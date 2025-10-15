AM Best Afirma Classificações de Crédito e Atribui Classificação em Escala Nacional ao BTG Pactual Resseguradora S.A e BTG Pactual Seguros S.A.
AM Best Afirma Classificações de Crédito e Atribui Classificação em Escala Nacional ao BTG Pactual Resseguradora S.A e BTG Pactual Seguros S.A.
CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best afirmou o Financial Strength Rating B++ (Bom) e o Rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo “bbb+” (Bom) do BTG Pactual Resseguradora S.A. (BTG Re) (São Paulo, Brasil) e BTG Pactual Seguros S.A (BTG Seguros) (São Paulo, Brasil). A perspectiva dessas Classificações de Crédito (classificações) é estável. Simultaneamente, a AM Best atribuiu a Classificação em Escala Nacional (NSR, por suas siglas em inglês) de Brasil de “aaa.BR” (Exceptional) ao BTG Re e BTG Seguros. A perspectiva atribuída ao NSR é estável.
As classificações refletem a solidez do balanço patrimonial da BTG Re, o qual a AM Best avalia no nível muito forte, bem como seu desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco empresarial apropriada.
As perspectivas estáveis dessas classificações refletem a expectativa da AM Best de que a BTG Re manterá sua avaliação de solidez do balanço patrimonial em um nível muito forte, apoiada pelas iniciativas implementadas pela administração.
A BTG Re é uma resseguradora doméstica no Brasil, operando predominantemente nos segmentos de fianças no Brasil, América Latina e, recentemente, em Portugal e Espanha, como parte da sua estratégia de expansão. A empresa também entrou recentemente na linha agrícola por meio de negócios assumidos de coligada, a TOO Seguros S.A. O controlador intermediário da BTG Re, o Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual) [B3: BPAC11], fornece suporte operacional e capacidades de gerenciamento de risco e pode fornecer liquidez, se necessário.
Também refletido nas classificações da BTG Re está o impacto de seu perfil de crédito e o ambiente macroeconômico e político desafiador e volátil do Brasil, que continua a dificultar uma recuperação e estabilidade significativas no país. O BTG Pactual demonstrou melhora consistente em seus resultados e solidez de crédito ao expandir e diversificar suas operações; no entanto, as classificações da BTG Re são limitadas de certa forma por seu ambiente operacional doméstico.
A BTG Re mantém atributos autônomos sólidos em termos de desempenho operacional, incluindo baixos índices de perdas e despesas e o nível mais forte de capitalização ajustada ao risco, conforme medido pelo Índice de Adequação de Capital da Best (BCAR). A BTG Re produziu lucros positivos desde o início das suas operações, impulsionados por resultados de subscrição e renda de investimento. A BTG Re também se beneficia de um sólido programa de retrocessão que atenua suas exposições de subscrição; a retenção de resseguro da empresa permanece baixa.
A BTG Seguros é uma seguradora doméstica no Brasil, operando predominantemente no segmento de fianças no Brasil. A empresa aproveita o perfil de negócios e a presença de mercado de sua empresa irmã BTG Pactual Resseguradora S.A. para ceder quase todo o seu risco a ela.
A BTG Seguros mantém atributos autônomos adequados em termos de desempenho operacional, incluindo baixos índices de perdas e despesas e o nível mais forte de capitalização ajustada ao risco, conforme medido pelo BCAR. A BTG Seguros produziu lucros positivos nos últimos anos, impulsionados principalmente pela renda de investimentos. A análise da AM Best sobre a BTG Seguros e BTG Re se beneficia da expertise da BTG Pactual, decorrente de seu longo histórico com um portfólio de grandes empresas.
A AM Best continua monitorando a solidez do balanço patrimonial, o desempenho operacional, a capitalização ajustada ao risco e a execução de seu produto e expansão geográfica da BTG Seguros e BTG Re, juntamente com o perfil de crédito de sua controladora.
Ações de classificação positivas podem ocorrer se a empresa sustentar sua solidez do balanço patrimonial no nível mais forte ou melhor no médio prazo. Ações de classificação negativas podem ser efetuadas se ocorrer uma deterioração em seu perfil de negócios devido à volatilidade na economia do país, o que pode afetar o desempenho da empresa.
Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.
AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.
Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Contacts
Ricardo Rodríguez
Analista Financeiro Sênior
+52 55 1102 2720, ext. 139
ricardo.rodriguez@ambest.com
Alfonso Novelo
Diretor Sênior, Análise
+52 55 1102 2720, ext. 107
alfonso.novelo@ambest.com
Christopher Sharkey
Diretor Associado de Relações Públicas
+1 908 882 2310
christopher.sharkey@ambest.com
Al Slavin
Especialista Sênior de Relações Públicas
+1 908 882 2318
al.slavin@ambest.com