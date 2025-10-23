Neuer NIQ-Bericht: Qualität, Komfort und Hygiene als Wachstumsmotoren für den Markt für Haushaltsgeräte im Jahr 2026

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) hat heute seinen Bericht Home Appliances Outlook 2026: What consumers want veröffentlicht, der die makroökonomischen Kräfte aufzeigt, die die Haushaltsgerätebranche 2026 prägen werden, sowie die Produktinnovationen, die das Wachstum am ehesten vorantreiben werden.

NIQ prognostiziert für den Zeitraum 2024 bis 2025 ein Umsatzwachstum von 2 % gegenüber dem Vorjahr für den globalen Markt für Verbrauchertechnologie und langlebige Güter (T&D), wobei Haushaltsgeräte einen wesentlichen Anteil an diesem Wachstum haben werden.

Der weltweite Umsatz mit T&D-Produkten stieg in der ersten Hälfte des Jahres 2025 um 4,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2024, wobei die Verbraucher in allen Bereichen außer bei Großgeräten (MDA) mehr pro Artikel ausgaben. Die Verbraucher bleiben bei ihren Ausgaben vorsichtig, sind aber bereit, für Geräte zu zahlen, die intelligente Komfortfunktionen, Multifunktionalität, Energieeffizienz oder Vorteile für Gesundheit und Hygiene bieten.

Neue Marktgegebenheiten verändern die Landschaft der Haushaltsgeräte

Chinas internationaler Vorstoß : In der ersten Hälfte dieses Jahres steigerten chinesische Marken ihren weltweiten Marktanteil bei den Verkäufen von Kleingeräten (SDA) um 40,1 %, angetrieben durch Produktinnovationen, und bei den Verkäufen von MDA um 23,5 %, angetrieben durch wettbewerbsfähige Preise.

In der ersten Hälfte dieses Jahres steigerten chinesische Marken ihren weltweiten Marktanteil bei den Verkäufen von Kleingeräten (SDA) um 40,1 %, angetrieben durch Produktinnovationen, und bei den Verkäufen von MDA um 23,5 %, angetrieben durch wettbewerbsfähige Preise. Handel - im Aufschwung: Chinas Trade-In-Politik für Haushaltsgeräte treibt den Absatz weiter an. Ende 2024 ergab eine NIQ-Umfrage unter 24.000 Verbrauchern in China, dass 71 % die Subventionen genutzt hatten, um ihre Geräte aufzurüsten.

- Chinas Trade-In-Politik für Haushaltsgeräte treibt den Absatz weiter an. Ende 2024 ergab eine NIQ-Umfrage unter 24.000 Verbrauchern in China, dass 71 % die Subventionen genutzt hatten, um ihre Geräte aufzurüsten. Auswirkungen der Zölle: Ende Juni 2025 traten US-Zölle in Höhe von 50 % auf „Stahläquivalente” in wichtigen Haushaltsgeräten, die in die USA importiert werden, in Kraft. Dieser Faktor dürfte die Nachfrage der USA nach ausländischen Marken dämpfen, sodass diese Marken versuchen werden, ihre Präsenz in anderen Märkten auszubauen, um die Umsatzverluste auszugleichen.

Ende Juni 2025 traten US-Zölle in Höhe von 50 % auf „Stahläquivalente” in wichtigen Haushaltsgeräten, die in die USA importiert werden, in Kraft. Dieser Faktor dürfte die Nachfrage der USA nach ausländischen Marken dämpfen, sodass diese Marken versuchen werden, ihre Präsenz in anderen Märkten auszubauen, um die Umsatzverluste auszugleichen. Die Macht der Gen X: Die Gen X, die die in den nächsten fünf Jahren die meisten Ausgaben tätigen wird, legt Wert auf Langlebigkeit, Qualität und Energieeinsparungen – 79 % konzentrieren sich auf die Energieeinsparung im Haushalt. Als „fürsorgliche Verbraucher”, die die Bedürfnisse mehrerer Generationen unter einen Hut bringen, sind die Angehörigen der Generation X eine wichtige Zielgruppe für Haushaltsgeräte.

Die Gen X, die die in den nächsten fünf Jahren die meisten Ausgaben tätigen wird, legt Wert auf Langlebigkeit, Qualität und Energieeinsparungen – 79 % konzentrieren sich auf die Energieeinsparung im Haushalt. Als „fürsorgliche Verbraucher”, die die Bedürfnisse mehrerer Generationen unter einen Hut bringen, sind die Angehörigen der Generation X eine wichtige Zielgruppe für Haushaltsgeräte. Ersatzzyklen: Bei SDA betragen die Ersatzzyklen durchschnittlich fünf bis sechs Jahre. Die Kommodifizierung der jüngsten Innovationen bei Kleingeräten hat zu niedrigeren Preisen geführt und die Verbraucher dazu veranlasst, ihre vorhandenen Geräte durch intelligentere, hochwertigere Modelle zu ersetzen. Bei MDA wird für 2028 ein Anstieg der Ersatzkäufe erwartet.

