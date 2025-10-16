NIQ-GfK、南アフリカでラジオおよびテレビの視聴測定契約を獲得

シカゴ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 消費者インテリジェンスのリーダーであるニールセンIQ（「NIQ」、NYSE：NIQ）は、南アフリカ放送調査評議会（BRC）が、国内全土のラジオおよびテレビ視聴者の包括的測定にNIQ傘下のGfKを任命したことを発表しました。この節目は、南アフリカのメディア、マーケティングおよび広告業界に新たな時代を切り開くものであり、業界に堅牢で革新的かつ実践的な視聴者データを提供します。

厳格で競争的な選定プロセスを経て、BRCはまず2025年6月にGfKと「ラジオ視聴者測定システム（RAMS）」の契約を締結しました。ラジオのデータ収集はすでに第1段階が進行中で、最初の分析結果は2026年第1・四半期に公表される予定です。さらにGfKは、南アフリカにおける新しい「トータル・ビデオ・メジャーメント（Total Video Measurement）」サービスを設計・導入し、国内のテレビ視聴指標を、現代の視聴者のコンテンツ消費行動に合わせて最適化します。

BRCの最高経営責任者（CEO）であるゲイリー・ウィテカー氏は次のように述べています。「南アフリカにおける視聴者測定の次の段階に向けて、GfKおよびNIQと提携できることを嬉しく思います。選定プロセスは徹底的かつ競争的に行われましたが、GfKの提案は、厳密な手法へのこだわりと世界的に裏付けられた専門性によって際立っていました。このパートナーシップにより、業界は信頼性が高く将来を見据えたデータを活用できるようになり、マーケティング、メディア、および広告のあらゆる分野における戦略的な意思決定を支援します。」

GfKのメディア測定担当バイスプレジデントであるリー・リスクは次のように述べています。「GfKは、BRCおよび南アフリカのラジオやテレビ業界と提携し、南アフリカ特有の市場特性に合わせた、包括的で将来を見据えたメディア測定ソリューションを提供できることを誇りに思います。この協業は、メディア測定およびインサイトにおけるイノベーションという共通のビジョンを反映しており、このパートナーシップが業界全体をさらに発展させる力を持っていると確信しています。」

南アフリカのメディア環境はダイナミックであり、視聴者は複数のプラットフォームを通じてコンテンツにアクセスする機会が増えています。GfKのRadio360アプローチは、ラジオ日記調査のためのハイブリッド型リクルート方式やストリーミングデータの統合など、従来の手法とデジタル手法を組み合わせています。新たなテレビ視聴指標は、放送テレビおよびコネクテッドテレビの利用状況に関する日次ベースのインサイトを提供し、今後のフェーズではオンデマンドやストリーミングのデータも統合して、あらゆるスクリーンを横断した統一的な視聴状況を把握できるようになります。これにより、放送局はリーチを証明でき、広告代理店はより明確なメディアプランを策定できると同時に、広告主は投資対効果（ROI）を追跡することが可能です。

この発表は、BRCがラジオおよびテレビの視聴測定における優先プロバイダーとしてGfKを任命したというニュースに続くものです。GfKのメディア測定チームは、世界25か国以上で事業を展開しており、複数のデータソースからメディア消費動向を捉える最先端の視聴者測定ソリューションを提供し、視聴者行動の全体像「Full View™」を実現しています。

ニールセンIQ（NIQ）は、消費者購買行動に関する最も包括的な理解を提供し、新たな成長経路を明らかにする、業界大手の消費者インテリジェンス企業です。当社のグローバルリーチは90か国以上に及び、世界の人口の約85%と、7兆2,000億ドルを超える世界の消費者支出をカバーしています。NIQは、最先端のプラットフォームを通じた高度な分析によって提供する包括的な小売データと、最も網羅的な消費者インサイトにより、Full View™を実現します。詳細については、 www.niq.com をご覧ください。

本プレスリリースには、予想される消費者行動、市場動向、業界の進展に関する将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。これらの記述は、入手可能なデータ、過去の傾向、さまざまな前提に基づく現在の期待や予測を反映しています。「予想する」「見込む」「推計する」「信じる」「予測する」といった用語は、そのような将来の見通しに関する記述を特定するために用いられています。これらの記述は、将来の結果を保証、確約、予測または事実や確率に関する確定的な記述として意図されたものではなく、消費者の嗜好、経済状況、技術の進歩、競争環境などを含む不確実性に左右される性質を持っています。実際の結果は、これらの記述に明示または黙示された内容と大きく異なる可能性があります。当社は、信頼できるデータと確かな方法論に基づいてインサイトを提供するよう努めていますが、適用法で義務付けられる場合を除き、将来の見通しに関する記述を今後の事象や状況に合わせて更新する義務を負うものではありません。

