l’expertise de CDMV en matière de distribution à la plateforme de Digitail reposant sur l’IA, nous avons fait un pas de plus pour assumer notre mission qui est de permettre aux équipes vétérinaires de passer moins de temps devant leur ordinateur, de voir plus d’animaux de compagnie et de rentrer chez elles à l’heure. »

– Sebastian Gabor, cofondateur et directeur général, Digitail

« La proposition de valeur distincte de CDMV repose sur un engagement profond à fournir des solutions novatrices hautement performantes, adaptées aux besoins évolutifs des professionnels de la santé animale partout au Canada. Notre collaboration avec Digitail s’inscrit parfaitement dans cette vision. »

– Serge Varin, président – directeur général, CDMV

Pourquoi cette solution importe-t-elle aux équipes de médecine vétérinaire?

Une seule source de vérité : Grâce au catalogue et au prix de CDMV en direct dans le logiciel reposant sur l’IA de Digitail, les utilisateurs sont assurés d’obtenir des coûts, des marges et des stocks disponibles exacts, là où les soins sont prodigués, pas dans des feuilles de calcul.

Grâce au catalogue et au prix de CDMV en direct dans le logiciel reposant sur l’IA de Digitail, les utilisateurs sont assurés d’obtenir des coûts, des marges et des stocks disponibles exacts, là où les soins sont prodigués, pas dans des feuilles de calcul. Plus de temps pour exercer la médecine : La solution élimine la saisie en double et les rapprochements manuels. Elle réduit les surprises liées aux produits en souffrance. Les cliniques obtiennent des chiffres clairs et en temps réel des stocks disponibles au point d’intervention.

La solution élimine la saisie en double et les rapprochements manuels. Elle réduit les surprises liées aux produits en souffrance. Les cliniques obtiennent des chiffres clairs et en temps réel des stocks disponibles au point d’intervention. Décisions plus intelligentes : Des analyses unifiées concernant l’utilisation, les prix et les achats permettent de mettre en évidence les possibilités d’économies, de souligner les lacunes au chapitre des protocoles et de faire des réapprovisionnements plus intelligents.

Accessibilité

Les clients communs au Canada auront accès à la solution intégrée Digitail-CDMV à compter du 15 octobre 2025. Les cliniques peuvent s’inscrire en communiquant avec leur gestionnaire de la réussite de la clientèle de Digitail ou leur gestionnaire de territoire de CDMV. Apprenez-en davantage en cliquant sur ce lien.

À propos de Digitail

Digitail est le principal logiciel de gestion vétérinaire infonuagique de l’industrie. Reposant sur l’IA, le système a gagné la confiance de plus de 10 000 professionnels de la médecine vétérinaire partout dans le monde. Il a pour mission de faire en sorte que les médecins vétérinaires passent moins de temps à consulter leur ordinateur, les aidant à voir davantage de patients. En éliminant les tâches administratives et en simplifiant les activités, Digitail donne aux cliniques l’occasion d’accroître leur capacité, d’augmenter l’efficacité et d’améliorer les résultats.

Pour en savoir davantage, consultez le site www.digitail.io.

À propos de CDMV

CDMV est le plus important partenaire canadien de la distribution et des solutions des professionnels de la santé animale, fournissant un catalogue complet de produits pharmaceutiques, de fournitures, de produits alimentaires et d’équipement, ainsi que des services numériques qui simplifient l’approvisionnement et la gestion des stocks.

Pour en savoir davantage, consultez le site www.cdmv.com.