„Das Zusammenspiel von wertorientiertem Verbraucherverhalten, globalen Handelsverschiebungen und digitaler Transformation schafft neue Chancen – und Risiken – für Gerätehersteller und Einzelhändler. Strategische Agilität wird entscheidend sein, um in diesem sich wandelnden Umfeld Wachstum zu erzielen“, so Julian Baldwin, President, Global Tech & Durables, NIQ.

Der Bericht untersucht auch mehrere Trends, die die Nachfrage nach Haushaltsgeräten im Jahr 2026 antreiben werden, darunter:

Maximierung des Omnichannel-Potenzials: Verbraucher bewegen sich frei über alle Kanäle hinweg, um ihre Produktrecherchen und Kaufbedürfnisse zu erfüllen. Der Online-Handel dominiert den Verkauf von SDA-Produkten (51 % weltweit, in China sogar 95 %), während der Online-Verkauf von MDA-Produkten in der ersten Hälfte dieses Jahres auf 30 % des weltweiten Umsatzes gestiegen ist. Darüber hinaus geben 39 % der Verbraucher, die sowohl online als auch offline nach einem Produkt recherchieren, beim Kauf eher mehr aus als ursprünglich geplant – unabhängig davon, wo der endgültige Kauf getätigt wird.

Verbraucher bewegen sich frei über alle Kanäle hinweg, um ihre Produktrecherchen und Kaufbedürfnisse zu erfüllen. Der Online-Handel dominiert den Verkauf von SDA-Produkten (51 % weltweit, in China sogar 95 %), während der Online-Verkauf von MDA-Produkten in der ersten Hälfte dieses Jahres auf 30 % des weltweiten Umsatzes gestiegen ist. Darüber hinaus geben 39 % der Verbraucher, die sowohl online als auch offline nach einem Produkt recherchieren, beim Kauf eher mehr aus als ursprünglich geplant – unabhängig davon, wo der endgültige Kauf getätigt wird. Nachhaltigkeit im Aufwind: Seit 2025 berücksichtigen 45 % der Verbraucher beim Kauf die Auswirkungen auf die Umwelt. Energieeffizienz ist ein wichtiger Faktor beim Kauf von MDA-Produkten, da 90 % des gesamten Energieverbrauchs während der Nutzungsdauer des Produkts anfallen. Auch 2026 wird Energieeffizienz der wichtigste Kaufgrund für MDA-Käufer sein.

Seit 2025 berücksichtigen 45 % der Verbraucher beim Kauf die Auswirkungen auf die Umwelt. Energieeffizienz ist ein wichtiger Faktor beim Kauf von MDA-Produkten, da 90 % des gesamten Energieverbrauchs während der Nutzungsdauer des Produkts anfallen. Auch 2026 wird Energieeffizienz der wichtigste Kaufgrund für MDA-Käufer sein. Fokus auf Gesundheit: Hygiene-bezogene Geräte wie Staubsauger, Waschmaschinen und Geschirrspüler verzeichneten in der ersten Hälfte dieses Jahres ein Umsatzwachstum von 6 % und übertrafen damit das Gesamtwertwachstum von T&D. Hinzu kommt, dass 74 % der Verbraucher angeben, dass sie Technologien mit Gesundheits- und Wellnessfunktionen gegenüber solchen ohne diese Funktionen bevorzugen, und 44 % nennen gesünderes Kochen als einen wichtigen Grund für den Kauf von Gesundheitstechnologiegeräten.

Laden Sie den vollständigen Bericht herunter, um weitere Details und Leitlinien für Marken zu erhalten, wo sie im kommenden Jahr in Produktinnovation, Sortiment und Marketing investieren sollten.

Über den Bericht:

Der Bericht Home Appliances Outlook 2026: What consumers want von NIQ ist der neueste Teil der branchenweit renommierten globalen Reihe „State of Tech & Durables” von NIQ. Er untersucht speziell die Kaufgewohnheiten der Verbraucher im Bereich Haushaltsgeräte und liefert klare Prognosen zu den wichtigsten Innovationen und Marktansätzen, die Hersteller und Einzelhändler für ein erfolgreiches Jahr 2026 benötigen. Ein Regional Insights Companion untersucht das erwartete regionale Wachstum für große und kleine Haushaltsgeräte in Asien-Pazifik, Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika, Lateinamerika, Nordamerika und Westeuropa.

Über NIQ:

NielsenIQ (NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite erstreckt sich über 90 Länder, die etwa 85 % der Weltbevölkerung und mehr als 7,2 Billionen US-Dollar an globalen Verbraucherausgaben abdecken. Mit einer ganzheitlichen Sicht auf den Einzelhandel und den umfassendsten Verbrauchererkenntnissen, die mit fortschrittlichen Analysen über modernste Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full View™. Weitere Informationen finden Sie unter niq.com

