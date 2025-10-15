盟可睐MONCLER “温暖与共” 广告大片携手传奇挚友AL PACINO和ROBERT DE NIRO歌颂温暖与爱

米兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ，历经七十余载辉煌征程，盟可睐Moncler以不断的革新与蜕变，早已成为“温暖”的象征，以无畏之姿拥抱风雪，缔造跨越四季的强大性能与隽永风格。1952年，品牌在阿尔卑斯山诞生，以守护严寒中的攀登者与高山工作者为使命。但对盟可睐Moncler而言，真正的温暖，从不只关乎外在。

为诠释这一本质，盟可睐Moncler今日发布全新全球宣言“温暖与共”，并邀请AL PACINO和ROBERT DE NIRO 首次联合出演广告大片。

“温暖与共”超越语言本身，象征着盟可睐Moncler品牌的心跳与脉搏。自创立之初，盟可睐Moncler始终坚信：真正的温暖，不仅来自我们穿着的羽绒夹克，更源于内心深处的力量。那是彼此相伴的温度，是互相照拂的温暖，是无论风雪冰霜仍并肩同行的信念。盟可睐Moncler代表的不仅是抵御风雪的防护，更是一种人与人之间的深刻联结。“温暖与共”流淌于每一针一线。那是一份无声的承诺，令人们贴近彼此，建立联结，更提醒我们，温暖的意义远不止保暖本身。真正的温暖从不孤独，它因分享而真实。

“数十年来，盟可睐Moncler总与冬季和羽绒外套联系在一起，但我始终认为，盟可睐Moncler拥有更深刻的意义。它关乎爱，关乎人与人之间的相聚与共鸣。这些价值观塑造了品牌七十余年的一切行动。无论是每一款设计，还是每一支广告大片，那条情感与人性联结的主线，始终贯穿其中。在这个讲述友谊的故事中，AL PACINO与ROBERT DE NIRO诠释了盟可睐Moncler最真实的内核——感情，温度，以及那份坚定的信念：唯有相聚在一起，我们才更好，也更温暖。”盟可睐Moncler集团董事长兼首席执行官Remo Ruffini。

由享誉国际的人像摄影师Platon在纽约执镜，AL PACINO与ROBERT DE NIRO的故事通过极富张力的黑白影像及系列短片娓娓道来。短片以“友情”、“尊重”、“联结”、“信任”与“温暖”为五大主题，并穿插幕后花絮，纽约天际线贯穿始终。挚友之间的情谊不言自明。当他们并肩而坐，倾心交谈，自然流淌的默契，令彼此存在更显鲜活。

“真正的温暖，从不只关乎外在。它始终源于内心。”ROBERT DE NIRO在发布前的预告片中如此表述，分享“温暖与共”的宣言。

“友情是人生中最珍贵的财富。朋友，就是与你志同道合的人。那包含着一种与生俱来的信任，以及对生命最深的理解。” Al Pacino说。

盟可睐Moncler荣幸携手一对挚友、亦是影坛巨擘，共同诠释品牌对人文关怀的坚定信念。自今日起，盟可睐Moncler“温暖与共”将覆盖全球户外广告、报刊、网络及社交媒体平台，后续还将进一步推出主题影片与幕后花絮。

为契合“温暖与共”主题，艺术家暨盟可睐Moncler品牌大使Tobe Nwigwe与妻子Fat Nwigwe共同献唱，重新演绎Bill Withers经典曲目《Lean on Me》。这首跨越时代的经典歌曲，传递友情、依靠与共度难关的力量，歌词与本次品牌广告理念“在陪伴中获得慰藉”相呼应。主题影片延续盟可睐Moncler一贯的电影美学，选取纽约都市风光为舞台背景。

真正的温暖，从不只关乎外在。

它始终源于内心。

温暖存在于并肩而行的路上。

在拉开椅子，坐下交谈的时刻，在彼此关心的言语间。

它超越天气，超越季节。

温暖，从不只是温度，而是心的靠近。

无论世界如何改变，我们始终温暖与共。

温暖与共

盟可睐Moncler “温暖与共“广告大片宣言

温暖化身：Moncler Maya 70与Bretagne羽绒夹克

在“温暖与共”广告大片中，Robert De Niro身着Maya 70羽绒夹克复刻版，以现代手法演绎经典之作魅力。Maya 70绗缝羽绒夹克，正是盟可睐Moncler历史上经久不衰的标志性单品。无论陪伴多年，还是初次相遇，Maya始终是衣橱中穿越时间的存在，深植于盟可睐Moncler阿尔卑斯山基因。Maya 70采用品牌标志性Longue Saison再生尼龙材质，设计延续经典细节，包括左袖点缀品牌标识的口袋与可拆卸兜帽。

本季亦特别呈献Bretagne羽绒夹克，彰显盟可睐Moncler在持续演进中对初心的坚守。作为2025秋冬系列全新力作，此短款连帽羽绒夹克保暖防护性能出色，亦不失舒适灵动的穿着体验。Bretagne采用茧式廓形，轻盈温暖，设计百搭，从容驾驭城市生活与户外探索场景。

关于盟可睐Moncler

1952 年，盟可睐 Moncler 在法国格勒诺布尔（Grenoble）创立，目前总部设于意大利米兰。多年来，品牌致力于与攀登专家的通力合作，糅合时尚与创新科研成果，创造出完美体现专业与风格的时装及精品配饰。盟可睐 Moncler 通过多个系列展示成衣的精致美学，将极端环境的需要和都市生活的节拍完美融合。如今品牌生产制作以Moncler为名的众多服装及配饰系列，于全球多家在线和线下专卖店、各大顶级百货公司、多品牌时尚精品店和网店出售。

