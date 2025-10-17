NetApp en de 49ers Foundation lanceren partnerschap voor data science-onderwijs

SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het Intelligent Data Infrastructure-bedrijf, en de 49ers Foundation, de grootste teamstichting in de NFL, hebben vandaag een meerjarige samenwerking aangekondigd om data science-onderwijs te bieden aan middelbare scholieren in de San Francisco Bay Area. De 49ers EDU Data Analytics Lessons Series wil de volgende generatie techleiders inspireren en uitrusten met essentiële vaardigheden in data science en studenten kennis laten maken met carrièremogelijkheden in de technologie.

Dankzij deze samenwerking kunnen NetApp en de 49ers Foundation de unieke setting van Levi's® Stadium benutten om meeslepende educatieve ervaringen te bieden.

