CyViation Collaborates With Boeing to Improve Aircraft Cybersecurity & Regulatory Readiness
Digital twin-based solution helps airlines with risk assessments and compliance
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--CyViation, a cybersecurity company dedicated to aviation safety, is collaborating with Boeing Aviation Business Solutions (ABS) to support aircraft cyber risk assessments and compliance. ABS will begin offering CyViation’s SkyRay™ platform to support its clients with evidence-based solutions in their Digital and Cybersecurity consulting practice.
With its Aircraft-Specific Cybersecurity tools and services, CyViation’s mission is to make the skies safer. SkyRay™, CyViation’s premier Cybersecurity Fleet Risk Assessment, is a non-intrusive tool that maps the aircraft's cyber vulnerabilities, assesses its risks, and mitigates the threat.
The platform provides insights into an aircraft's cyber risk exposure to help teams prioritize and mitigate vulnerabilities before they become an issue. SkyRay™ uses digital twin technology that replicates aircraft systems to enable virtual risk assessments and provide recommended mitigations to improve cyber resiliency.
“Airlines are showing a strong interest in improving cyber resiliency with compliance-ready solutions,” said Eliran Almog, CEO of CyViation. “This collaboration between CyViation and Boeing demonstrates our readiness to help airlines with risk assessment and compliance.”
About CyViation™
CyViation™ is a cybersecurity company purpose-built for aviation. Its flagship SkyRay™ platform delivers continuous, digital twin–based risk assessments across entire fleets, enabling airlines, business jet operators, and service providers to identify vulnerabilities, ensure regulatory compliance, and safeguard operations — all without impacting airworthiness.
