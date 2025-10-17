-

NetApp en de 49ers Foundation lanceren partnerschap voor data science-onderwijs

Meerjarig initiatief wil studenten praktische technologielessen bieden in Levi's® Stadium

SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het Intelligent Data Infrastructure-bedrijf, en de 49ers Foundation, de grootste teamstichting in de NFL, hebben vandaag een meerjarige samenwerking aangekondigd om data science-onderwijs te bieden aan middelbare scholieren in de San Francisco Bay Area. De 49ers EDU Data Analytics Lessons Series wil de volgende generatie techleiders inspireren en uitrusten met essentiële vaardigheden in data science en studenten kennis laten maken met carrièremogelijkheden in de technologie.

Dankzij deze samenwerking kunnen NetApp en de 49ers Foundation de unieke setting van Levi's® Stadium benutten om meeslepende educatieve ervaringen te bieden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen voor de media
Jacob Fill, San Francisco 49ers
Jacob.Fill@49ers.com | 408.466.7212

Kenya Hayes, NetApp
Kenya.Hayes@netapp.com

Contactpersoon voor beleggers
Kris Newton, NetApp
Kris.Newton@netapp.com

Industry:

NetApp

NASDAQ:NTAP
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contactpersonen voor de media
Jacob Fill, San Francisco 49ers
Jacob.Fill@49ers.com | 408.466.7212

Kenya Hayes, NetApp
Kenya.Hayes@netapp.com

Contactpersoon voor beleggers
Kris Newton, NetApp
Kris.Newton@netapp.com

More News From NetApp

Samenvatting: NetApp introduceert uitgebreid dataplatform van enterprise-kwaliteit voor AI

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf voor intelligente data-infrastructuur, heeft vandaag visionaire nieuwe producten onthuld die het dataplatform voor AI-innovatie op bedrijfsniveau verder versterken. Nu het AI-tijdperk verschuift van pilotprojecten naar bedrijfskritische, agentic toepassingen, leveren AI-ready data op moderne, ondernemingsgerichte infrastructuur de resultaten die AI-gedreven bedrijven nodig hebben. De nieuwe NetApp AFX koppelt prestaties en c...

Samenvatting: NetApp werkt samen met Cisco aan een convergente infrastructuur van enterprise-kwaliteit met gedesaggregeerde opslag voor AI

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf voor intelligente data-infrastructuur, heeft vandaag een samenwerking met Cisco aangekondigd voor een belangrijke ontwikkeling op het gebied van geconvergeerde infrastructuur, voortbouwend op meer dan 20 jaar samenwerking. De nieuw geïntroduceerde NetApp AFX-architectuur is nu geïntegreerd met Cisco Nexus-switches voor intra-clusterconnectiviteit en wordt binnenkort uitgebreid naar FlexPod AI. Deze integratie is een voortzet...

Samenvatting: NetApp werkt samen met Equinix om virtualisatie voor gemoderniseerde SAP-applicaties te vereenvoudigen

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf voor intelligente data-infrastructuur, Broadcom, Inc. en Kochasoft, een vertrouwde leverancier van bedrijfsoplossingen, hebben vandaag een samenwerking aangekondigd met Equinix, het wereldwijde digitale infrastructuurbedrijf. Deze samenwerking betreft een nieuw dienstenaanbod voor bestaande SAP S/4HANA- en SAP-workloads die draaien op VMware Cloud Foundation (VCF). Nu SAP-klanten moeten beslissen hoe ze omgaan met het aansta...
Back to Newsroom