NIQ-GfK赢得南非广播与电视测量合同

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的消费者情报公司NIQ (NYSE: NIQ)自豪地宣布，南非广播研究委员会(BRC)已指定NIQ旗下子公司GfK为南非全国提供广播与电视受众的全方位测量服务。这一里程碑事件标志着南非媒体、营销和广告行业迈入新纪元，将为行业提供可靠、创新且具备可操作性的受众数据，赋能行业发展。

经过严格的竞争性遴选流程，BRC已于2025年6月率先将广播受众测量系统(RAMS)合同授予GfK。首轮广播数据收集工作已启动，初步洞察将于2026年第一季度发布。此外，GfK还将设计并部署南非全新的“全视频测量”(Total Video Measurement)服务，使该国电视收视率计量标准与当前观众的内容消费习惯保持一致。

BRC首席执行官Gary Whitaker评论道：“我们很高兴能与GfK及NIQ合作，开启南非受众测量的新篇章。此次遴选流程严谨且竞争激烈，GfK的方案凭借其对方法严谨性的承诺和成熟的全球专业能力而脱颖而出。这一合作将为行业提供兼具可靠性与前瞻性的数据，为营销、媒体和广告领域的战略决策提供支持。”

GfK媒体测量副总裁Lee Risk补充道：“GfK很荣幸能与BRC及南非广播与电视行业合作，针对南非独特的市场动态量身打造全面且具备前瞻性的媒体测量解决方案。此次合作体现了双方在媒体测量和洞察创新方面的共同愿景，我们有信心通过这一强大的合作关系推动行业发展。”

南非媒体市场格局充满活力，受众通过多平台获取内容的趋势日益明显。GfK的Radio360方案融合传统与数字方法，包括广播日志的混合招募模式及流媒体数据整合。全新的电视收视率计量系统将提供关于广播与联网电视使用情况的每日洞察，未来阶段还将纳入点播与流媒体数据，实现全屏幕受众视图的统一呈现。借助该系统，广播公司可证明自身覆盖范围，代理机构能清晰制定规划，广告主则可追踪投资回报率。

此前，BRC已宣布GfK被指定为其广播与电视测量服务的首选提供商。GfK的媒体测量团队在全球超过25个国家开展业务，提供尖端的受众测量解决方案，从多个数据源捕捉媒体消费行为，为客户呈现受众行为的“全貌”(Full View™)。

关于NIQ

NIQ是一家领先的消费者情报公司，致力于提供对消费者购买行为最全面的洞察，并揭示新的增长途径。我们的业务遍及全球90多个国家，涵盖约85%的世界人口，涉及全球超过7.2万亿美元的消费者支出。凭借通过尖端平台和先进分析工具提供的整体零售解读和最全面的消费者洞察，NIQ传递市场全貌(Full View™)。如需了解更多信息，请访问 www.niq.com 。

前瞻性陈述免责声明

本新闻稿可能包含有关预期消费者行为、市场趋势和行业发展的前瞻性陈述。这些陈述反映了基于现有数据、历史模式和各种假设得出的当前预期和预测。诸如“预期”、“预计”、“预估”、“相信”、“预测”等词语和类似表达旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述并非未来结果的保证，且受固有不确定性的影响，包括消费者偏好变化、经济状况、技术进步和竞争动态等。实际结果可能与这些陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。尽管我们努力基于可靠数据和合理方法得出见解，但除非适用法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映未来事件或情况。

NIQ-GENERAL

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。