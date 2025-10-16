-

NIQ-GfK赢得南非广播与电视测量合同

全方位受众测量系统为南非媒体、营销和广告行业树立新标准。

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的消费者情报公司NIQ (NYSE: NIQ)自豪地宣布，南非广播研究委员会(BRC)已指定NIQ旗下子公司GfK为南非全国提供广播与电视受众的全方位测量服务。这一里程碑事件标志着南非媒体、营销和广告行业迈入新纪元，将为行业提供可靠、创新且具备可操作性的受众数据，赋能行业发展。

经过严格的竞争性遴选流程，BRC已于2025年6月率先将广播受众测量系统(RAMS)合同授予GfK。首轮广播数据收集工作已启动，初步洞察将于2026年第一季度发布。此外，GfK还将设计并部署南非全新的“全视频测量”(Total Video Measurement)服务，使该国电视收视率计量标准与当前观众的内容消费习惯保持一致。

BRC首席执行官Gary Whitaker评论道：“我们很高兴能与GfK及NIQ合作，开启南非受众测量的新篇章。此次遴选流程严谨且竞争激烈，GfK的方案凭借其对方法严谨性的承诺和成熟的全球专业能力而脱颖而出。这一合作将为行业提供兼具可靠性与前瞻性的数据，为营销、媒体和广告领域的战略决策提供支持。”

GfK媒体测量副总裁Lee Risk补充道：“GfK很荣幸能与BRC及南非广播与电视行业合作，针对南非独特的市场动态量身打造全面且具备前瞻性的媒体测量解决方案。此次合作体现了双方在媒体测量和洞察创新方面的共同愿景，我们有信心通过这一强大的合作关系推动行业发展。”

南非媒体市场格局充满活力，受众通过多平台获取内容的趋势日益明显。GfK的Radio360方案融合传统与数字方法，包括广播日志的混合招募模式及流媒体数据整合。全新的电视收视率计量系统将提供关于广播与联网电视使用情况的每日洞察，未来阶段还将纳入点播与流媒体数据，实现全屏幕受众视图的统一呈现。借助该系统，广播公司可证明自身覆盖范围，代理机构能清晰制定规划，广告主则可追踪投资回报率。

此前，BRC已宣布GfK被指定为其广播电视测量服务的首选提供商。GfK的媒体测量团队在全球超过25个国家开展业务，提供尖端的受众测量解决方案，从多个数据源捕捉媒体消费行为，为客户呈现受众行为的“全貌”(Full View™)。

关于NIQ

NIQ是一家领先的消费者情报公司，致力于提供对消费者购买行为最全面的洞察，并揭示新的增长途径。我们的业务遍及全球90多个国家，涵盖约85%的世界人口，涉及全球超过7.2万亿美元的消费者支出。凭借通过尖端平台和先进分析工具提供的整体零售解读和最全面的消费者洞察，NIQ传递市场全貌(Full View™)。如需了解更多信息，请访问 www.niq.com

前瞻性陈述免责声明

本新闻稿可能包含有关预期消费者行为、市场趋势和行业发展的前瞻性陈述。这些陈述反映了基于现有数据、历史模式和各种假设得出的当前预期和预测。诸如“预期”、“预计”、“预估”、“相信”、“预测”等词语和类似表达旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述并非未来结果的保证，且受固有不确定性的影响，包括消费者偏好变化、经济状况、技术进步和竞争动态等。实际结果可能与这些陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。尽管我们努力基于可靠数据和合理方法得出见解，但除非适用法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映未来事件或情况。

NIQ-GENERAL

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：media.relations@niq.com

Industry:

NIQ Global Intelligence plc

NYSE:NIQ
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：media.relations@niq.com

More News From NIQ Global Intelligence plc

NIQ在Snowflake上推出全球数据洁净室，助力数据增强与广告效果衡量

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的消费者情报公司NIQ今日宣布，在Snowflake平台推出数据洁净室，旨在为全球顶尖营销人员提供数据增强和效果衡量支持。这标志着NIQ首个专注于支持营销人员、媒体所有者、零售媒体网络和广告技术平台关键用例的数据洁净室正式落地。 通过Snowflake洁净室的安全协作，营销人员可将自有第一方数据与NIQ符合隐私标准的消费者信号相结合，以推动受众发现、细分、评分和营销活动激活——所有操作均在保护消费者数据并符合全球隐私标准的安全环境中进行。 NIQ总经理Lana Busignani表示：“广告主掌握着丰富的第一方数据，但释放其全部潜力需要合适的消费者信号和数据协作解决方案。通过在安全环境中用NIQ的深度消费者洞察增强数据，营销人员能够发现高价值受众、优化细分策略，并以更高精度激活营销活动。同样重要的是，他们现在可以通过将媒体投资与实际效果相关联，衡量这些活动的真实影响。Snowflake已经是大多数全球广告主和媒体公司的战略合作伙伴，我们很高兴能与之合作，帮助客户提升其第一方数据的质量和价值，从而获得更好的成果。” 除...

NIQ：亚太地区X世代消费额到2025年底将达4.4万亿美元，到2030年将增至5.7万亿美元

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 消费者情报领域的领导者NielsenIQ (“NIQ”) (NYSE: NIQ)与世界数据实验室(WDL)合作，今日揭示X世代正在成为亚太地区万亿美元级的消费主力——然而，在各行业的营销策略中，他们仍未得到充分重视。 X世代（1965-1980年出生）常被称为“隐形一代”，拥有非凡的经济影响力，尤其是在该地区常见的多代同堂家庭中。这份名为《X因素：X世代如何悄然推动数万亿美元消费支出》(The X Factor: How Generation X is quietly driving trillions in consumer spending)的全球世代消费报告发现，预计到2025年底，亚太地区X世代的支出将达到约4.4万亿美元。到2030年，这一数字预计将升至5.7万亿美元，反映出随着X世代继续供养多代家庭并推动必需品和高端品类的需求，其消费将稳步增长。这一群体正处于收入和消费的高峰期，推动着包装消费品(CPG)和科技与耐用品(T&D)类别的增长。 NIQ亚太区客户成功负责人Roosevelt D’Souza...

NIQ《2025年美容行业现状报告》：美容行业突破边界，实现10%的增长，数字化浪潮与健康趋势转型成驱动力

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NielsenIQ (NYSE: NIQ)今日发布《2025年美容行业现状报告》(State of Beauty 2025)，揭示美容行业不仅蓬勃发展，更在经历深刻变革。随着全球美容销售额同比增长10%，该行业正拓展自身定义，拥抱数字化优先战略以及重塑消费者行为的健康养生仪式。 全球增长：亚太地区领跑，消费者购物支出与频次双双增加 美容行业的韧性毋庸置疑。尽管面临经济压力，消费者购物次数增加(+2%)，单次消费金额增长(+8%)，购买数量上升(+2.6%)，表明美容产品已成为日常必需品。 亚太地区(+14.3%)领跑全球增长，这得益于中国蓬勃发展的美发和护肤市场，以及抖音(TikTok Shop)的迅猛增长（增长49%）。 北美(+9.6%)和拉丁美洲(+10.4%)表现强劲，而欧洲(+5.8%)则保持稳定，西方市场尚未恢复增长势头。 NIQ美容与个人护理业务高级副总裁Tara James Taylor评论道：“美容不再仅仅关乎外表，更涉及体验、健康和数字便利性。数字化优先战略现已成为美容零售的支柱。品牌必须在消费者所在...
Back to Newsroom