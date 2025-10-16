-
Nieuw NIQ-rapport: kwaliteit, gemak en hygiëne stimuleren groei van markt voor huishoudelijke apparaten in 2026
- Hoewel de verkoopcijfers in de markt voor consumententechnologie en duurzame goederen (T&D) in de eerste helft van 2025 met 1% stabiel blijven, blijkt uit een stijging van 4,6% in de omzet in dollars dat consumenten meer per artikel uitgeven.
- De Amerikaanse invoerheffingen van 50% op “staalequivalenten” zullen leiden tot prijsstijgingen, met een negatief effect op de vraag naar grote huishoudelijke apparaten in de VS. Dit zal de vraag naar buitenlandse merken doen dalen.
- Chinese merken zijn koplopers op het gebied van innovatie in de internationale markt voor kleine huishoudelijke apparaten en vragen steeds hogere prijzen.
- Hygiënische apparaten zoals stofzuigers, wasmachines en vaatwassers zagen hun verkoop in de eerste helft van dit jaar met 6% stijgen, waarmee ze de totale T&D-waardegroei overtroffen.
CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) heeft vandaag zijn rapport Home Appliances Outlook 2026: What consumers want gepubliceerd. Het rapport beschrijft de macro-economische krachten die de huishoudelijke apparatenindustrie in 2026 zullen vormgeven, evenals de productinnovaties die waarschijnlijk de groei aandrijven.
