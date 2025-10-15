„Warmer Together”: A Moncler a melegséget és a szeretetet ünnepli – legendás barátaival, Al Pacinóval és Robert De Niróval

MILÁNÓ--(BUSINESS WIRE)--A Moncler az elmúlt hét, rendkívüli évtized során a fejlődés és az innováció szimbólumává vált – egyet jelentve a melegséggel, az elemekhez való alkalmazkodással, valamint az egész éves teljesítménnyel és stílussal. Bár igaz, hogy a márka az Alpokban született 1952-ben, azzal a céllal, hogy megvédje a hegymászókat és a hegyi munkásokat a zord hidegtől, a Moncler számára a melegség soha nem csupán a külsőről szólt.

Ezt a lényeget kifejezve a Moncler ma bemutatja új globális üzenetét, a Warmer Together-t, amelyben Al Pacino és Robert De Niro először szerepelnek közös kampányban.

A Warmer Together több mint puszta szavak – ez a Moncler küldetésének szívdobbanása. A márka a kezdetektől fogva tudta, hogy az igazi melegség nem csupán a kabátokban rejlik, amelyeket viselünk, hanem belülről fakad. A melegség annak a jele, hogy ott vagyunk egymásnak, figyelünk a másikra, és közel maradunk – még a leghidegebb helyeken is. A Moncler több, mint védelem az elemekkel szemben; a Moncler a kapcsolódás szimbóluma. A Warmer Together minden egyes öltésbe beleszövődött – egy halk ígéret arra, hogy közelebb hozza az embereket egymáshoz, kapcsolatokat építsen, és emlékeztessen rá: a melegség többet jelent, mint puszta szigetelés. Az igazi melegség soha nem magányos – akkor valódi, ha megosztjuk másokkal.

„Évtizedeken át a Moncler neve a téllel és a pehelykabátokkal forrt össze, de én mindig úgy éreztem, hogy a Moncler valami sokkal mélyebbről szól: a szeretetről és az összetartozás érzéséről.

Ezek az értékek formálták mindazt, amit több mint 70 éve teszünk. Minden termékben és kampányban végigvonul egy következetes érzelmi szál és az emberi kapcsolódás ereje.

„Barátságuk történetén keresztül Al Pacino és Robert De Niro mindazt megtestesítik, amiért a Moncler valóban kiáll: a szeretetet, a melegséget és a hitet abban, hogy együtt mindannyian jobbá válunk és több melegséget kapunk.” – mondta Remo Ruffini, a Moncler elnöke és vezérigazgatója.

Al Pacino és Robert De Niro története lenyűgöző fekete-fehér képeken és rövidfilm-sorozaton keresztül bontakozik ki, amelyet New Yorkban vett fel a világhírű portréfotós, Platon, és amely a Barátság, Tisztelet, Kapcsolódás, Bizalom és Melegség öt témája köré szerveződik, kiegészítve kulisszatitkokkal és a város látképének ismétlődő motívumával. A két színész kölcsönös baráti kötődése egyértelmű. Ahogy együtt ülnek és beszélgetnek, a belőlük sugárzó energia új szintre emeli mindkettőjük jelenlétét.

„A melegség soha nem a külsőről szólt. Mindig arról, ami belül történik.” – mondja Robert De Niro a kampány bevezetőjeként kiadott előzetesben, amely a Warmer Together üzenetét mutatja be.

„A barátság a legnagyobb kincs, amivel rendelkezhetünk. Barátok – olyan emberek, akikkel ugyanazt a világot osztjuk meg. Bennük ösztönös bizalom rejlik, és az élet megértése.” – Al Pacino.

A Moncler büszke rá, hogy kapcsolatot teremthet e két nagyszerű baráttal, és a mozi két legendájával, hogy megossza az emberi melegség iránti állandó hitét. A mai naptól kezdve a Moncler a Warmer Together kampányt globálisan életre kelti kültéri, sajtó-, webes és közösségi felületeken, amelyet néhány nappal később a rövidfilmek és kulisszatitkok második hulláma követ.

A Warmer Together kampány kísérőjeként a művész és Moncler nagykövet, Tobe Nwigwe, feleségével, Fat-tel közösen, elkészítette Bill Withers klasszikus dala, a Lean on Me új változatát. A dal a barátság, a támogatás és az összetartás időtlen himnusza a nehéz időkben, szövege pedig visszhangozza a kampány üzenetét: a vigaszt a társaságban találjuk meg. A hozzá készült film a kampány filmes szellemét és New York-i hátterét is tükrözi.

A melegség soha nem a külsőről szólt.

Mindig arról szólt, ami bennünk történik.

A melegség a közös sétákból és a beszélgetésekből fakad.

Amikor leülünk egy székre, és beszélgetünk. A törődő beszélgetésekről.

A melegség

– több, mint az időjárás – mindig arról szól, hogy együtt legyünk,

bármi történjék is.

Warmer Together

Warmer Together Kampány

A Moncler Maya 70 és Bretagne kabátok nagyobb melegséget nyújtanak

Az időtlen melegséget megtestesítve Robert De Niro a Maya 70 kabátot viseli a Warmer Together kampányban – ez az eredeti steppelt pehelykabát modern újragondolása, a márka egyik legikonikusabb és legtartósabb darabja. Akár évtizedek óta viselik, akár most fedezik fel újra, a Maya örök darab marad a ruhatárban, szorosan kötődve a Moncler hegyi hagyományaihoz. A márka jellegzetes longue saison újrahasznosított nejlon anyagából készült darab meghatározó elemei közé tartozik a bal ujján található logóval díszített zseb és az eltávolítható kapucni.

A márka folyamatos fejlődését bemutatva, miközben hű marad gyökereihez, a szezon a Bretagne kabátra irányítja a figyelmet. A 2025-ös őszi/téli újdonságként érkező rövid, kapucnis pehelykabát kiváló védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a kényelem vagy a mozgásszabadság terén. A Bretagne kabátot úgy tervezték, hogy melegséget biztosítson súly nélkül, egy ölelő, kényeztető sziluettben; sokoldalú darabként tökéletesen illik a városi szabadtéri tevékenységekhez.

