Aptiv onthult Gen 8-radars voor de toekomst van ADAS

SCHAFFHAUSEN, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV), een wereldwijd technologiebedrijf dat zich richt op een veiligere, groenere en meer verbonden toekomst, heeft vandaag zijn meest geavanceerde radartechnologie tot nu toe aangekondigd. Met de technologie wil het voldoen aan de veranderende eisen van toekomstige geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS). De Gen 8-radars, aangedreven door het eigen antenne- en siliciumontwerp van Aptiv, leveren toonaangevende prestaties en sensoren met hoge resolutie die nodig zijn om AI- en machine learning-gestuurde ADAS-mogelijkheden te ondersteunen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.